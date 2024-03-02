Весеннее бездорожье мешает россиянам проводить пополнение из резервов. У нас есть время для сооружения фортификаций, - Евлаш

Погода может помешать российским оккупантам пополнять свои резервы и вести наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. Время весеннего бездорожья Украина может использовать для подготовки резервов и оборудования оборонных сооружений.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, всего на Купянско-Лиманском направлении зафиксировано 122 500 оккупантов, 1134 танка, 1933 боевых бронированных машин (типа БМП, БРДМ, МТЛБ, "Тигры" и другие), 1096 арт-систем и 415 реактивных систем залпового огня.

Евлаш отметил, что направление остается "одним из самых многочисленных", хотя это количество оккупантов стянуто с трех участков фронта – Купянского, Лиманского и Северского. Военный отметил, что такое количество войск оккупанта остается неизменным примерно с конца лета 2023 года.

Он объяснил эту ситуацию так: оккупанты несут "безумные потери", но количество войск не меняется благодаря быстрому пополнению из резервов. В то же время, отметил Евлаш, оккупантам недостаточно этих сил, чтобы вести широкомасштабные наступательные действия.

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"К тому же сейчас весна, а это значит бездорожье. Технику не смогут быстро перебрасывать, потому что грунтовые воды поднимаются, начнутся разливы рек. У нас есть время, которое мы можем выиграть для подготовки своих резервов и ресурсов, для оборудования инженерных, фортификационных сооружений ", – объяснил военный.

По его мнению, поскольку Украина сейчас вынуждена ждать поддержки партнеров в боеприпасах, она может потратить время для подготовки резервов и оборудования рубежей для дальнейшего ведения стратегической обороны.