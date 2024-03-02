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Уничтожаются вражеские самолеты как на южном, так и восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают каждый день, - Игнат

ігнат

Сейчас Силы обороны почти ежедневно работают на больших расстояниях по вражеским самолетам, для этого у нас есть инструменты.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно. Оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти ежедневно. Вы видели амплитуду. Работают наши системы и враг уже не чувствует себя настолько свободно, как это было раньше", - рассказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, дополнительных инструментов, которые получили наши воины, недостаточно, чтобы закрыть огромную линию фронта. В то же время их достаточно, чтобы подстерегать врага там, где он того не ожидает, или ожидает и наглеет.

Также он добавил, что самолеты уничтожаются на очень больших расстояниях, в связи с чем трудно точно подтвердить, например, гибель пилота.

"Хочется увидеть летчиков, катапультируются они или нет, или же самолет, который падает. Но на расстоянии 100 и более километров в глубину обороны противника - нереально увидеть, разве, что-то вытечет во вражеских ресурсах", - пояснил Игнат.

Читайте также: 1 марта на Восточном направлении уничтожен вражеский Су-34, пытавшийся ударить КАБами по нашим позициям, - Воздушные силы

Автор: 

авиация (2832) Игнат Юрий (593)


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Топ комментарии
+6
хотілось би, почути від ігната, про одесу.
а не про збиття 100500 самолів, не підтверджених, до речі.
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02.03.2024 12:13
+4
виділіть хоть шось на Сумську область, кожний день КАБи
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02.03.2024 12:21
+1
"Хочеться побачити льотчиків...." - їх можна побачити на концерті кАбздона в партері або на балконі (якщо місця в партері закінчилися)!
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02.03.2024 12:14
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хотілось би, почути від ігната, про одесу.
а не про збиття 100500 самолів, не підтверджених, до речі.
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02.03.2024 12:13 Ответить
Та, так...
Ігнат - лиш речник...
І до шахідевських атак-
Він непричетний...

Одні лиш речі...
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02.03.2024 12:32 Ответить
Александр Кушнарь: Сенсация от МО Сингапура - F-35 работают по оккупантам в Украине
https://www.youtube.com/watch?v=Q9iVQgFmkdA
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02.03.2024 15:35 Ответить
"Хочеться побачити льотчиків...." - їх можна побачити на концерті кАбздона в партері або на балконі (якщо місця в партері закінчилися)!
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02.03.2024 12:14 Ответить
Речники...
Кажуть правильні речі-

Главкому не суперечать-

Так правильно...
Так потрібно-

Лиш за результати о-гідно..
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02.03.2024 12:15 Ответить
100 км? Ф-16 Блог 50 минимум.
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02.03.2024 12:20 Ответить
виділіть хоть шось на Сумську область, кожний день КАБи
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02.03.2024 12:21 Ответить
"не на часі....."
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02.03.2024 12:37 Ответить
Рашисти вдарили КАБами по Куп'янську, поранено волонтера.......
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02.03.2024 12:36 Ответить
То проблеми ресурсу.
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02.03.2024 13:44 Ответить
пилоты сгорели благополучно
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02.03.2024 14:05 Ответить
на то он и Oлyx
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02.03.2024 14:03 Ответить
уже второй день лапти КАБами не кидаются
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02.03.2024 14:01 Ответить
Вот и у Украины есть свой Конашенков.,под названием Игнат
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02.03.2024 14:22 Ответить
 
 