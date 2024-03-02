Вражеский дрон попал в многоэтажку в Одессе, полностью разрушен подъезд, есть погибший и раненые, - ОВА. ВИДЕО
Минувшей ночью вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, по состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок.
"Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое - в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательная операция в Одессе продолжается. Под завалами могут находиться люди.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Пітєр, попередньо відбулася атака БПЛА, внаслідок роботи ППО пошкоджено багатоповерхівку.
В кілометрі від пошкодженого будинку знаходиться нафтобаза "Ручьи""
Пишут, что попали по авиабазе Гвардейское возле Симферополя.
Хтось пише що це страшна ціна виборів 2019 року
Народ так і не зрозумів, що війна сталася б в будь-який момент і при будь-якому президенті який не лояльний кацапам
Путлер що хоче зробити денацифікацію і демілітаризацію тобто знищення держави
Тому не грайте в прізвища президентів
Чи може хтось хотів би жити під кацапами?
Багато хто не хоче жити під кацапами
І навіть не пожалкували що можуть втратити житло
Скажу більше:якби путлєр знпв,що буде такий опір українського народу,він би теж не поліз.
І навіть путлєр не чекав такої покори від рузької біомаси.А може,це вікова ненависть до всього українського.
На жаль, версій безліч, а умовний спосіб руйнує психіку. Тож, як каже мій чоловік-дизайнер: працюємо з тим, що в нас є.