РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9802 посетителя онлайн
Новости
11 160 57

Россия говорит, что якобы немецкие генералы обсуждали подрыв Крымского моста: Берлин решил проверить

кримський,міст

Министерство обороны Германии инициировало проверку по поводу того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил, которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Об этом ведомство сообщило в комментарии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Представитель немецкого Минобороны заявил, что федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) "приступило к всем необходимым мерам" для проверки инцидента.

Он связан с публикацией российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян якобы разговора нескольких немецких генералов военно-воздушных сил о том, как можно развернуть ракеты Taurus и ударить ими по Крымскому мосту.

Читайте также: Великобритания подталкивает Германию к передаче Taurus Украине, - Bloomberg

Российская пропаганда очень "возбудилась" этим сюжетом и активно в течение суток выискивала подробности о генералах, которых на записи непонятного происхождения ей удалось идентифицировать.

А глашатай Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что правительство ФРГ должно объяснить слова на записи непонятного происхождения, иначе будет считать, что Берлин "признает вину".

Показательно, что слив в росСМИ появился в то время, когда в Германии снова активизировались дискуссии о возможной поставке Украине дальнобойных ракет Taurus – шаг, который федеральное правительство категорически отвергает.

Читайте также: Германия передала Украине новый пакет помощи: артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования

На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это означает, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".

Предыдущие заявления Шольца о том, что использование дальнобойного оружия предполагает присутствие войск стран НАТО в Украине для "согласования целей", уже вызвало острую критику в Британии.

Автор: 

Германия (6979) крылатые ракеты (881) пропаганда (3681) россия (95660)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Ну погворили - і шо? Кацапські пропагандони скільки разів обговювали можливість завдання ядерного удару по Берліну? І нічого. Ніхто з німецького МЗС не висловлював обурення.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:47
+24
Хай почитає алкашка Цензор ми тут всім гуртом бажаємо щоб вся кацапня здохла разом з мостом і ******.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:47
+19
Поки шольц сситься навіть говорити про тауруси рассіянці самі "передадуть тауруси", *********** варонєжміст і перекладуть провину на нього.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бла, бла, бла... Говорите и Вы)
показать весь комментарий
01.03.2024 22:44 Ответить
це повний капут дойчен зольдатен аух офіцірен!

Росія каже, а Берлін вирішив перевірити,
Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку.
виних німецьких генералів що збираються покарати ?

.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:58 Ответить
можливо ще памперси їм відправити...-так дрищать від путлера
показать весь комментарий
01.03.2024 23:02 Ответить
Притому іран та північна Корея відправили росіянам ракети які летять по українцях...
показать весь комментарий
02.03.2024 00:04 Ответить
Шольц. Це ж зрада? Чи ще ні?
показать весь комментарий
01.03.2024 22:44 Ответить
це зрада Дойчланда, як на мене
і вони хотять воювати з кацапами ?

