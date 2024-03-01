РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9802 посетителя онлайн
Новости Война
2 864 4

На Купянско-Лиманском направлении россияне ведут жесткие бои за Синьковку, хотят плацдарм под Тернами, - Евлаш

зсу

На Купянско-Лиманском направлении российские захватчики ведут "жесткие бои" за Синьковку (Купянский район Харьковской области), пытаются выйти на барьер реки Черный Жеребец возле Тернов (Лиманская городская территориальная громада Донецкой области) и занять плацдарм для дальнейшего развития наступления.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Лимано-Купянском направлении есть две "наиболее жесткие точки", где сейчас идут боевые действия: вблизи Синьковки, за которую сейчас ведутся "жестокие бои", и Терны у реки Черный Жеребец - на Торском выступе.

Читайте также: Рашисты делают "мощный рывок" на Часов Яр, являющийся ключевым для наступления на Константиновку, - Евлаш

Возле Тернов оккупанты пытаются выйти на барьер реки и занять плацдарм для дальнейшего развития наступления на Купянск, следующий барьерный рубеж на направлении – река Оскол, пояснил Евлаш.

Военный отметил, что в настоящее время захватчики перебрасывают свои резервы и мощности туда, пытаются навязывать украинским защитникам "бешеный бой".

"В связи с тем, что (в России. – Ред.) приближаются выборы, и пытаются под это показать какие-то "победы". Это уже не первый раз принимают такие политические решения, руководствуясь больше политической целесообразностью, чем военной", – отметил он.

Смотрите также: Оккупанты идут на штурм "хахла" через минное поле без саперов: "Урал" еще дымится. БРЭМ #бнул на мине. Техника, трупы. Все расп#дорено, #баный рот!". ВИДЕО

Евлаш сообщил, что россияне сейчас "совсем не считаются с потерями" и пользуются случаем, что в Украине есть заминка с помощью международных партнеров и нехватка боеприпасов: "Враг пытается это использовать по максимуму и продвинуться вперед".

Автор: 

Харьковщина (5577) Донецкая область (9746) Евлаш Илья (138)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагуй така інфа? Там зари повна срака ,де млять лінії обори. ну якщо є яічки то? Але без авіації то
показать весь комментарий
01.03.2024 23:53 Ответить
Сратєх з ОПУ, часу не марнував сидінням у тій Ставці, а взяв і зняв/замінив, військове керівництво України!
Тому й наслідки…
показать весь комментарий
02.03.2024 00:03 Ответить
Попри втрати один до 10 і 50% особового складу батальйону наші героїчні командири не лише тримають три окопи під артою та дронами, а навіть планують наступ м'яса з калашами на танки та арту.
показать весь комментарий
02.03.2024 07:06 Ответить
...Є заміна з допомогою та нестача ***********...
, а чому не додається : і відсутність фортифікаційних споруд ?
показать весь комментарий
02.03.2024 11:26 Ответить
 
 