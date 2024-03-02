Спасатели достали из-под завалов в Одессе мужчину, он жив, в сознании, - ОВА
Утром 2 марта спасатели извлекли из-под завалов мужчину, он жив, в сознании.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"Только что спасателям из-под завалов удалось достать мужчину. К счастью, жив! В момент попадания вражеского дрона он, предварительно, находился в подвале. Мужчина в сознании, сейчас его осматривают медики. Поиски и разбор завалов продолжаются", - говорится в сообщении.
Что известно об атаке "Шахедами" в ночь на 2 марта
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
На 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.
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