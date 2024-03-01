Украина может уже через несколько недель получить первые снаряды, приобретенные за пределами ЕС, - Минобороны Чехии

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины за пределами Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

Об этом в интервью заявил заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, первые поставки в Украину в рамках инициативы, где Чехия выступает посредником для правительств, желающих профинансировать закупку 155-мм снарядов в третьих странах, могут поступить уже через несколько недель.

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Йиреш отметил, что к инициативе присоединился ряд европейских стран. Чиновник отказался говорить, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются, но предположил, что эта информация, скорее всего, будет раскрыта после поставки снарядов.

Инициатива Чехии – это один из способов "продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем, что произойдет на Капитолии", добавил замглавы Минобороны Чехии, намекая на блокирование дополнительной помощи Украине в Конгрессе США.

Напомним, на Мюнхенской конференции безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.