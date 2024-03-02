Рашисты ударили "Шахедами" по Харькову: повреждены гаражи и автомобили. ФОТОрепортаж
Около 00:05 оккупанты нанесли удары "Шахедами" по г. Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрела повреждены остекление окон и балконов, 5 гаражей, 17 автомобилей, горели три автомобиля. Пострадавших и погибших не обнаружили, 3 человека обратились с острой реакцией на стресс.
По данным ОВА:
- Артиллерийским и минометным ударам врага также подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины: Охримовка, Ольховатка, Хатное, Тополя, Казачья Лопань, Синьковка, Ивановка, Двуречная, Петропавловка, Песчаное и др.
- Авиаударам подверглись: Охримовка, Ольховатка, Домашнее, Тополя, Кисловка, Садовое.
- Сегодня в 6:35 оккупанты ударили по Липцам Харьковского района. В результате обстрела уничтожены авто, повреждены частные дома. Без пострадавших.
- В 00:20 в с. Большой Бурлук Купянского района в результате обстрела горел жилой дом. Из-под завалов изъяли тело 76-летнего мужчины. В результате обстрела повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций.
- В 19:48 в г. Купянск в результате обстрела поврежден 1 частный дом.
- В 15:29 в с. Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрела горел жилой дом.
- В 14:20 в с. Ольховатка Купянского района в результате обстрела горел дом, повреждены еще 4 жилых дома.
- Около 11:00 в Волчанске во время обстрела получил ранение 68-летний мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение.
Также отмечается, что около 9:00 между Барвинково и с. Архангеловка по дороге домой в результате взрыва неизвестного взрывного устройства получил ранения 70-летний мужчина, госпитализирован в больницу.
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Dmitriy Mayboroda
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