Российские самолеты больше не могут чувствовать себя свободно в небе, летчики действуют более осторожно, это хороший для нас факт, - Игнат

Российские самолеты Су-34 и Су-35 уже не могут свободно чувствовать себя в небе, летчики и их командиры действуют осторожнее. Это позволяет нашим воздушным силам перевести дыхание.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Су-34 и Су-35 уже не могут свободно себя чувствовать. Управляемая авиабомба имеет ограниченный радиус действия. Для того, чтобы доставать подальше – нужно подлетать поближе. Подлетать поближе – это может быть конец. Летчики, их командование это прекрасно понимают и действуют осторожнее. Это позволяет нашим войскам перевести дыхание", - рассказал Игнат.

По его словам, управляемые авиабомбы – это серьезный вызов для украинских защитников.

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Представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, что последствия после их применения можно увидеть в Авдеевке.

Игнат также заметил, что сегодня уже шестой день без А-50 над Азовским морем.

"Это хороший и приятный для нас факт. Оккупанты не знают, как дальше использовать самолеты, когда они могут пойти "вслед за русским кораблем", - добавил он.