Украину ждет тяжелый период. Запад усилит помощь, когда ситуация на фронте еще ухудшится, - Минобороны Эстонии

Украину ожидает тяжелый период в войне, пока помощь Запада не позволит обрести ей "равновесие в этой битве на выживание".

Об этом заявил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, слова которого цитирует ERR, передает Цензор.НЕТ.

Сальм также выразил надежду, что в ближайшие месяцы Европа предоставит Украине дальнобойное вооружение.

"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это случится, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется на самом деле самостоятельно отвечать за свою безопасность", - подчеркнул он.

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