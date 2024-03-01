Россия говорит, что якобы немецкие генералы обсуждали подрыв Крымского моста: Берлин решил проверить
Министерство обороны Германии инициировало проверку по поводу того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил, которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.
Об этом ведомство сообщило в комментарии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Представитель немецкого Минобороны заявил, что федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) "приступило к всем необходимым мерам" для проверки инцидента.
Он связан с публикацией российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян якобы разговора нескольких немецких генералов военно-воздушных сил о том, как можно развернуть ракеты Taurus и ударить ими по Крымскому мосту.
Российская пропаганда очень "возбудилась" этим сюжетом и активно в течение суток выискивала подробности о генералах, которых на записи непонятного происхождения ей удалось идентифицировать.
А глашатай Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что правительство ФРГ должно объяснить слова на записи непонятного происхождения, иначе будет считать, что Берлин "признает вину".
Показательно, что слив в росСМИ появился в то время, когда в Германии снова активизировались дискуссии о возможной поставке Украине дальнобойных ракет Taurus – шаг, который федеральное правительство категорически отвергает.
На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это означает, что Германия станет стороной в войне с Россией.
Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".
Предыдущие заявления Шольца о том, что использование дальнобойного оружия предполагает присутствие войск стран НАТО в Украине для "согласования целей", уже вызвало острую критику в Британии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Росія каже, а Берлін вирішив перевірити,
Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку.
виних німецьких генералів що збираються покарати ?
.
і вони хотять воювати з кацапами ?
.
варонєжміст і перекладуть провину на нього.
Тим мостом поставляється дуже багато зброї для забезпечення фронту у війні проти українського народу, от його й бережуть як зіницю ока
Знищити міст треба ? Треба ..!! Всі це розуміють і ніхто не заперечує . То ж розмова про знищення мосту цілком - звичайний робочий момент .
Все вам щось - не так , кацапи ,, які ж ви примхливі . !!
два офицера бундесвера обсуждали возможности ответа на российскую агрессию против Украины
в разговоре они называли канцлера Германии "фрау канцлерин"- т.е. речь шла об А.Меркель
Скільки німецьких ресурсів піде на перевірку діпфейку від Сімоньян замість фінансування оборони Німеччини?
"Представник німецького Міноборони заявив, що федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) "розпочало всі необхідні заходи" для перевірки інциденту.
Він пов'язаний із публікацією російською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян нібито розмови кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розгорнути ракети Taurus і вдарити ними по Кримському мосту." Джерело:
Чё резину - то тянуть?
А сколько просмотров и лайков соберет
Это видовище в ютюбе!!!
Завтра Таурус станет самым востребованным продуктом
На рынке
А Германия враз станет номер один
Дерзайте, немчики!
по штабу чф рф ихние ракеты (которые иностранного производства, но на вооружении ВСУ) еще не били
люблю тикток
https://www.tiktok.com/@petushkov.andrey/video/7281904358042684678
у німцев мабудь досі нема розуміння як ставити кацапів на місце
Йа, Йа
Я бендерошвайцер
а німці можуть розмовляти між собою про будь-що, та й не свинособача то справа, про що розмовляють люди
вона би сказилась.
- У Абрама дочка гуляє.
- Так у нього син.
- То нехай він тепер сам розповідає