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Новости Война
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Весеннее бездорожье мешает россиянам проводить пополнение из резервов. У нас есть время для сооружения фортификаций, - Евлаш

ЗСУ

Погода может помешать российским оккупантам пополнять свои резервы и вести наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. Время весеннего бездорожья Украина может использовать для подготовки резервов и оборудования оборонных сооружений.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, всего на Купянско-Лиманском направлении зафиксировано 122 500 оккупантов, 1134 танка, 1933 боевых бронированных машин (типа БМП, БРДМ, МТЛБ, "Тигры" и другие), 1096 арт-систем и 415 реактивных систем залпового огня.

Евлаш отметил, что направление остается "одним из самых многочисленных", хотя это количество оккупантов стянуто с трех участков фронта – Купянского, Лиманского и Северского. Военный отметил, что такое количество войск оккупанта остается неизменным примерно с конца лета 2023 года.

Он объяснил эту ситуацию так: оккупанты несут "безумные потери", но количество войск не меняется благодаря быстрому пополнению из резервов. В то же время, отметил Евлаш, оккупантам недостаточно этих сил, чтобы вести широкомасштабные наступательные действия.

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"К тому же сейчас весна, а это значит бездорожье. Технику не смогут быстро перебрасывать, потому что грунтовые воды поднимаются, начнутся разливы рек. У нас есть время, которое мы можем выиграть для подготовки своих резервов и ресурсов, для оборудования инженерных, фортификационных сооружений ", – объяснил военный.

По его мнению, поскольку Украина сейчас вынуждена ждать поддержки партнеров в боеприпасах, она может потратить время для подготовки резервов и оборудования рубежей для дальнейшего ведения стратегической обороны.

Автор: 

Харьковщина (5577) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+19
То, что сделала прошлая власть продержалась 2 года под непрерывными бомбежками. так что в с тем все в порядке. А сейчас пришло время смотреть, что сделал ЭТА власть. Которая, напомню, уже 5 лет как.
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02.03.2024 00:44
+14
А раніше у вас того часу не було ???
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02.03.2024 00:35
+13
Уряд Шмигаля, з усіма верещучками та стефанішиними, уже риють/будують голими руками інженерні споруди на передовій??
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02.03.2024 00:07
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Уряд Шмигаля, з усіма верещучками та стефанішиними, уже риють/будують голими руками інженерні споруди на передовій??
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02.03.2024 00:07 Ответить
Можна вже мовчки, без анонсів це робити??!! Чи ,,безумній" треба відзвітувати??!!
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02.03.2024 00:10 Ответить
Звісно ні, таке питаєте...Це часть плану-24, який має знати кожний. Треба повний піар та розкриття всіх деталей процесу, а потім сказати, що на виході нуль, крадії і корупціонери вкрали, майже нічого нема.
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02.03.2024 06:36 Ответить
Взагалі Євоа мав би це казати на нам, а зеленому придурку, який нічого не робить
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02.03.2024 07:00 Ответить
Якшо я хочу шоб роботу було зроблено швідко ,я не росказую моім підлеглім шо в нас ще е час-я кажу що робота мені необхідна вчора.
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02.03.2024 00:12 Ответить
То, что сделала прошлая власть продержалась 2 года под непрерывными бомбежками. так что в с тем все в порядке. А сейчас пришло время смотреть, что сделал ЭТА власть. Которая, напомню, уже 5 лет как.
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02.03.2024 00:44 Ответить
А, так вот зачем выделили миллиарды на дороги... Наверное опять будут делать ремонты на тех направлениях, где потом пойдет российская техника?
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02.03.2024 00:34 Ответить
А раніше у вас того часу не було ???
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02.03.2024 00:35 Ответить
Раньше погода мешала.
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02.03.2024 06:48 Ответить
Час є. От, чи будуть зводити?
Біля Авдіївки час був. Біля Часового Яру час був. Біля Дворісгої час був. Всюди був час. Не було роботи.
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02.03.2024 00:38 Ответить
Як це "не було роботи"? А тротуарної плитки скільки покладено? (чи "наложено"?) А стадіонів скільки відремонтовано?
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02.03.2024 01:27 Ответить
Чому в останній момент? Скільки років пройшло вже навіть з 24.02.22? Більше двох.
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02.03.2024 00:39 Ответить
жах. За 2 роки повномасштабноі війни там все мало бути укріплено вддовд і поперек. А вони тіки зараз про уе щамислюються. Клоун
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02.03.2024 00:49 Ответить
значит москалям бездорожье мешает резервы подтягивать, а грязь и болото нашей строительной технике, копанию окопов, заливке бетона, возведению дотов совсем не мешает?
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02.03.2024 01:54 Ответить
Хоч лопати хлопцям видайте нормальні раз екскаваторів у вас немає
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02.03.2024 03:47 Ответить
На Fiskars грошей нема, будуть звичайні за такою ж ціною.
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02.03.2024 06:39 Ответить
"У нас є час, для обладнання інженерних, фортифікаційних споруд", але ми ні в якому разі його не використаємо, бо тоді ми це будемо не ми. Коли Господь дає нам час, можливості, попередження, ми з огидою це відкидаємо, адже ми любимо справжні складнощі та випробування. Бо така вже наша героїчна натура.
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02.03.2024 04:00 Ответить
Євлаш,а нам не заважає багнюка окопы рити,та фортифікаційні споруди будувати???
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02.03.2024 04:01 Ответить
У нас було багато часу от тільки влада той час про-ла Нажаль і людські життя і частину країни також про-ли У влади і частини громадян і досі нема усвідомлення того що вони накоїли, нажаль
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02.03.2024 04:56 Ответить
"Час весняного бездоріжжя Україна може використати для підготовки резервів та обладнання оборонних споруд".😒
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02.03.2024 05:27 Ответить
А до цього часу ви чим займалися,********? Та й зараз нічого не робиться! Лопати хоч є у воїнів,паскуди? Чи теж волонтери привезуть?
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02.03.2024 06:56 Ответить
Казав Зєлєнскій, що Україною рулять 5-6 менеджерів. Не сказав Зєлєнскій, що серед них ні одного українця.
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02.03.2024 07:03 Ответить
Дебилы уже бездорожье в союзники записали. Типа оно противнику мешает, а нам фортификационные сооружения строить помогает. В грязИ.
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02.03.2024 07:17 Ответить
А ранійше часу не було? З початку жовтня, наприклад чі ранійшє. Чі сирському це робити зеленській забороняв? Так хай скаже чи шось заважає?
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02.03.2024 07:32 Ответить
Маячня.Які грунтові води ? Які розливи ?
Ов! Шц! Дядя ! Ми в степу ! Дороги вже сухі !
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02.03.2024 07:38 Ответить
"Україна може використати для підготовки резервів та обладнання оборонних споруд." А що робили до цього 5 років, ну хоча би 2 роки, марафонили?
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02.03.2024 08:03 Ответить
Шляхи пуйлу будували.
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02.03.2024 08:50 Ответить
Нове слово - укріплення.
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02.03.2024 08:25 Ответить
Тепер генітальний полководець у зв'язку з масштабним відступом буде звинувачувати синоптиків.
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02.03.2024 08:32 Ответить
Черговий пиз#ун... євлаш, пішов би ти на... зомбімарафон.
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02.03.2024 08:57 Ответить
 
 