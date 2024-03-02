Уничтожаются вражеские самолеты как на южном, так и восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают каждый день, - Игнат
Сейчас Силы обороны почти ежедневно работают на больших расстояниях по вражеским самолетам, для этого у нас есть инструменты.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно. Оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти ежедневно. Вы видели амплитуду. Работают наши системы и враг уже не чувствует себя настолько свободно, как это было раньше", - рассказал Игнат.
По словам спикера Воздушных сил, дополнительных инструментов, которые получили наши воины, недостаточно, чтобы закрыть огромную линию фронта. В то же время их достаточно, чтобы подстерегать врага там, где он того не ожидает, или ожидает и наглеет.
Также он добавил, что самолеты уничтожаются на очень больших расстояниях, в связи с чем трудно точно подтвердить, например, гибель пилота.
"Хочется увидеть летчиков, катапультируются они или нет, или же самолет, который падает. Но на расстоянии 100 и более километров в глубину обороны противника - нереально увидеть, разве, что-то вытечет во вражеских ресурсах", - пояснил Игнат.
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а не про збиття 100500 самолів, не підтверджених, до речі.
Ігнат - лиш речник...
І до шахідевських атак-
Він непричетний...
Одні лиш речі...
https://www.youtube.com/watch?v=Q9iVQgFmkdA
Кажуть правильні речі-
Главкому не суперечать-
Так правильно...
Так потрібно-
Лиш за результати о-гідно..