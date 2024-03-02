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Новости Война
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Украину ждет тяжелый период. Запад усилит помощь, когда ситуация на фронте еще ухудшится, - Минобороны Эстонии

кусті,сальм

Украину ожидает тяжелый период в войне, пока помощь Запада не позволит обрести ей "равновесие в этой битве на выживание".

Об этом заявил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, слова которого цитирует ERR, передает Цензор.НЕТ.

Сальм также выразил надежду, что в ближайшие месяцы Европа предоставит Украине дальнобойное вооружение.

"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это случится, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется на самом деле самостоятельно отвечать за свою безопасность", - подчеркнул он.

Читайте также: Это будет долгая и сложная война. Лучшая стратегия - помочь Украине победить, - заместитель генсека НАТО Джоане

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прогноз (698) Эстония (1429)


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Топ комментарии
+16
А Ви думаєте, що для американців є велика різниця що лінія фронту проходить десь умовно кажучи в Харківвській області, чи вона буде проходити, наприклад знову умовно кажучи в Полтавській області ?

Життя простих американців і навіть європейців ніяк не залежить від цього.
Американці і європейці були уже в Афганістані. Викинули там на вітер мільярди долларів. Потім злиняли звідтіля. І після того як злиняли звідти їх життя гіршим не стало.

Зрозумійте уже що в кожної країни є свої інтереси в цій війні. І не завжди ці інтереси співпадають з інтересами України.
Маленький факт - у США біля 6.000 танків Абрамс. Україні за 2 роки війни вони всього дали біля 30 шт....Це багато про що говорить.
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02.03.2024 10:21
+7
До речі з вуст естонців майже завжди правда звучить під час цієї війни.
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02.03.2024 10:27
+6
І не завжди ці інтереси співпадають з інтересами України. )) Та й що з того ?
Якщо так , то ми повинні тут сидіти і мовчати ? Щоб , не доведи Господи - не зачепити ніжну і вразливу психіку американців . ! Та ну нах .
В нас теж є свої інтереси , тому ми й говоримо , ви або мля.. - допомагайте як слід , або не іпіть нам мізки і скажіть прямо - ми вам допомагати відмовляємось . Шоб ми тут дарма й не надіялись .
Дістало вже слухати ці балачки , то - ми хочемо вам допомогти але не можемо , то - можемо але не хочемо , то - можемо і хочемо але не знаємо - як , то ще щось . Навіщо було ...здіти на початку війни , ви мовляв - воюйте українці , боріться і ні за що більше не переживайте , ми вас не кинемо , гроші будуть , зброя буде . Ми повірили , а тепер що . ? Ну що тепер ??
А тепер у них відітєлі - свої інтереси . пц
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02.03.2024 11:03
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може не так перевели, чи вирвали з контексту?
що, воно меле?
нам дадуть допомогу, коли кацапи в куп'янськ ввійдуть?
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02.03.2024 10:12 Ответить
А Ви думаєте, що для американців є велика різниця що лінія фронту проходить десь умовно кажучи в Харківвській області, чи вона буде проходити, наприклад знову умовно кажучи в Полтавській області ?

Життя простих американців і навіть європейців ніяк не залежить від цього.
Американці і європейці були уже в Афганістані. Викинули там на вітер мільярди долларів. Потім злиняли звідтіля. І після того як злиняли звідти їх життя гіршим не стало.