.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:59 Ответить
кипятком ссуть від слова "воювати"....
показать весь комментарий
01.03.2024 23:03 Ответить
Поки шольц сситься навіть говорити про тауруси рассіянці самі "передадуть тауруси", *********** варонєжміст і перекладуть провину на нього.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:46 Ответить
Тільки рашка гавкне як вони одразу перевірять!
показать весь комментарий
01.03.2024 22:46 Ответить
Ну погворили - і шо? Кацапські пропагандони скільки разів обговювали можливість завдання ядерного удару по Берліну? І нічого. Ніхто з німецького МЗС не висловлював обурення.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:47 Ответить
Хай почитає алкашка Цензор ми тут всім гуртом бажаємо щоб вся кацапня здохла разом з мостом і ******.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:47 Ответить
варто французам і британцям таки надати потрібні ракети і знищити міст.Нехай рашисти.нащадки фашистів.шукають на дні Чорного моря ракети Taurus
показать весь комментарий
01.03.2024 22:48 Ответить
За 2 роки вже можна було виготовити якусь хню, щоб від того мосту щепки не лишилось. Нехай в одному екземплярі. Але ж.....
показать весь комментарий
02.03.2024 09:04 Ответить
для того,щоб в Україні виготовляли не х..ню,а ракети ,котрі б вже давно знищили цей міст потрібний "Порох", а не антиукраїнський "зелений блазень",котрого для Україи купили рашисти, і котрим крутить як циган сонцем рашистське фсб,через свою агентуру з ОП(офісу путлєра)
показать весь комментарий
02.03.2024 09:59 Ответить
Путлєр не давав команди що можна знищувати керченський міст, тому ніхто не наважується йти проти волі сцаря.
Тим мостом поставляється дуже багато зброї для забезпечення фронту у війні проти українського народу, от його й бережуть як зіницю ока
показать весь комментарий
03.03.2024 22:03 Ответить
Ну перетерли генерали на кухні -- тепер шо погони зривати?
показать весь комментарий
01.03.2024 22:51 Ответить
Похоже, Марсалек Шольцу из Барвихи звонил....
показать весь комментарий
01.03.2024 22:51 Ответить
Кримському мосту і без німецьких офіцерів пі...
показать весь комментарий
01.03.2024 22:51 Ответить
Цілком нормальні речі обговорювали. Спочатку потрібно знищити міст, потім нанести авіаудари по усім військовим об'єктам Кислобздійщини і врешті решт по кремлю. Поставити на місце парашників та прибрати загрозу цивілізованому світу від орди орчих свинособак
показать весь комментарий
01.03.2024 22:53 Ответить
То були не німецькі хєнєрали, а дописувачі Цензора. Саме ми просили Тауруси, щоб знищити цей незаконно збудований міст.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:54 Ответить
"Берлін" двічі відправляв комісії шукати в Слов'янську "розіп'ятого хлопчика", бо ьосія щось там казала.
показать весь комментарий
01.03.2024 23:03 Ответить
Да немецкие генералы и адмиралы много чего говорят. Шольц проверит, вдруг его на х+у посылали, без санкции, разумеется.
показать весь комментарий
01.03.2024 23:04 Ответить
Сімонянша ляпнула, що забрело в дурну башку, або фсбешка щось там нафальсифікувала в своєму репертуарі, а Німеччина сприйняла всерйоз?
показать весь комментарий
01.03.2024 23:04 Ответить
Це чергове рашиське ІПСО з метою налякати німецьких політиків і остаточно зірвати можливі поставки Taurus.
показать весь комментарий
01.03.2024 23:09 Ответить
Та куди вже далі лякати??? - і так залякані - скоро в США біженці (від заяв мордору) з німецького уряду зявляться...
показать весь комментарий
01.03.2024 23:19 Ответить
Ну якщо й обговорювали то - що ? А чому б це й не обговорити .? Що тут такого .?
Знищити міст треба ? Треба ..!! Всі це розуміють і ніхто не заперечує . То ж розмова про знищення мосту цілком - звичайний робочий момент .
Все вам щось - не так , кацапи ,, які ж ви примхливі . !!
показать весь комментарий
01.03.2024 23:09 Ответить
этот разговор был опубликован в 2022 году
два офицера бундесвера обсуждали возможности ответа на российскую агрессию против Украины
в разговоре они называли канцлера Германии "фрау канцлерин"- т.е. речь шла об А.Меркель
показать весь комментарий
01.03.2024 23:12 Ответить
Контразведка ФРГ в дидосе, и вероятно перегружена проверкой генералов бундесвера по доносу Симоньян. Проверят возможные контакты всех со всеми (полносвязный граф).
показать весь комментарий
02.03.2024 00:35 Ответить
Ну это уже сенсация! Да неужели и правда немцы так бздят!?
показать весь комментарий
01.03.2024 23:13 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2024 23:14 Ответить
Пускай беседуют за рюмкой шнапса. Это Украина. Поэтому мост будет уничтожен способом не понятным и немецким мудрецам.
показать весь комментарий
01.03.2024 23:15 Ответить
не ну мужики сказали бы - не ну надо будет - взорвем легко
показать весь комментарий
01.03.2024 23:16 Ответить
Они там говорят что будет нелегко, минимум 20 ракет.
показать весь комментарий
02.03.2024 05:22 Ответить
От такою нескладною ІПСО рашистські пропагандисти виснажують оборонний бюджет Німеччини і блокують надання Україні Таурусів
Скільки німецьких ресурсів піде на перевірку діпфейку від Сімоньян замість фінансування оборони Німеччини?

"Представник німецького Міноборони заявив, що федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) "розпочало всі необхідні заходи" для перевірки інциденту.

