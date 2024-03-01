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Новости Помощь Украине
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Украина может уже через несколько недель получить первые снаряды, приобретенные за пределами ЕС, - Минобороны Чехии

боєприпаси,снаряди

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины за пределами Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

Об этом в интервью заявил заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, первые поставки в Украину в рамках инициативы, где Чехия выступает посредником для правительств, желающих профинансировать закупку 155-мм снарядов в третьих странах, могут поступить уже через несколько недель.

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Йиреш отметил, что к инициативе присоединился ряд европейских стран. Чиновник отказался говорить, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются, но предположил, что эта информация, скорее всего, будет раскрыта после поставки снарядов.

Инициатива Чехии – это один из способов "продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем, что произойдет на Капитолии", добавил замглавы Минобороны Чехии, намекая на блокирование дополнительной помощи Украине в Конгрессе США.

Напомним, на Мюнхенской конференции безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Автор: 

боеприпасы (2342) Чехия (1710)


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Топ комментарии
+4
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01.03.2024 22:42
+3
Я думаю что речь идет например о Южной Корее, с ее очень сильной промышленностью. Просто европейцы сначала хотели усидеть на двух стульях - и снарядами помочь - но чтобы бабки на их производство оставались в Европе и шли в ее экономику. Но...начали понимать что производство растет слишком медленно, и они просто не успевают за темпами расхода снарядов, а американцы из за своих политических дрязг - выпали из цепочки помощи. Потому нужно сейчас купить снаряды чтобы просто закрыть дыру в боеприпасах для нашей артиллерии, а там может США что то родят, да и свои заводы потихоньку начинают разгоняться. Тем более что 155мм артиллерия западного образца имеет преимущество в дальности - а тем более в точности - в том числе и из за качества изготовления снарядов. Где то я видел ролик от артиллериста, который сравнивает даже внешний вид старых советских снарядов и новых западных. Новые абсолютно идеальные, гладкие, чистота обработки очень высокая. А на советских даже дефекты литья встречаются, что плохо сказывается на баллистике, отсюда и большой разлет по площади.
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01.03.2024 22:44
+3
Можна нарешті без анонсів??!!
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01.03.2024 22:44
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Що там у кримчян?
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01.03.2024 22:31 Ответить
Кримчанять
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01.03.2024 22:33 Ответить
😁 та так, що аж міст хитається
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01.03.2024 22:42 Ответить
Кілька то скільки? Два, сім?
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01.03.2024 22:35 Ответить
Не треба оголошувати. По скоріше.
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01.03.2024 22:36 Ответить
Два-три тижні
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01.03.2024 22:36 Ответить
Хаи Павел знову шукає - бо іх потрібно мільиони
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01.03.2024 22:36 Ответить
Я думаю что речь идет например о Южной Корее, с ее очень сильной промышленностью. Просто европейцы сначала хотели усидеть на двух стульях - и снарядами помочь - но чтобы бабки на их производство оставались в Европе и шли в ее экономику. Но...начали понимать что производство растет слишком медленно, и они просто не успевают за темпами расхода снарядов, а американцы из за своих политических дрязг - выпали из цепочки помощи. Потому нужно сейчас купить снаряды чтобы просто закрыть дыру в боеприпасах для нашей артиллерии, а там может США что то родят, да и свои заводы потихоньку начинают разгоняться. Тем более что 155мм артиллерия западного образца имеет преимущество в дальности - а тем более в точности - в том числе и из за качества изготовления снарядов. Где то я видел ролик от артиллериста, который сравнивает даже внешний вид старых советских снарядов и новых западных. Новые абсолютно идеальные, гладкие, чистота обработки очень высокая. А на советских даже дефекты литья встречаются, что плохо сказывается на баллистике, отсюда и большой разлет по площади.
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01.03.2024 22:44 Ответить
.. Зокрема джерелами походження *********** вже названі Південна Корея, Південно-Африканська Республіка та Туреччина. ))

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chi_mozhe_jevropa_dokupiti_bojepripasi_dlja_ukrajini_jakscho_ne_mozhe_virobiti_sama-14341.html
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01.03.2024 22:56 Ответить
Если снаряды с ЮАР - так это не просто хорошая - замечательная новость. У ЮАР были активно-реактивные снаряды с нестандартно большой дальностью полёта выше натовской. Поэтому в этом случаи артиллерийские дуэли будут только за Украиной.
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01.03.2024 23:08 Ответить
Можливо . Але я ще читав про те що - еталоном снарядів вважаються снаряди виготовлені в Південній Кореї . Найвища якість у світі .
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01.03.2024 23:19 Ответить
Откуда у них !52 мм?
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02.03.2024 00:21 Ответить
А якже зеленский, мо України - шо зовсім ніяк?
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02.03.2024 07:26 Ответить
Павел грибні місця знає - бувшии генерал НАТО
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02.03.2024 07:35 Ответить
буба - пацан потужний!
хрін трамваєм 4 рази героя переїдеш...
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01.03.2024 22:36 Ответить
Трамвай надувний.
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01.03.2024 22:43 Ответить
думав буба булька.
зубочистака в бульку робить на раз два...
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01.03.2024 22:47 Ответить
Тобто вони назбирали вже 2 мільярди? Плюс вартість доставки?
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01.03.2024 22:40 Ответить
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01.03.2024 22:42 Ответить
правильна відповіть - дивись на дорогу, рідна, шось тебе по девачкам повело...
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02.03.2024 09:13 Ответить
хлопцю пропозицію якусь зробити, повірте мені, це треба дуже хотіти і любити...
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02.03.2024 09:17 Ответить
Можна нарешті без анонсів??!!
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01.03.2024 22:44 Ответить
Павел молодцом.
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01.03.2024 22:46 Ответить
Пропагандони обіс...ться.
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01.03.2024 22:47 Ответить
ох не потрібно в 19му всю цю херню робити.
за квартальними завжди приходять кацапцькі танки....
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01.03.2024 22:53 Ответить
Патронов у солдат нет..... А тут про снаряды (
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01.03.2024 23:02 Ответить
буба - це українська помилка віку!
дай Україні, Боже, витягнути всю цю зелено-кацапську біду...
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01.03.2024 23:08 Ответить
нема дурніших за іванових - всі в темі..
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01.03.2024 23:14 Ответить
Кацапні і ГРУ не потрібне ,вся інформація в пресі ,коли ,що і скільки.
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01.03.2024 23:20 Ответить
20те травня,,,
буба вже перезавантавужює КСУ - буба любить власть,
буба любить себе...
боненевтік таки втече...
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01.03.2024 23:29 Ответить
кацапня - на ядер ядером...
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01.03.2024 23:36 Ответить
альоши курносі, вузкоклазі - русські.
так шо бьемося ядер на ядер?
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02.03.2024 00:02 Ответить
А несколько- это сколько? Неделя, месяц, полгода?
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02.03.2024 00:54 Ответить
Краще так, ніж нікуя від США
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02.03.2024 02:32 Ответить
Значить,треба очікувати ділового візиту русского Єрмака до Праги..
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02.03.2024 07:58 Ответить
 
 