Зрозумійте уже що в кожної країни є свої інтереси в цій війні. І не завжди ці інтереси співпадають з інтересами України.
Маленький факт - у США біля 6.000 танків Абрамс. Україні за 2 роки війни вони всього дали біля 30 шт....Це багато про що говорить.
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02.03.2024 10:21 Ответить
ти погано знаєш що амери робили 10 років в афгані.якби їх там не було то ми б уже програли війну.героїн ефективніше вбивав росіян чим фпв дрон,а ті що й залишились в живих - жалюгідні каліки.там рахунок іде на мільйони нейтралізованих людей віком від 30 до 50 років.
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02.03.2024 10:32 Ответить
тільки основні поставки йшли в самі США
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02.03.2024 11:51 Ответить
основна масса героїну йшла в росію через базу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Карші-Ханабад в узбекистані.
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02.03.2024 18:03 Ответить
усім світом править бабло і страх.
участь у війні, третій країні, це безкінечне збагачення!
після розвалу сересера, вся військова промисловість старенької європи, деградувала до рівня польських "фермерів".
зараз, рейнметал відкриває кожного місяця, промислові площадки , бо замовлення перевищують потужності виробництва.
політична система сша деградувала, до двох старіканів, шо зціпилися в смертельному клінчі, поставив під загрозу весь світовий безпековий устрій.
це, наслідок, лєвацьких поглядів, кесинджера та його послідовників.
так, сьогодні, пересічному американцю пофіг, але його дітям, буде повна срака!
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02.03.2024 10:49 Ответить
політична система сша деградувала, до двох старіканів, шо зціпилися в смертельному клінчі, поставив під загрозу весь світовий безпековий устрій.
Нинішний світовий порядок навмисно руйнують,щоб запропонувати у майбутньому Новий Світовий Порядок,єдине світове правління.Перші дзвіночки я вже дочекався.І вони пішли від Ердогана.
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03.03.2024 11:12 Ответить
згоден, повністю!
лєвакі соціалісти популісти, з одного боку, та самодури деспоти диктатори з іншого.
але, ситі лєвакі, за конкуренцію, та демократію, що породила технологію, та розвиток, в тому числі і у військовому напрямку. диктатори же, самозакохані деграданти, з армією покірних рабів.
всьому ціна, ядерна зброя!
котра, вже не є, ні яким фактором!
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03.03.2024 14:27 Ответить
І не завжди ці інтереси співпадають з інтересами України. )) Та й що з того ?
Якщо так , то ми повинні тут сидіти і мовчати ? Щоб , не доведи Господи - не зачепити ніжну і вразливу психіку американців . ! Та ну нах .
В нас теж є свої інтереси , тому ми й говоримо , ви або мля.. - допомагайте як слід , або не іпіть нам мізки і скажіть прямо - ми вам допомагати відмовляємось . Шоб ми тут дарма й не надіялись .
Дістало вже слухати ці балачки , то - ми хочемо вам допомогти але не можемо , то - можемо але не хочемо , то - можемо і хочемо але не знаємо - як , то ще щось . Навіщо було ...здіти на початку війни , ви мовляв - воюйте українці , боріться і ні за що більше не переживайте , ми вас не кинемо , гроші будуть , зброя буде . Ми повірили , а тепер що . ? Ну що тепер ??
А тепер у них відітєлі - свої інтереси . пц
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02.03.2024 11:03 Ответить
Дістало вже слухати ці балачки.
Нас спеціально зливають та виснажують,що тут незрозумілого??
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03.03.2024 11:13 Ответить
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02.03.2024 11:27 Ответить
Посильна допомога...
Заходу...
Висказитись сильно-
З п'ятого заходу...

Три країни Балтії-
Принесуть в жетрву-

А у шляхтичів-
***, що буде жерти...
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02.03.2024 10:22 Ответить
Досидитесь, що давати не буде кому. Вірніше, буде, але є нюанс.
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02.03.2024 10:14 Ответить
а спроси у зедурака, зачем он Залужного снял, а потом и амерам с шольцом претензии кидай
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02.03.2024 12:15 Ответить
По иого висловлюваням виходить шо Украіна як піддосліднии кролик - рашка вбиває і лізе - сильно лізе? - сильно але не критично - значить потерпить
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02.03.2024 10:15 Ответить
може хтось пояснить чому у нас нема грошей ? блек рок є,а грошей нема.підписав же якісь договора боневтік,для блекрок 3 мільярди в місяць як для мене 30 гривень.вони й не відчують.
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02.03.2024 10:16 Ответить
Якщо всі гроші, що Зеленський пробачив олігархам перерахувати Заходу, то нам і зброї вистачило б !
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02.03.2024 10:33 Ответить
Журнашлюхи лайномарафону каналів ригоаналів що скажуть??
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02.03.2024 10:21 Ответить
Наших журналюшок, які брешуть своєму народові уже 2 роки також потрібно судити. Але на жаль вони виконують примхи вищого керівництва України. І поки це керівництво при владі - воно не дасть в обіду журнашлюшок, які служать цій владі.
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02.03.2024 10:25 Ответить
А до чого тут Захід? Московія начебто воює з нами. А президент до самих переговорів дороги будуватиме. Давид-будівельник!
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02.03.2024 10:30 Ответить
Інформація про проросійські гасла (заклик до Путіна "навести порядок у Брюсселі") на аграрних протестах набула широкого розголосу в українській інфосфері

