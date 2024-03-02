Вражеский дрон попал в многоэтажку в Одессе, полностью разрушен подъезд, есть погибший и раненые, - ОВА. ВИДЕО

Минувшей ночью вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок.

"Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое - в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция в Одессе продолжается. Под завалами могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

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