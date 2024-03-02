Некоторые бригады на Восточном направлении имеют проблемы с подготовкой штаба. Где командиры не владеют обстановкой - будут кадровые решения, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает работать на Восточном фронте.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет. В первую очередь это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных", - отмечает Сырский.
По его словам, безусловно большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия.
"Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.
По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по снабжению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. В редких случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", - добавляет он.
Сырский также отметил действия военнослужащих 54 омбр, которые метким артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника, стойкость и мужество бойцов 25 опдбр и 47 омбр в боях за Орловку и Бердичи, решительность в районе Новомихайловки.
"Отмечаю в качестве позитива замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности", - отмечает главнокомандующий.
Таким образом, по его словам, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.
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Розгромна стаття у The New York Times (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbkxnY3NkOF9QRHRCalR3M25mTDlVV0hsYmtOZ3xBQ3Jtc0tua0RScUVzV25yQTlKbDJ5TlJVMXBTeFd3clQ1dWpNbEpuSlZtODFQbF9CV0dSVURlY1VPM0xjTXlTR1lNbVJ4V2RFbGc3YkdzbUFhV01FMW1LdFo2bHptTlNDY2Q2S09qMmM1Ml9MMVpxOWNPSFREWQ&q=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Finteractive%2F2024%2F03%2F02%2Fworld%2Feurope%2Fukraine-defenses-avdiivka.html https://www.nytimes.com/interactive/2... ) сьогодні розповідає про неготовність укріплень України на Захід від Авдіївки, які й близько не йдуть у порівняння з російськими укріпленнями на Півдні.
Назва статті - "Напрочуд слабка українська оборона допомагає просуватися Росії" "Згідно огляду знімків, зроблених комерційною супутниковою компанією Planet Labs, рідкі, рудиментарні лінії траншей розташовані на територіях західніше Авдіївки, яку Україна намагається захистити.
На цих лініях траншей немає багатьох додаткових укріплень, які змогли б допомогти уповільнити російські танки і допомогти захистити основні дороги та місцевість".
Чи кремлівська?
А я спочатку сумнівався...
НЕ "ненька" тобі Україна.
Не подобається Цензор - то чого ти тут робиш? Зміну на ботофермі відпрацьовуєш?
Хоча, якби дійсно хотіли вирішити проблему, то треба було б починати з ОПешних кротів та з урядових злодіїв які не забезпечили армію зброєю та не побудували укріплень, а тепер всі стрілки переводять на ВСУ.
1. Поступова стабілізація фронту біля Авдіївки, яка була просрана під час попереднього Генштабу (розпустили старий в момент виходу русаків вже по іншу стороні міста під Коксохімом.
2. Стабілізація фронту біля Бахмуту
3. Збиття А-50, знищення інших літаків. Почалась боротьба за небо.
І це за декілька тижнів. В порівнянні з ніхуа за останні пів року.
То чиї це провтики Залужного чи Сирського???
Чи ви лише робити вигляд, що ні про що "не в курсі"?
@newstop_us
Командири бригад направили листа Зеленському з проханням повернути Залужного, але замість діалогу з військовими Банкова вирішила влаштувати їм чистки. Сирський заявив про кадрові перестановки серед командирів бригад.
Сирський і Баргілевич прекрасно знають, що ЗСУ відійшло з позицій на Лівобережжі, але вони ще не вигадали, як це пояснити Зеленському. Авантюра з спробою захоплення Кінбурнської коси - спроба хоч якось виправдати провал на Лівобережжі, закінчився крахом виключно по причині відсутності чіткого планування і розвідки.https://timeze2019.blogspot.com/