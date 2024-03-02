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Новости Война
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Клименко о попадании дрона в многоэтажку в Одессе: Число погибших возросло до 2. 7 жителей не выходят на связь. ФОТОрепортаж

Число погибших в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку в Одессе возросло до 2,7 человек пострадали. По имеющимся данным, 7 жителей не выходят на связь.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Одесса. В результате атаки российских террористов разрушена 9-этажка. Минимум два человека погибли, их тела достали из-под завалов спасатели ГСЧС. Еще 7 человек пострадали. Среди них есть ребенок. Спасательная операция продолжается непрерывно, ведь под завалами могут быть люди. Пока есть данные, что на связь не выходят 7 жителей многоэтажки", - пишет Клименко.

По его словам, к поискам привлечены кинологи. Психологи полиции и ГСЧС на месте оказывают психологическую помощь, за ней обратились уже более полусотни человек.

Также оперативно развернуты пункты обогрева, ведь в результате обстрелов без теплоснабжения остались десятки многоквартирных домов.

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Наслідки влучання дрона в Одесі

Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания

Автор: 

Одесса (7897) жертвы (2079) Клименко Игорь (399)


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Топ комментарии
+25
Ось так рашиська орда нищить Одесу ,тому одесити позбувайтись всього що повязує вас з цієї імперією зла.
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02.03.2024 07:42
+10
Який жах! Боже поверни війну на кацапську сторону!Амінь!
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02.03.2024 08:25
+9
Без отих ЖДУНІВ-коригувальників не обходиться ЖОДЕН обстріл прутіна!
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02.03.2024 08:17
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Жах! -- панельки держаться на чесному слові
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02.03.2024 07:40 Ответить
Дякуємо СРСР. Але вже не в гуртожитку. Політика Хрущова була. Потім Брежнєва.
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02.03.2024 07:43 Ответить
40 кг тротила - это 40 кг тротила.Это не честное слово. Новый дом тоже может сложиться от такого.
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02.03.2024 16:08 Ответить
Кирпічнии так би не схлопнувся
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02.03.2024 16:13 Ответить
Якщо погана красна цегла - будинок перетвориться в курган.Якщо панелька з погано звареними закладними - картковий домік. Це все не для війни.
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02.03.2024 16:20 Ответить
Я 40р зводив будинки і трохи в курсі якии міцнішии -- панельнии чи кирпічнии
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02.03.2024 16:26 Ответить
Ось так рашиська орда нищить Одесу ,тому одесити позбувайтись всього що повязує вас з цієї імперією зла.
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02.03.2024 07:42 Ответить
Кремлівський виродок , коли ти вже нажерешся нашоі крові і
здохнеш , упиряка кацапська 😠
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02.03.2024 07:59 Ответить
Шок шок шок и просьба ...пошли на рашку что то небесное из Космоса..
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02.03.2024 08:05 Ответить
що ви несете?
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02.03.2024 08:12 Ответить
Який жах! Боже поверни війну на кацапську сторону!Амінь!
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02.03.2024 08:25 Ответить
Без отих ЖДУНІВ-коригувальників не обходиться ЖОДЕН обстріл прутіна!
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02.03.2024 08:17 Ответить
П'яного бомжа досталі, живого, мешкал в подвалі.
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02.03.2024 08:40 Ответить
На жаль,прокльони наши не діють.Ні на що.
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02.03.2024 16:23 Ответить
 
 