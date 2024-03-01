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Новости Война
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Вторую зиму войны Украина прошла без блэкаутов и применения графиков отключений электроэнергии, - Шмыгаль

шмигаль

Украина прошла вторую военную зиму без блэкаутов и без применения графиков отключений электроэнергии.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 1 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Вторая зима в условиях полномасштабного вторжения завершилась. Мы прошли ее без всякого блэкаута и без применения графиков отключений для всей страны", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что подготовка сыграла ключевую роль. Была построена защита энергообъектов. Создан запас резервного оборудования. 90% магистральных сетей восстановлено. Благодаря ремонтам в систему добавили более 2 ГВт мощности. Были увеличены до 1,7 ГВт возможности импорта электроэнергии из ЕС.

"В декабре 2023 года Украина окончательно стала членом "энергетического ЕС". "Укрэнерго" стало 40-м полноценным членом ENTSO-E. Наша энергосистема полностью синхронизирована с европейской. За последние 1,5 года мы шаг за шагом построили мощную энергетическую коалицию в поддержку Украины", - отметил глава правительства.

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Как сообщил Шмыгаль, международные партнеры передали сотни единиц критического оборудования. В Фонде поддержки энергетики собрано более 400 млн евро.

Премьер добавил, что сегодня в подземных хранилищах Украины хранится более 8,5 млрд кубов газа. На складах более 1 млн тонн угля: "Должны уверенно завершить этот отопительный сезон, и сразу начнем подготовку к следующей зиме".

Автор: 

энергетика (2565) отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2705) блэкаут (32)


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Топ комментарии
+4
У мене така підозра,що і в першу зиму більшість відключень була не через обстріли.
А просто декому було так потрібно.
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02.03.2024 02:56
+3
А когда первая зима была? А то я видимо пропустил ее, из-за графиков отключений...
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01.03.2024 23:33
+3
Дивно слухати таку особу на посаді, що нічого, завчасно та відповідно до вимог положень законів, не зробила у відповідних галузях економіки України!! Документально, це підтверджено, а за наслідками бездіяльності, повинні ПЕРСОНАЛЬНО понести покарання!!
Слідчі Генпрокуратури, СБУ, ДБР, та з десяток відповідних структур, мають фактичного матеріалу вдосталь, як жертв…
Ст. 28 ККУ Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією від 05.04.2001 № 2341-III ...
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02.03.2024 00:20
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Правила форума Совет форумчан
А когда первая зима была? А то я видимо пропустил ее, из-за графиков отключений...
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01.03.2024 23:33 Ответить
Дивно слухати таку особу на посаді, що нічого, завчасно та відповідно до вимог положень законів, не зробила у відповідних галузях економіки України!! Документально, це підтверджено, а за наслідками бездіяльності, повинні ПЕРСОНАЛЬНО понести покарання!!
Слідчі Генпрокуратури, СБУ, ДБР, та з десяток відповідних структур, мають фактичного матеріалу вдосталь, як жертв…
Ст. 28 ККУ Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією від 05.04.2001 № 2341-III ...
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02.03.2024 00:20 Ответить
У мене така підозра,що і в першу зиму більшість відключень була не через обстріли.
А просто декому було так потрібно.
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02.03.2024 02:56 Ответить
Не знаєш-краще промовч.
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02.03.2024 08:54 Ответить
Блекаут безперервний в голові Зе
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02.03.2024 07:01 Ответить
https://youtu.be/N_o-DRP5kEQ?si=r8xDmzV1iqNeBCvG ...

А был ли штурм Рейхстага?
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02.03.2024 07:59 Ответить
Пох
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02.03.2024 09:00 Ответить
буратінка, та дай ти, нарешті, шмигалю мєдальку!
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02.03.2024 09:03 Ответить
А що таке той "блекаут"? Чому не українською мовою?
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02.03.2024 09:48 Ответить
 
 