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В партии Шольца недовольны разногласиями между канцлером и Макроном. Спор опасен для Украины, - СМИ

макрон,шольц

Напряжение между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном вызывает беспокойство среди немецких социал-демократов. Глава комитета по иностранным делам ФРГ Михаэль Рот заявил, что их спор вредит Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Немецкая газета цитирует главу комитета по иностранным делам ФРГ Михаэля Рота, который заявил, что спор двух европейских лидеров "опасен для Украины".

Он отметил, что между Шольцем и Макроном существует "глубоко укорененное непонимание друг друга".

В то же время, Рот ожидаемо поддерживает главу собственного правительства и, как и Шольц, говорит, что "Париж должен делать больше". Он добавил, что сейчас в Европе все "прячутся друг за друга, а Кремль улыбается".

"Украина сейчас нуждается в прагматичной, скорой помощи, особенно боеприпасах и противовоздушной обороне", - подчеркнул Рот.

Читайте также: Макрон и Шольц не ладят. Это плохо для Украины, - Bloomberg

Другой представитель СДПГ Аксель Шефер отметил, что между французскими президентами и немецкими канцлерами всегда были непростые отношения.

По мнению Шефера, Франция сама по себе вряд ли обладает достаточной экономической силой, чтобы быть лидером в Европе.

"Когда речь идет о военных вопросах, Федеративная Республика должна вести себя иначе, чем Франция. В повседневной жизни эти отношения работают, но Макрон зависит от Шольца", - заявил он.

По словам политика, именно Шольц должен взять на себя роль лидера в Европе, как он это сделал в споре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время голосования за финансовую помощь ЕС Украине.

В то же время, ни один из депутатов СДПГ не упомянул о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине, против которых последовательно выступает немецкий канцлер.

Автор: 

Германия (6979) Франция (3523) Макрон Эмманюэль (1312) Шольц Олаф (909)


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Топ комментарии
+11
Українці, теж мають своє бачення….

Ivo :

https://dl-news.defence-line.org/?p=24837#comment-50237 2nd Березень 2024 о 11:00

Вітаю шановні
Знайшов гарний коментар дуже влучно написано за так званий Майдан-3

як на мене ,то це іпсо з боку зелених,а по факту, тобто по справах ,спец операція фсб рф-це зеленський,татаров,єрмак і вся зелена банда. Тут і до ворожки не ходи.Просто проаналізувати всі справи зелебобих.Мені закидають що я порохобот.Але це не порошенко віддав вагнерівців,розмінував дороги і мости на крим,зазирав в очі путіна і бачив там мир,скакав як дебіловате і цілував лисого в череп,обіцяв шашлики,відкидав попередження американців пр війну,здав південь за 6 днів(від миколаєва до маріуполя)не виводив з маріуполя гарнізон і наказав здатися,не порошенко закрив всі ракетні програми,які запустив з турчиновим після окупації криму,не порошенко заборонив всі телеканали крім свого(навіть європарламент вже виразив своє фу цим діям) не порошенко посрався з поляками,і не він розікрав гроші на дорогах і до цих пір розкрадає гроші на мін.оборони і не порох продавав яйця в армію по 17гр\шт!!!! і ще багато можна писати чого не робив порошенко, а зробили і роблять зелені.Підозрюю що все йде по плану домовленому в Омані.А хтож там зустрічався з патрушевим після інавгурації??? невже порошенко???,аж ніяк.Думаю що не тільки я це бачу. Так що панове висновки робіть самі.Тай безпідставне звільнення народного генерала Залужного підкріплює віру в те що зелені це ………Ще багато багато питань. Вибори презедента моглиб врятувати державу,але кому це потрібно,якщо зелені говорят що це не на часі, а звільнення Залужного на часі??? якщо ми всі знаємо що коней на переправі не міняють (с)
Пильнуймо, отих привладних СРАТЬєхів!
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02.03.2024 12:51
+3
Ну, девочки, перестаньте...
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02.03.2024 12:48
+2
"Голова комітету у закордонних справах ФРН Міхаель Рот заявив, що їхня суперечка шкодить Україні" - шкодить Рот який відкрив свій рот і виносить сміття із хати! Ось це дійсно шкодить!
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02.03.2024 12:51
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Ну, девочки, перестаньте...
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02.03.2024 12:48 Ответить
Макрон прагне стати канцлером Германії
А якщо серйозно - то битва йде за "посаду на пенсії" в ЄС
Видно Макрон і Шольц після президенства мітять на одну і туж посаду в ЄС
борьба бульдогов под ковром
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02.03.2024 13:54 Ответить
Українці, теж мають своє бачення….

