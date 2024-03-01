На Купянско-Лиманском направлении россияне ведут жесткие бои за Синьковку, хотят плацдарм под Тернами, - Евлаш
На Купянско-Лиманском направлении российские захватчики ведут "жесткие бои" за Синьковку (Купянский район Харьковской области), пытаются выйти на барьер реки Черный Жеребец возле Тернов (Лиманская городская территориальная громада Донецкой области) и занять плацдарм для дальнейшего развития наступления.
Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на Лимано-Купянском направлении есть две "наиболее жесткие точки", где сейчас идут боевые действия: вблизи Синьковки, за которую сейчас ведутся "жестокие бои", и Терны у реки Черный Жеребец - на Торском выступе.
Возле Тернов оккупанты пытаются выйти на барьер реки и занять плацдарм для дальнейшего развития наступления на Купянск, следующий барьерный рубеж на направлении – река Оскол, пояснил Евлаш.
Военный отметил, что в настоящее время захватчики перебрасывают свои резервы и мощности туда, пытаются навязывать украинским защитникам "бешеный бой".
"В связи с тем, что (в России. – Ред.) приближаются выборы, и пытаются под это показать какие-то "победы". Это уже не первый раз принимают такие политические решения, руководствуясь больше политической целесообразностью, чем военной", – отметил он.
Евлаш сообщил, что россияне сейчас "совсем не считаются с потерями" и пользуются случаем, что в Украине есть заминка с помощью международных партнеров и нехватка боеприпасов: "Враг пытается это использовать по максимуму и продвинуться вперед".
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Тому й наслідки…
, а чому не додається : і відсутність фортифікаційних споруд ?