Количество погибших в Одессе возросло до 4, из-под завалов достали тело ребенка (обновлено). ФОТО
Число погибших в результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажку в Одессе выросло до 4.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"Количество жертв российской атаки по Одессе увеличилось до трех человек. Только что спасатели деблокировали из-под завалов тело человека. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.
По данным Офиса генпрокурора, погибшему ребенку 3-5 лет.
"В Одессе из под-завалов дома спасатели извлекли тело ребенка, предварительно 3-5 лет. Это третий погибший в результате ночной вражеской атаки", - в свою очередь информируют в Офисе генпрокурора.
Позже в ГСЧС сообщили, что количество жертв возросло до 4 человек.
"На уровне первого этажа, под завалами обнаружено четвертое тело погибшего, проводятся работы по деблокации. Всего погибли 4 человека, из них 1 ребенок, пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.
Поисковые работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 95 спасателей и 22 единицы техники. На месте также работают психологи ГСЧС и кинологические расчеты", - говорится в сообщении.
Что известно об атаке "Шахедами" в ночь на 2 марта
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
На 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.
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Спалений...
Мабуть довольний агресор-
Що ***** во главу поставив...
І знову ставить...
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, жодних дієвих ЗМІН до законодавства так і не внесли!!! А ЖДУНИ, продовжують і далі убивати Українців!
Слава Захисникам України та їх Родинам! Допомагаймо Захисникам України!
для чого ви вбиваєте маленьких янголят??😢
матеріалізувалися поскоріше 😠
Поки ми не почнемо завдавати системні методичні регулярні прильоти по параші , достойної відплати рашистам не буде
Вічна пам'ять...