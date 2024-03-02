Количество погибших в Одессе возросло до 4, из-под завалов достали тело ребенка (обновлено). ФОТО

Число погибших в результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажку в Одессе выросло до 4.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жертв российской атаки по Одессе увеличилось до трех человек. Только что спасатели деблокировали из-под завалов тело человека. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.







По данным Офиса генпрокурора, погибшему ребенку 3-5 лет.

"В Одессе из под-завалов дома спасатели извлекли тело ребенка, предварительно 3-5 лет. Это третий погибший в результате ночной вражеской атаки", - в свою очередь информируют в Офисе генпрокурора.

Позже в ГСЧС сообщили, что количество жертв возросло до 4 человек.

"На уровне первого этажа, под завалами обнаружено четвертое тело погибшего, проводятся работы по деблокации. Всего погибли 4 человека, из них 1 ребенок, пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Поисковые работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 95 спасателей и 22 единицы техники. На месте также работают психологи ГСЧС и кинологические расчеты", - говорится в сообщении.

Что известно об атаке "Шахедами" в ночь на 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

На 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

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