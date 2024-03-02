Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрывов и выстрелов недалеко от Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике, находящиеся на временно оккупированной Запорожской АЭС, сообщили, что слышали взрыв неподалеку от станции, а затем звуки выстрелов поблизости или непосредственно на станции.

Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, а затем звуки выстрелов поблизости или непосредственно на станции. ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ, что российские войска приняли меры для "защиты станции" от беспилотников в этом районе, но сама ЗАЭС не была атакована, разрушений и жертв нет. Никаких подробностей об этом инциденте не поступало", - рассказала миссия МАГАТЭ.

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В ответ на просьбу экспертов МАГАТЭ о доступе к месту атаки им сказали, что повреждений для осмотра нет и что территория находится вне контроля станции.

Также экспертам агентства сообщили, что в воскресенье вечером в Энергодаре якобы произошла атака беспилотников, нацеленная на крышу с телекоммуникационным оборудованием, что стало последним из серии ударов беспилотников в городе, где проживают многие работники завода.

Также в пресс-релизе отметили, что на территории ЗАЭС заметили противопехотные мины по периметру ограждения, в зоне недоступной для рабочего персонала станции. Хотя, по наблюдениям экспертов агентства, мины, казалось бы, исчезли в начале февраля.

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"На следующий день эксперты МАГАТЭ отправились в Энергодар, чтобы посмотреть на здание, где якобы произошло нападение. Команда имела возможность осмотреть здание снаружи. На момент визита признаков повреждения не было видно", - сообщила миссия МАГАТЭ.