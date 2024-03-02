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Новости Война
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Российские самолеты больше не могут чувствовать себя свободно в небе, летчики действуют более осторожно, это хороший для нас факт, - Игнат

су-34

Российские самолеты Су-34 и Су-35 уже не могут свободно чувствовать себя в небе, летчики и их командиры действуют осторожнее. Это позволяет нашим воздушным силам перевести дыхание.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Су-34 и Су-35 уже не могут свободно себя чувствовать. Управляемая авиабомба имеет ограниченный радиус действия. Для того, чтобы доставать подальше – нужно подлетать поближе. Подлетать поближе – это может быть конец. Летчики, их командование это прекрасно понимают и действуют осторожнее. Это позволяет нашим войскам перевести дыхание", - рассказал Игнат.

По его словам, управляемые авиабомбы – это серьезный вызов для украинских защитников.

Читайте также: Уничтожаются вражеские самолеты как на южном, так и восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают каждый день, - Игнат

Представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, что последствия после их применения можно увидеть в Авдеевке.

Игнат также заметил, что сегодня уже шестой день без А-50 над Азовским морем.

"Это хороший и приятный для нас факт. Оккупанты не знают, как дальше использовать самолеты, когда они могут пойти "вслед за русским кораблем", - добавил он.

Автор: 

авиация (2832) россия (95660) Игнат Юрий (593)


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Топ комментарии
+10
Я смотрю, парень редкостный пиз-бол!
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02.03.2024 12:04
+10
туда других не берут....
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02.03.2024 12:06
+8
Забагато бравурного пи..здобольства. Це вже не підносить дух суспільства, а серйозно "нервує".
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02.03.2024 12:10
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Скільки КАБів за вчора прилетіло?
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02.03.2024 12:02 Ответить
"с какой целью интересуетесь?"
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02.03.2024 12:07 Ответить
100?
200?
300!!!
"какая разніца - сойдемся посєрєдинє"
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02.03.2024 12:17 Ответить
Скільки КАБів несе СУ-34 ? Уявляєш, скільки літаків й льотчиків полетять у вічний пАлЬот ? Не віриш ? То давай покуштуй ! "Вареників". Чекаємо аж ... трусимось.
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02.03.2024 15:10 Ответить
Ти в корінь...
Глянув... і вбив наповал-

Як чорні ворони -
Як лісоповал-
Чорні борони-
На чотири сторони-
Крові... зі скроней...
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02.03.2024 12:22 Ответить
резонне питання

коли на Херсонщині збили 3 сушки, то потім про прильоти каб-ів декілька днів не писали.
а тут рекордні 11 пташок ... а в твіттері відоси про нові каб-и й прильоти щодня . якийсь парадокс
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02.03.2024 13:56 Ответить
Це не парадокс.
Зєлєні брешуть гірше за москалів.
Москалі хоча б іноді кажуть правду, і брехня їх логічна, продумана, підкріплена часткою правди.
Зєлєні ******* аби досягнути результату "тут і зараз". Те, що їх хуцпу через десять хвилин буде викрито з ганьбою, їх не бентежить зовсім.
Сумніваюсь, що ті СУшки реально збиті. Скоріше за все, вони уходили від ракет маневром, падали аж до землі та йшли на базу на надмалих висотах. На радарі все красиво, за фактом - пшик.
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02.03.2024 14:04 Ответить
Я смотрю, парень редкостный пиз-бол!
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02.03.2024 12:04 Ответить
туда других не берут....
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02.03.2024 12:06 Ответить
нєнє, вони всі повинні бути гірше, ніж головний зе!піздобол.
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02.03.2024 12:16 Ответить
"такіх не бєрут в касманавти" все равно...
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02.03.2024 12:22 Ответить
...пиз-бол, це ще як комплімент, тут на повну стягує на долб...ба
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02.03.2024 13:10 Ответить
не ображайте аБрестовича - перше місце повного "долб...ба" зайнято! Без шансів... Якщо тільки тромбів в нього немає!
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02.03.2024 13:14 Ответить
*працює* язиком нонстоп
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02.03.2024 13:22 Ответить
... Штопаные г@...ы, со своими полетами, мне теперь речи переписывать... подумал Игнат.
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02.03.2024 12:08 Ответить
речники у зе!поца, не мають налаштувань, думати.
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02.03.2024 12:17 Ответить
Забагато бравурного пи..здобольства. Це вже не підносить дух суспільства, а серйозно "нервує".
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02.03.2024 12:10 Ответить
А до здачі Авдіївки чого не було таких результатів?
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02.03.2024 12:32 Ответить
льотсчикі підводникі!
багатопрофільні
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02.03.2024 12:43 Ответить
русня, не бойтесь, вам же по зомбовизору рассказали что всё ПВО Украины уничтожено ещё в первые дни войны. Так что не бойтесь, подлетайте ближе
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02.03.2024 13:10 Ответить
криворогаті пацани четкіє...
буба запитай Байдена щє раз, а чому Україна щє не в НАТО?
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02.03.2024 13:15 Ответить
Це вихваляня кацапів чи гіркота дійсності...
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02.03.2024 13:16 Ответить
Як не можуть, а Купянськ?
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02.03.2024 13:46 Ответить
уже второй день лапти КАБами не кидаются

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02.03.2024 14:17 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/2/7444665/ В Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции, которая питает "оборонку"
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02.03.2024 14:18 Ответить
они вобще не вылетают
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02.03.2024 14:21 Ответить
Кожному касапу пообіцяли підвищену премію за скинуті КАБи. Але їх не чекають на аеродромі. Пообіцяти - не означає заплатити.
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02.03.2024 15:13 Ответить
 
 