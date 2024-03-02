Некоторые бригады на Восточном направлении имеют проблемы с подготовкой штаба. Где командиры не владеют обстановкой - будут кадровые решения, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает работать на Восточном фронте.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет. В первую очередь это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных", - отмечает Сырский.

По его словам, безусловно большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия.

"Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по снабжению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. В редких случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", - добавляет он.

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Сырский также отметил действия военнослужащих 54 омбр, которые метким артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника, стойкость и мужество бойцов 25 опдбр и 47 омбр в боях за Орловку и Бердичи, решительность в районе Новомихайловки.

"Отмечаю в качестве позитива замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности", - отмечает главнокомандующий.

Таким образом, по его словам, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.