Украину ждет тяжелый период. Запад усилит помощь, когда ситуация на фронте еще ухудшится, - Минобороны Эстонии
Украину ожидает тяжелый период в войне, пока помощь Запада не позволит обрести ей "равновесие в этой битве на выживание".
Об этом заявил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, слова которого цитирует ERR, передает Цензор.НЕТ.
Сальм также выразил надежду, что в ближайшие месяцы Европа предоставит Украине дальнобойное вооружение.
"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это случится, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется на самом деле самостоятельно отвечать за свою безопасность", - подчеркнул он.
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що, воно меле?
нам дадуть допомогу, коли кацапи в куп'янськ ввійдуть?
Життя простих американців і навіть європейців ніяк не залежить від цього.
Американці і європейці були уже в Афганістані. Викинули там на вітер мільярди долларів. Потім злиняли звідтіля. І після того як злиняли звідти їх життя гіршим не стало.
Зрозумійте уже що в кожної країни є свої інтереси в цій війні. І не завжди ці інтереси співпадають з інтересами України.
Маленький факт - у США біля 6.000 танків Абрамс. Україні за 2 роки війни вони всього дали біля 30 шт....Це багато про що говорить.
участь у війні, третій країні, це безкінечне збагачення!
після розвалу сересера, вся військова промисловість старенької європи, деградувала до рівня польських "фермерів".
зараз, рейнметал відкриває кожного місяця, промислові площадки , бо замовлення перевищують потужності виробництва.
політична система сша деградувала, до двох старіканів, шо зціпилися в смертельному клінчі, поставив під загрозу весь світовий безпековий устрій.
це, наслідок, лєвацьких поглядів, кесинджера та його послідовників.
так, сьогодні, пересічному американцю пофіг, але його дітям, буде повна срака!
Нинішний світовий порядок навмисно руйнують,щоб запропонувати у майбутньому Новий Світовий Порядок,єдине світове правління.Перші дзвіночки я вже дочекався.І вони пішли від Ердогана.
лєвакі соціалісти популісти, з одного боку, та самодури деспоти диктатори з іншого.
але, ситі лєвакі, за конкуренцію, та демократію, що породила технологію, та розвиток, в тому числі і у військовому напрямку. диктатори же, самозакохані деграданти, з армією покірних рабів.
всьому ціна, ядерна зброя!
котра, вже не є, ні яким фактором!
Якщо так , то ми повинні тут сидіти і мовчати ? Щоб , не доведи Господи - не зачепити ніжну і вразливу психіку американців . ! Та ну нах .
В нас теж є свої інтереси , тому ми й говоримо , ви або мля.. - допомагайте як слід , або не іпіть нам мізки і скажіть прямо - ми вам допомагати відмовляємось . Шоб ми тут дарма й не надіялись .
Дістало вже слухати ці балачки , то - ми хочемо вам допомогти але не можемо , то - можемо але не хочемо , то - можемо і хочемо але не знаємо - як , то ще щось . Навіщо було ...здіти на початку війни , ви мовляв - воюйте українці , боріться і ні за що більше не переживайте , ми вас не кинемо , гроші будуть , зброя буде . Ми повірили , а тепер що . ? Ну що тепер ??
А тепер у них відітєлі - свої інтереси . пц
Нас спеціально зливають та виснажують,що тут незрозумілого??
Заходу...
Висказитись сильно-
З п'ятого заходу...
Три країни Балтії-
Принесуть в жетрву-
А у шляхтичів-
***, що буде жерти...
Те саме стосується повідомлень про такі злочини, як розсипання українського зерна з потягів на території Польщі. Проте значно менше уваги приділяється реакції польської держави та суспільства на ті події.
Варто підкреслити, що:
Фермера, який розміщував проросійське гасло заарештували, йому загрожує позбавлення волі - стаття про "розпалювання війни" (йому загрожує до 5 років в'язниці).Акти вандалізму зі знищенням українського зерна поліція кваліфікує як злочин. Зловмисників розшукують, справу розслідує прокуратура.Представники польської держави, переважна більшість політичного класу, публічно засуджують таку діяльність.Неправда, що польське суспільство підтримує вищезгадані акти вандалізму.Протестувальники почали помічати присутність проросійських провокаторів на протестах та намагаються усунути їх від протестів - організатори протесту зазначають, що за розсипання зерна відповідають не фермери, а "провокатори".
"нас пуйло запевнив що він забере все що він там намалював в своєї москальскої "конституції "(але чому він тоді штурмує куп'янськ(бо це жд ворота крима та Донбасу)) , за це він не піде на балтійські країни та польщу(тому польська влада так расхоробилася)....
Наївні..."дебіли бл@ть".