Вторую зиму войны Украина прошла без блэкаутов и применения графиков отключений электроэнергии, - Шмыгаль

Украина прошла вторую военную зиму без блэкаутов и без применения графиков отключений электроэнергии.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 1 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Вторая зима в условиях полномасштабного вторжения завершилась. Мы прошли ее без всякого блэкаута и без применения графиков отключений для всей страны", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что подготовка сыграла ключевую роль. Была построена защита энергообъектов. Создан запас резервного оборудования. 90% магистральных сетей восстановлено. Благодаря ремонтам в систему добавили более 2 ГВт мощности. Были увеличены до 1,7 ГВт возможности импорта электроэнергии из ЕС.

"В декабре 2023 года Украина окончательно стала членом "энергетического ЕС". "Укрэнерго" стало 40-м полноценным членом ENTSO-E. Наша энергосистема полностью синхронизирована с европейской. За последние 1,5 года мы шаг за шагом построили мощную энергетическую коалицию в поддержку Украины", - отметил глава правительства.

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Как сообщил Шмыгаль, международные партнеры передали сотни единиц критического оборудования. В Фонде поддержки энергетики собрано более 400 млн евро.

Премьер добавил, что сегодня в подземных хранилищах Украины хранится более 8,5 млрд кубов газа. На складах более 1 млн тонн угля: "Должны уверенно завершить этот отопительный сезон, и сразу начнем подготовку к следующей зиме".