Він пов'язаний із публікацією російською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян нібито розмови кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розгорнути ракети Taurus і вдарити ними по Кримському мосту." Джерело:
показать весь комментарий
01.03.2024 23:16 Ответить
Куди ще пуляти цими ракетами? По кремлю хіба що.
показать весь комментарий
01.03.2024 23:25 Ответить
Я только одного не пойму - зачем вообще Германии ракеты ? Если у них война начнётся , они просто обсерутся .
показать весь комментарий
01.03.2024 23:19 Ответить
Звідки і чому в німців такі технологіі після програної війни ніхт не знає?
показать весь комментарий
01.03.2024 23:24 Ответить
Пора от слов переходить к делу
Чё резину - то тянуть?
А сколько просмотров и лайков соберет
Это видовище в ютюбе!!!
Завтра Таурус станет самым востребованным продуктом
На рынке
А Германия враз станет номер один
Дерзайте, немчики!
показать весь комментарий
01.03.2024 23:28 Ответить
ИПСО кругом. Лоток яиц купишь а там полное ипсо, иногда даже капсом.
показать весь комментарий
01.03.2024 23:29 Ответить
А не покупай лоток и яйца к нему у нелицензированного продавца
показать весь комментарий
02.03.2024 00:25 Ответить
Шольц, - я жалею Москву! Ну не Україну ж жаліти?!
показать весь комментарий
01.03.2024 23:37 Ответить
На Берлин! Можем повторить! Кожна мразь в парашці верещить. То і Німеччина має чим їм яйця закрутить у відповідь.
показать весь комментарий
01.03.2024 23:54 Ответить
немцам нужно догонять англичан
по штабу чф рф ихние ракеты (которые иностранного производства, но на вооружении ВСУ) еще не били
люблю тикток
https://www.tiktok.com/@petushkov.andrey/video/7281904358042684678
показать весь комментарий
01.03.2024 23:57 Ответить
А якщо і були такі розмови - у чому проблема? Кацапи офіційно про ядерно бомбу в голос говорять і не соромляться

у німцев мабудь досі нема розуміння як ставити кацапів на місце
показать весь комментарий
02.03.2024 00:26 Ответить
Ні в кого нема.
показать весь комментарий
02.03.2024 09:07 Ответить
Йа, Йа, ДастинФантастишн, МостоПодрывашин
Йа, Йа
Я бендерошвайцер
показать весь комментарий
02.03.2024 01:22 Ответить
шольц наверно с переляку уже в коме лежит. Он так бедненький старался не рассердить цапов, а тут такое...
показать весь комментарий
02.03.2024 01:46 Ответить
Яка гидка гра. Рашисти звинувачують з ціллю примусити нещасних, переляканих німців оправдовуватись і клястись рашистам у вірності. І німці, наваливши у штани готові навіть розпочати розслідування хто ж це такий надумав кацапів обіжати? Що за генерал такий? Гидотцтво! Европейська ницість.
показать весь комментарий
02.03.2024 02:34 Ответить
у москалів проблеми з головою - нехай би дипломашка-непросихашка пояснила "незрозумілого походження" нелегальний кацапський міст на Українській землі і через Українську протоку..
а німці можуть розмовляти між собою про будь-що, та й не свинособача то справа, про що розмовляють люди
показать весь комментарий
02.03.2024 06:51 Ответить
Це у німців проблеми з головою бо за десятиліття не доходить що рашка як не брехне, то не дихне.
показать весь комментарий
02.03.2024 06:56 Ответить
Якби Маргарита Симоньян дізналась, як німецькі генерали обговорювали її дупу,
вона би сказилась.
показать весь комментарий
02.03.2024 07:17 Ответить
Да-да, терміново вибачайтесь, клоуни *****, сцикливі тварі недоношені. Аж бігом до сцаря на килимок побігли! Кончені. Дякуємо тобі, Боже, з такими "союзниками" як німеччина і польща, і ворогів не треба.
показать весь комментарий
02.03.2024 08:56 Ответить
И это вместо спасибо. Судя по разговору, они помогают капитально. Всем чем могут. Не только оружием, но и непосредственно в войне.
показать весь комментарий
02.03.2024 09:47 Ответить
Здається всі генерали НАТО обговорювали знищення Кримського мосту і визнали що він є законною ціллю для ЗСУ. Тож мабуть вивчивши поведінку Шольца, раша пішла на випередження. Вирішили діяти як в анекдоті:
- У Абрама дочка гуляє.
- Так у нього син.
- То нехай він тепер сам розповідає
показать весь комментарий
02.03.2024 09:16 Ответить
а у шольца аж лопнул памперс)))
показать весь комментарий
02.03.2024 11:53 Ответить
 
 