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Новости Война
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Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрывов и выстрелов недалеко от Запорожской АЭС

Запорізька АЕС

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике, находящиеся на временно оккупированной Запорожской АЭС, сообщили, что слышали взрыв неподалеку от станции, а затем звуки выстрелов поблизости или непосредственно на станции.

Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, а затем звуки выстрелов поблизости или непосредственно на станции. ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ, что российские войска приняли меры для "защиты станции" от беспилотников в этом районе, но сама ЗАЭС не была атакована, разрушений и жертв нет. Никаких подробностей об этом инциденте не поступало", - рассказала миссия МАГАТЭ.

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В ответ на просьбу экспертов МАГАТЭ о доступе к месту атаки им сказали, что повреждений для осмотра нет и что территория находится вне контроля станции.

Также экспертам агентства сообщили, что в воскресенье вечером в Энергодаре якобы произошла атака беспилотников, нацеленная на крышу с телекоммуникационным оборудованием, что стало последним из серии ударов беспилотников в городе, где проживают многие работники завода.

Также в пресс-релизе отметили, что на территории ЗАЭС заметили противопехотные мины по периметру ограждения, в зоне недоступной для рабочего персонала станции. Хотя, по наблюдениям экспертов агентства, мины, казалось бы, исчезли в начале февраля.

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"На следующий день эксперты МАГАТЭ отправились в Энергодар, чтобы посмотреть на здание, где якобы произошло нападение. Команда имела возможность осмотреть здание снаружи. На момент визита признаков повреждения не было видно", - сообщила миссия МАГАТЭ.

Автор: 

взрыв (6769) МАГАТЭ (394) Запорожская АЭС (708)


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Топ комментарии
+1
Рашисти по п'яні між собою розборки влаштували.
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02.03.2024 01:30
+1
у них инцест прогрессирует ,уродов рождают
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02.03.2024 07:22
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02.03.2024 00:02 Ответить
Рашисти по п'яні між собою розборки влаштували.
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02.03.2024 01:30 Ответить
по наркоманi
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02.03.2024 07:01 Ответить
ПВО в Одесской области сбила семь дронов из восьми: один маневрировал среди домов
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02.03.2024 06:58 Ответить
https://t.me/voynareal/84775 ❗️Вночі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, цілий підʼїзд зруйнований вщент, - ОВА
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02.03.2024 07:08 Ответить
https://youtube.com/shorts/8_VBnZ7VoJE?si=thJmnhPbZqPePaiy ...

Уникальный аэродром с тысячами самолётов...💪✊🇺🇸
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02.03.2024 07:11 Ответить
пусть нам дадут
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02.03.2024 07:15 Ответить
они в случае войны будут использовать их против ПВО с автопилотом
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02.03.2024 07:21 Ответить
а вы заметили что лапти уже сутки КАБами не кидаются
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02.03.2024 07:16 Ответить
https://youtube.com/shorts/4n6y-c3rAyA?si=r5RH4rGAA9lATjo0 ...в связи с войной,на Мавзолейной Помойке резко увеличились рождаемость.. почти пятилетку за три года... Стахановцы 👺👹🐒
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02.03.2024 07:19 Ответить
у них инцест прогрессирует ,уродов рождают
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02.03.2024 07:22 Ответить
https://youtube.com/shorts/OakOf22aUxs?si=-J69wWmPJM865_HV ....

Василий Шушкин об ветеранах и вяличии мавзолейных обезьян...
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02.03.2024 07:25 Ответить
https://youtube.com/shorts/YNvHql8GlCk?si=VcV7tCLpQ0UEyTPm ...

Огромный кортеж Голобородьки едет на фронт воевать....
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02.03.2024 07:34 Ответить
https://t.me/voynareal/84777 БПЛА врізався у житловий будинок у санкт-петербурзі
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02.03.2024 08:10 Ответить
 
 