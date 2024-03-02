Российские самолеты больше не могут чувствовать себя свободно в небе, летчики действуют более осторожно, это хороший для нас факт, - Игнат
Российские самолеты Су-34 и Су-35 уже не могут свободно чувствовать себя в небе, летчики и их командиры действуют осторожнее. Это позволяет нашим воздушным силам перевести дыхание.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Су-34 и Су-35 уже не могут свободно себя чувствовать. Управляемая авиабомба имеет ограниченный радиус действия. Для того, чтобы доставать подальше – нужно подлетать поближе. Подлетать поближе – это может быть конец. Летчики, их командование это прекрасно понимают и действуют осторожнее. Это позволяет нашим войскам перевести дыхание", - рассказал Игнат.
По его словам, управляемые авиабомбы – это серьезный вызов для украинских защитников.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, что последствия после их применения можно увидеть в Авдеевке.
Игнат также заметил, что сегодня уже шестой день без А-50 над Азовским морем.
"Это хороший и приятный для нас факт. Оккупанты не знают, как дальше использовать самолеты, когда они могут пойти "вслед за русским кораблем", - добавил он.
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"какая разніца - сойдемся посєрєдинє"
Глянув... і вбив наповал-
Як чорні ворони -
Як лісоповал-
Чорні борони-
На чотири сторони-
Крові... зі скроней...
коли на Херсонщині збили 3 сушки, то потім про прильоти каб-ів декілька днів не писали.
а тут рекордні 11 пташок ... а в твіттері відоси про нові каб-и й прильоти щодня . якийсь парадокс
Зєлєні брешуть гірше за москалів.
Москалі хоча б іноді кажуть правду, і брехня їх логічна, продумана, підкріплена часткою правди.
Зєлєні ******* аби досягнути результату "тут і зараз". Те, що їх хуцпу через десять хвилин буде викрито з ганьбою, їх не бентежить зовсім.
Сумніваюсь, що ті СУшки реально збиті. Скоріше за все, вони уходили від ракет маневром, падали аж до землі та йшли на базу на надмалих висотах. На радарі все красиво, за фактом - пшик.
багатопрофільні
буба запитай Байдена щє раз, а чому Україна щє не в НАТО?