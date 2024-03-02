Клименко о попадании дрона в многоэтажку в Одессе: Число погибших возросло до 2. 7 жителей не выходят на связь. ФОТОрепортаж

Число погибших в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку в Одессе возросло до 2,7 человек пострадали. По имеющимся данным, 7 жителей не выходят на связь.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Одесса. В результате атаки российских террористов разрушена 9-этажка. Минимум два человека погибли, их тела достали из-под завалов спасатели ГСЧС. Еще 7 человек пострадали. Среди них есть ребенок. Спасательная операция продолжается непрерывно, ведь под завалами могут быть люди. Пока есть данные, что на связь не выходят 7 жителей многоэтажки", - пишет Клименко.

По его словам, к поискам привлечены кинологи. Психологи полиции и ГСЧС на месте оказывают психологическую помощь, за ней обратились уже более полусотни человек.

Также оперативно развернуты пункты обогрева, ведь в результате обстрелов без теплоснабжения остались десятки многоквартирных домов.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания