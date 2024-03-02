РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9992 посетителя онлайн
Новости Война
23 858 126

Некоторые бригады на Восточном направлении имеют проблемы с подготовкой штаба. Где командиры не владеют обстановкой - будут кадровые решения, - Сырский

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает работать на Восточном фронте.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет. В первую очередь это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных", - отмечает Сырский.

По его словам, безусловно большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия.

"Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по снабжению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. В редких случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", - добавляет он.

Смотрите также: Сырский о визите на передовые командные пункты: Защита войск от дронов и ударов с воздуха КАБами - это первоочередные вопросы. ВИДЕО

Сырский также отметил действия военнослужащих 54 омбр, которые метким артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника, стойкость и мужество бойцов 25 опдбр и 47 омбр в боях за Орловку и Бердичи, решительность в районе Новомихайловки.

"Отмечаю в качестве позитива замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности", - отмечает главнокомандующий.

Таким образом, по его словам, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

Автор: 

Александр Сырский (600)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+59
А хто ж там таких поставив? А інші оті яких поновому поставиш володітимуть обстановкою? Чи поставиш таких якими володітиме д'єрмак, а все інше то таке!
показать весь комментарий
02.03.2024 08:46
+48
Заміну "верхушки" провели - на часі замінити командирів середньої ланки на "своїх" ........
показать весь комментарий
02.03.2024 08:47
+41
"Потужне оновлення менеджменту" від тупорилого ішака приносить чергові "успіхи". Це безтолкове чмо має за все відповісти.
показать весь комментарий
02.03.2024 08:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Путч. Русский - нах*й:
Розгромна стаття у The New York Times (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbkxnY3NkOF9QRHRCalR3M25mTDlVV0hsYmtOZ3xBQ3Jtc0tua0RScUVzV25yQTlKbDJ5TlJVMXBTeFd3clQ1dWpNbEpuSlZtODFQbF9CV0dSVURlY1VPM0xjTXlTR1lNbVJ4V2RFbGc3YkdzbUFhV01FMW1LdFo2bHptTlNDY2Q2S09qMmM1Ml9MMVpxOWNPSFREWQ&q=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Finteractive%2F2024%2F03%2F02%2Fworld%2Feurope%2Fukraine-defenses-avdiivka.html https://www.nytimes.com/interactive/2... ) сьогодні розповідає про неготовність укріплень України на Захід від Авдіївки, які й близько не йдуть у порівняння з російськими укріпленнями на Півдні.
Назва статті - "Напрочуд слабка українська оборона допомагає просуватися Росії" "Згідно огляду знімків, зроблених комерційною супутниковою компанією Planet Labs, рідкі, рудиментарні лінії траншей розташовані на територіях західніше Авдіївки, яку Україна намагається захистити.
На цих лініях траншей немає багатьох додаткових укріплень, які змогли б допомогти уповільнити російські танки і допомогти захистити основні дороги та місцевість".
показать весь комментарий
02.03.2024 16:16 Ответить
О, та ти таки дєрьмаківська троляка!
Чи кремлівська?
А я спочатку сумнівався...
НЕ "ненька" тобі Україна.
Не подобається Цензор - то чого ти тут робиш? Зміну на ботофермі відпрацьовуєш?
показать весь комментарий
02.03.2024 21:37 Ответить
Це вже другий етап пошуку цапів-відбувайлів. Верхушку ВСО вже замінили, а успіхів нуль. Тепер наступний етап це рівень бригад. Цікаво де буде зупинка в цьому процесі?
Хоча, якби дійсно хотіли вирішити проблему, то треба було б починати з ОПешних кротів та з урядових злодіїв які не забезпечили армію зброєю та не побудували укріплень, а тепер всі стрілки переводять на ВСУ.
показать весь комментарий
02.03.2024 16:22 Ответить
Успіхів 0:

1. Поступова стабілізація фронту біля Авдіївки, яка була просрана під час попереднього Генштабу (розпустили старий в момент виходу русаків вже по іншу стороні міста під Коксохімом.

2. Стабілізація фронту біля Бахмуту

3. Збиття А-50, знищення інших літаків. Почалась боротьба за небо.

І це за декілька тижнів. В порівнянні з ніхуа за останні пів року.
показать весь комментарий
03.03.2024 12:34 Ответить
ніяк не здадуть донецьку область,крутять вертять зеля з сирським.
показать весь комментарий
02.03.2024 17:57 Ответить
***, думав Безугла в Україні одна, а тут в коментах повно... Шановні, у вас в школі в класі мабуть були одні відмінники? Знання БОГ дає всім, хто вирішив їх здобути, але ХЛІБ ВІД ЗНАНЬ - по виконанню ЗАПОВІДЕЙ. Тож, факт отриманої освіти ні про що не говорить, якщо в полі пусто - нема ХЛІБА. Нова мітла завжди мете по новому, але тільки там, де є що мести, бо якщо мете там, де чисто, то двірник або аферист, або довбойоб. Час покаже ким є двірник та який урожай з його поля. АРХ М
показать весь комментарий
02.03.2024 19:45 Ответить
А хто ж був командувачем сухопутних військ???
То чиї це провтики Залужного чи Сирського???
показать весь комментарий
02.03.2024 20:30 Ответить
Два роки не помічав, сам призначав, а тепер ввімкнув критика і валить свої пройоби на підлеглих.
показать весь комментарий
02.03.2024 21:53 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2024 23:07 Ответить
Єдиний крихітний позитив в тому, що люди починають розуміти справжні наміри влади ще ДО того, як вони втіляться в життя...
показать весь комментарий
03.03.2024 11:08 Ответить
убивця
показать весь комментарий
03.03.2024 04:21 Ответить
Сирьський, головне шоб ти сам володів обстановкою та діяв на користь Україні, бо поки що тільки підлеглі погані тобі а після твого керувпння ми тільки сдаємо теріторії. Тобто стало гірше з тобою.
показать весь комментарий
03.03.2024 10:33 Ответить
Ви ДЕ, такий "розумний", були останній рік? Ви не бачили новин? Ви не чули, як зеленський призначає або звільняє Залужному підлеглих, навіть не повідомивши про це Головкома? Ви досі не знаєте, що сирський 2 роки звітував безпосередньо єрмаку та зеленському, а не Залужному? Ви не знаєте, що Залужний фактично командував лише третиною ЗСУ?
Чи ви лише робити вигляд, що ні про що "не в курсі"?
показать весь комментарий
03.03.2024 11:06 Ответить
Voice of Ukraine

@newstop_us

Командири бригад направили листа Зеленському з проханням повернути Залужного, але замість діалогу з військовими Банкова вирішила влаштувати їм чистки. Сирський заявив про кадрові перестановки серед командирів бригад.
показать весь комментарий
03.03.2024 11:15 Ответить
Тобто, проблеми - не у відсутності на третій(!) рік війни підготованої ешелонованої оборони на підконтрольних територіях? Не у відсутності снарядів власного виробництва. Не у ідіотичності процесу прийняття новітніх зразків на озброєння (й виділення бюджету на внутрішні закупівлі). А у відсутності ідеальної злагодженості штабного персоналу бригад, левова частка котри - новостворені організми. Ясно-пойнятно. Дякую за вичерпну думку. З таким могутнім інтелектом та 100% вірними висновками ми точно переможемо.
показать весь комментарий
03.03.2024 13:56 Ответить
Це що взагалі за заяви? Треба мовчки робити свою справу а не виправдовуватись і перекладати провину на підлеглих. При Залужному такого не чули і таких постійних провалів не було.
показать весь комментарий
03.03.2024 14:10 Ответить
Керують профнепридатні
показать весь комментарий
03.03.2024 17:27 Ответить
Cирський відверто бреше в зведеннях Зеленському про ситуацію на фронті. Розвал структури управління, який характерний для дій командування ЗСУ останній тиждень пов'язаний не з якістю штабних структур, а з фактичною неможливістю виконання вимог Сирського, який вимагає повернути позиції кидаючи в непідготовлені бої без артилерійської підготовки військові підрозділи. Кінбурнська коса - це лише початок хаосу управління в який ввіпхнув Зеленський ЗСУ своїми кадровими рішеннями. Зеленський і Сирський пхають ЗСУ в м'ясорубку в якій вона виграти не може.

Сирський і Баргілевич прекрасно знають, що ЗСУ відійшло з позицій на Лівобережжі, але вони ще не вигадали, як це пояснити Зеленському. Авантюра з спробою захоплення Кінбурнської коси - спроба хоч якось виправдати провал на Лівобережжі, закінчився крахом виключно по причині відсутності чіткого планування і розвідки.https://timeze2019.blogspot.com/
показать весь комментарий
04.03.2024 07:43 Ответить
Хоть бреше хоть нет. Карту Украины смотрят и там все понятно. Не нужно быть одаренным , чтобы понять если мы теряем територии то кто то врет
показать весь комментарий
05.03.2024 10:37 Ответить
Сырский на передовой кацапов уничтожает или селфи и лайки собирает??? Зеленский ответь пожалуйста. Сырский любит лайки?
показать весь комментарий
05.03.2024 10:35 Ответить
Просто отвратительно смотреть на эту кацапскую рожу. Во время полномасштабнрй войны назначить кацапа управлять армией. Чмо зеленое
показать весь комментарий
05.03.2024 10:39 Ответить
Почему правительство Израиля не назначит главным командувачем армии палестинца ???
показать весь комментарий
05.03.2024 10:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 