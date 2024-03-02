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Вражеский дрон попал в многоэтажку в Одессе, полностью разрушен подъезд, есть погибший и раненые, - ОВА. ВИДЕО

Минувшей ночью вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок.

"Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое - в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция в Одессе продолжается. Под завалами могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

Читайте также: "Шахеды" атаковали Одессу: произошло замыкание и пожар на энергообъекте

Автор: 

Одесса (7897) жертвы (2079) дроны (3974)


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Топ комментарии
+32
Страшная цена выборов 2019 г...
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02.03.2024 07:59
+15
"...війна сталася б в будь-який момент...", але якщо готуватися до війни, а не до шашликів то наслідки були б різні. От у чому біда вибору 2019 -
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02.03.2024 09:05
+14
Зєля обіцяв мулйон дронів, зара збирає 999999 на кухні у себе і потім він усім покаже!
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02.03.2024 07:49
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А де наша відповідь на таке, нечуване варварство?
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02.03.2024 07:30 Ответить
В дупі.
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02.03.2024 07:34 Ответить
Мало, но хоть что то...

"Пітєр, попередньо відбулася атака БПЛА, внаслідок роботи ППО пошкоджено багатоповерхівку.

В кілометрі від пошкодженого будинку знаходиться нафтобаза "Ручьи""
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02.03.2024 07:50 Ответить
Я так і не зрозумів - Одесу взагалі залишили без ППО? ЦЕ Ж НЕ ПЕРШИЙ РАЗ -"АТАКУВАЛИ З ПІВДЕННОГО НАПРЯМКУ..."
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02.03.2024 07:36 Ответить
Чому Одесу?Україну...😥😥😥
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02.03.2024 07:38 Ответить
Зєля обіцяв мулйон дронів, зара збирає 999999 на кухні у себе і потім він усім покаже!
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02.03.2024 07:49 Ответить
А то іще як покаже !
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02.03.2024 08:01 Ответить
их не всегда получается сбить.
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02.03.2024 07:56 Ответить
Тут иное первое дрон явно модернизирован усилен по линии взрывчатых веществ согласитесь один дрон и сложился дом сразу..есть вопросы к специалистах это совпадение факторов точка взрыва или модернизация боеголовки фугаса по мощности россиянами..далее маршрут полета и маневрирования баллистики прописали заранее карту полета зная как и где дрон будет лететь именно в жилом секторе..отсюда вывод это осознанный АКТ ТЕРРОРИЗМА..
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02.03.2024 08:01 Ответить
3 місяці тому була інформація , що кацапи будуть закладать в дрони термобаричні заряди і вони будуть складувати будинки. Можливо,це
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02.03.2024 09:35 Ответить
Малойвомірно! Термобаричний заряд перебдачає цикл: влучання - утворення вибухової суміші- підрив.
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02.03.2024 09:48 Ответить
Є ще питання до якості забудови!
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02.03.2024 09:46 Ответить
знайті цю падлу яка збіралась з пуймом мірітіся за 60 хвілін ...нехай завалі розчіщае.
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02.03.2024 07:41 Ответить
60 "хвілін", то та ще ****, і її чоловічок.
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02.03.2024 07:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9gkB27xs7L8&t=634s
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02.03.2024 07:57 Ответить
Страшная цена выборов 2019 г...
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02.03.2024 07:59 Ответить
https://t.me/voynareal/84777 БПЛА врізався у житловий будинок у санкт-петербурзі
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02.03.2024 08:13 Ответить
ПВО в Одесской области сбила семь дронов из восьми: один маневрировал среди домов
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02.03.2024 08:15 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/2/7444629/ В Санкт-Петербурге из-за охоты на беспилотник ПВО сильно повредила многоэтажку
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02.03.2024 08:18 Ответить
🔥Ще один ворожий Су-34 збили наші захисники
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02.03.2024 08:20 Ответить
Також ПС зазначили, що сили ППО знищили 14 з 17 "Шахедів".
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02.03.2024 08:21 Ответить
ти з контори Подоляка,Йермака чи з 95-кварталу? Коли Авдіївку повертати будеш?
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02.03.2024 10:01 Ответить
вопрос - самый сбиваемый самолет в мире ?
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02.03.2024 08:22 Ответить
Минус 3 «Ка-52» у русни в Крыму, - руСми 💥

Пишут, что попали по авиабазе Гвардейское возле Симферополя.
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02.03.2024 08:23 Ответить
утром просыпаешься , РАЗ и Су-34 упал
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02.03.2024 08:24 Ответить
и так каждый день
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02.03.2024 08:26 Ответить
Впав ще вчора .
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02.03.2024 09:44 Ответить
На війні і не може бути по інакшому
Хтось пише що це страшна ціна виборів 2019 року
Народ так і не зрозумів, що війна сталася б в будь-який момент і при будь-якому президенті який не лояльний кацапам
Путлер що хоче зробити денацифікацію і демілітаризацію тобто знищення держави
Тому не грайте в прізвища президентів
Чи може хтось хотів би жити під кацапами?
Багато хто не хоче жити під кацапами
І навіть не пожалкували що можуть втратити житло
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02.03.2024 08:55 Ответить
Якби ми були достатньо озброєні,війни б не було.
Скажу більше:якби путлєр знпв,що буде такий опір українського народу,він би теж не поліз.
І навіть путлєр не чекав такої покори від рузької біомаси.А може,це вікова ненависть до всього українського.
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02.03.2024 09:25 Ответить
А ще є версія, що х*йло бачив би потужну підготовку та попер би всерйоз - з килимовими бомбардуваннями, а не з оркестром та парадною формою...
На жаль, версій безліч, а умовний спосіб руйнує психіку. Тож, як каже мій чоловік-дизайнер: працюємо з тим, що в нас є.
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02.03.2024 10:40 Ответить
Подивись історіє воєн і не пиши маячні. Менші нападали на набагато більші країни і з набагато потужнішою армією. І похрін їм було на президентів і на опір.
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02.03.2024 11:05 Ответить
Момент прилета в Питере: https://t.me/operativnoZSU/138667?single
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02.03.2024 08:58 Ответить
"...війна сталася б в будь-який момент...", але якщо готуватися до війни, а не до шашликів то наслідки були б різні. От у чому біда вибору 2019 -
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02.03.2024 09:05 Ответить
Цей роман пише кантора подляка.
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02.03.2024 09:46 Ответить
Шо ти мелеш, подоляцьке?! А якби ти раком став з голою дупою, каца#ня б за урал забігла б?
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02.03.2024 21:51 Ответить
Тупые... Хоть бы написали что это ракета. Сколько в том долге заряд? Разве может он сложить 9 этажку?
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02.03.2024 20:41 Ответить
 
 