Те саме стосується повідомлень про такі злочини, як розсипання українського зерна з потягів на території Польщі. Проте значно менше уваги приділяється реакції польської держави та суспільства на ті події.

Варто підкреслити, що:
Фермера, який розміщував проросійське гасло заарештували, йому загрожує позбавлення волі - стаття про "розпалювання війни" (йому загрожує до 5 років в'язниці).Акти вандалізму зі знищенням українського зерна поліція кваліфікує як злочин. Зловмисників розшукують, справу розслідує прокуратура.Представники польської держави, переважна більшість політичного класу, публічно засуджують таку діяльність.Неправда, що польське суспільство підтримує вищезгадані акти вандалізму.Протестувальники почали помічати присутність проросійських провокаторів на протестах та намагаються усунути їх від протестів - організатори протесту зазначають, що за розсипання зерна відповідають не фермери, а "провокатори".
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02.03.2024 10:27 Ответить
До речі з вуст естонців майже завжди правда звучить під час цієї війни.
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02.03.2024 10:27 Ответить
Не знаю, але таке відчуття, що якщо свинорилі фашисти полізуть на країни Балтії, то НАТО не впишеться за своїх членів.
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02.03.2024 10:31 Ответить
Впишуться,але воювати з іхнього боку будуть тільки слав'яни.Ось доказ для думаючих людей. https://www.tiktok.com/@moserlinchen50/video/7336604328624409888 Перекличка у немецькій армії.
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03.03.2024 11:27 Ответить
Вже зрозуміло,що східної України не хочуть бачити європейці у себе. Тому віддають їі в такий спосіб.
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02.03.2024 10:37 Ответить
Не звизди, важко вже два роки.
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02.03.2024 10:49 Ответить
Захід скоріше віддасть Україну, а ніж допомогу. Спитайте у хєра Шольца.
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02.03.2024 10:58 Ответить
Якщо перекласти с дипломатичного це значить що:
"нас пуйло запевнив що він забере все що він там намалював в своєї москальскої "конституції "(але чому він тоді штурмує куп'янськ(бо це жд ворота крима та Донбасу)) , за це він не піде на балтійські країни та польщу(тому польська влада так расхоробилася)....
Наївні..."дебіли бл@ть".
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02.03.2024 11:08 Ответить
Господи, даруй мудрість керівництву нашої держави, щоб до них нарешті дойшло, що треба самім вже виготовляти зброю, особливо ракети (всі умови у нас є, потрібне тільки правильне керування та воля). Досить вже розраховувати на когось. Дійте вже нарешті самі!!!
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02.03.2024 11:08 Ответить
Може пора прокинутись?Йде системний саботаж.За 10 років не побудували заводу,щоб виробляв снаряди,патрони.Країну не перевели на воєнні рейки,гроші розкрадовують,дронів майже не роблять.Нас зливають союзники та своя же влада!
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03.03.2024 11:31 Ответить
Ясненько.А допомогти зараз,щоб не було погіршення,можна?
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02.03.2024 11:23 Ответить
То він же ж прямии текстом каже "з-за океану буде дуля", тому Європі прийдеться усвідомити, що наступна вона (заокеанью байдуже) і перестати телитися, як фрік Шольц, то дає, то не дає,,тягне час, щоб нічого не дати
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02.03.2024 12:01 Ответить
 
 