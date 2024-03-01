Россияне в течение дня обстреляли 11 громад на Сумщине: применяли минометы, артиллерию, сбрасывали с БпЛА боеприпасы ВОГ

В течение 1 марта российская армия совершила 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 157 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

В частности, были обстреляны:

▪️Миропольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва) и артиллерии (26 взрывов).

▪Краснопольская громада: проведены минометные обстрелы (15 взрывов) и артобстрел (13 взрывов).

▪️Белопольская громада: зафиксирован пуск ракет НАР с вертолета (10 взрывов), артобстрел (4 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), сброс с БпЛА боеприпасов ВОГ (5 взрывов).

▪️Юнаковская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были артобстрел из САУ (5 взрывов) и сброс с БПЛА боеприпасов ВОГ (2 взрыва).

▪️Середино-Будская громада: враг ударил из минометов (15 взрывов).

▪️Шалигинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва) и минометные обстрелы (5 взрывов).

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▪️Великописаревская громада: осуществлен сброс с БпЛА боеприпасов ВОГ (2 взрыва).

▪️Эсманьская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (11 взрывов).

▪️Хотинская громада: были минометные обстрелы (13 взрывов).

▪️Зноб-Новгородская громада: произведен обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).

▪️Новослободская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).