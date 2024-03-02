1 марта на Восточном направлении уничтожен вражеский Су-34, пытавшийся ударить КАБами по нашим позициям, - Воздушные силы

Вчера, 1 марта, на Восточном направлении был уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"В пятницу, 1 марта, около 09.00, на восточном направлении уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, который пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 февраля были уничтожены сразу 3 вражеских самолета - один ночью и два днем на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

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