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Количество погибших в Одессе возросло до 4, из-под завалов достали тело ребенка (обновлено). ФОТО

Число погибших в результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажку в Одессе выросло до 4.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жертв российской атаки по Одессе увеличилось до трех человек. Только что спасатели деблокировали из-под завалов тело человека. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Наслідки обстрілу Одеси
Наслідки обстрілу Одеси
Наслідки обстрілу Одеси

По данным Офиса генпрокурора, погибшему ребенку 3-5 лет.

"В Одессе из под-завалов дома спасатели извлекли тело ребенка, предварительно 3-5 лет. Это третий погибший в результате ночной вражеской атаки", - в свою очередь информируют в Офисе генпрокурора.

Позже в ГСЧС сообщили, что количество жертв возросло до 4 человек.

"На уровне первого этажа, под завалами обнаружено четвертое тело погибшего, проводятся работы по деблокации. Всего погибли 4 человека, из них 1 ребенок, пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Поисковые работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 95 спасателей и 22 единицы техники. На месте также работают психологи ГСЧС и кинологические расчеты", - говорится в сообщении.

Что известно об атаке "Шахедами" в ночь на 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

На 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Также читайте: Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений , - Воздушные силы

Автор: 

Одесса (7897) жертвы (2079) дроны (3974)


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Топ комментарии
+17
русскіе фашісти будте прокляті
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02.03.2024 11:10
+11
Що б ви виздихали рашиські варвари з ким ви воюєте з дітьми ? немає в світі нічого більш огидного мерзенішого ніж рашиська погань . Ось вам "русский мир" з міжнародним терористом злочинцем путіном і дибільним зомбованим рашиським бидлом.
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02.03.2024 11:13
+8
ЖДУНИ убивають Українців, а їх за це, суддівські лише до камери зачиняють на 3-5-7 років …., щоб вони і далі гадили…
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, жодних дієвих ЗМІН до законодавства так і не внесли!!! А ЖДУНИ, продовжують і далі убивати Українців!
Слава Захисникам України та їх Родинам! Допомагаймо Захисникам України!
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02.03.2024 11:13
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русскіе фашісти будте прокляті
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02.03.2024 11:10 Ответить
Спальний район Одеси-
Спалений...
Мабуть довольний агресор-
Що ***** во главу поставив...
І знову ставить...
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02.03.2024 11:11 Ответить
ЖДУНИ убивають Українців, а їх за це, суддівські лише до камери зачиняють на 3-5-7 років …., щоб вони і далі гадили…
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, жодних дієвих ЗМІН до законодавства так і не внесли!!! А ЖДУНИ, продовжують і далі убивати Українців!
Слава Захисникам України та їх Родинам! Допомагаймо Захисникам України!
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02.03.2024 11:13 Ответить
Що б ви виздихали рашиські варвари з ким ви воюєте з дітьми ? немає в світі нічого більш огидного мерзенішого ніж рашиська погань . Ось вам "русский мир" з міжнародним терористом злочинцем путіном і дибільним зомбованим рашиським бидлом.
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02.03.2024 11:13 Ответить
Москалі ,будьте прокляті на віки вічні ,
для чого ви вбиваєте маленьких янголят??😢
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02.03.2024 11:17 Ответить
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02.03.2024 11:18 Ответить
Він знає , що воно ху@ло і воєнний злочинець 😡
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02.03.2024 11:34 Ответить
Два роки чекаю щоб та мерзота гинула в СВОЇЙ країні.Так вірю сильно,що дочекаюсь же!
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02.03.2024 11:26 Ответить
Дуже хочеться , щоби наші бажання , щодо смерті ху@ла ,
матеріалізувалися поскоріше 😠
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02.03.2024 11:36 Ответить
"прокльони", "карма", "кара на тому світі" - це все можна слати рашистам, але нічого не подіє.

Поки ми не почнемо завдавати системні методичні регулярні прильоти по параші , достойної відплати рашистам не буде
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02.03.2024 11:27 Ответить
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02.03.2024 11:35 Ответить
По вбивству дітей русні нема рівних...
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02.03.2024 11:42 Ответить
Лишньо хромосомні ********, щоб ви всі виздихали з вашими вилупками до 7-го роду!
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02.03.2024 11:47 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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02.03.2024 12:22 Ответить
Придумали замечательную тактику. Теперь после каждой атаки не говорят 20 погибших, а говорят 1-2 погибших или ранненых, а потом в течении недели число растет. Иногда до десятков жертв. Зато люди не шокируются и всем норм теперь.
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02.03.2024 15:50 Ответить
 
 