Ivo :

https://dl-news.defence-line.org/?p=24837#comment-50237 2nd Березень 2024 о 11:00

Вітаю шановні
Знайшов гарний коментар дуже влучно написано за так званий Майдан-3

як на мене ,то це іпсо з боку зелених,а по факту, тобто по справах ,спец операція фсб рф-це зеленський,татаров,єрмак і вся зелена банда. Тут і до ворожки не ходи.Просто проаналізувати всі справи зелебобих.Мені закидають що я порохобот.Але це не порошенко віддав вагнерівців,розмінував дороги і мости на крим,зазирав в очі путіна і бачив там мир,скакав як дебіловате і цілував лисого в череп,обіцяв шашлики,відкидав попередження американців пр війну,здав південь за 6 днів(від миколаєва до маріуполя)не виводив з маріуполя гарнізон і наказав здатися,не порошенко закрив всі ракетні програми,які запустив з турчиновим після окупації криму,не порошенко заборонив всі телеканали крім свого(навіть європарламент вже виразив своє фу цим діям) не порошенко посрався з поляками,і не він розікрав гроші на дорогах і до цих пір розкрадає гроші на мін.оборони і не порох продавав яйця в армію по 17гр\шт!!!! і ще багато можна писати чого не робив порошенко, а зробили і роблять зелені.Підозрюю що все йде по плану домовленому в Омані.А хтож там зустрічався з патрушевим після інавгурації??? невже порошенко???,аж ніяк.Думаю що не тільки я це бачу. Так що панове висновки робіть самі.Тай безпідставне звільнення народного генерала Залужного підкріплює віру в те що зелені це ………Ще багато багато питань. Вибори презедента моглиб врятувати державу,але кому це потрібно,якщо зелені говорят що це не на часі, а звільнення Залужного на часі??? якщо ми всі знаємо що коней на переправі не міняють (с)
Пильнуймо, отих привладних СРАТЬєхів!
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02.03.2024 12:51 Ответить
"Голова комітету у закордонних справах ФРН Міхаель Рот заявив, що їхня суперечка шкодить Україні" - шкодить Рот який відкрив свій рот і виносить сміття із хати! Ось це дійсно шкодить!
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02.03.2024 12:51 Ответить
Що каже путін?

Він каже...
Макрона та Шольца-
Він тупо розмаже...

Тож девочкі - досить-
Ділитись -

Пора схаменутись-
Пора розродитись...
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02.03.2024 12:55 Ответить
Після переговорів з Макроном . 🙃
.
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02.03.2024 12:58 Ответить
Західні пани *********, а українці страджають! 😡
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02.03.2024 12:59 Ответить
Ваші, це хто?
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02.03.2024 13:30 Ответить
Німеччина з Францію сперечаються за місце "смотрящєво за Європой" від газпрому?
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02.03.2024 13:00 Ответить
макрон красавчик. молодим, відривався на повну у клюбах. дружина гарнюня.
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02.03.2024 13:47 Ответить
Та да. Гарнюня. Підстаркувата трошки, але то таке.
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02.03.2024 18:07 Ответить
одним словом, дрібні соціалісти репетують, що старший соціаліст (читайте софт комуніст) "не тягне мазу", тобто негоден бути лідером. але це ж правда. шольц і його дрібніші партЄйцИ є нице і дрібне, сіре обличчя нинішньої німецької бюрократії: повне комплексів, обмежень, страхів, ліні і непрофесіоналізму + багато з них є заручниками (а багато і по милому бажанню) штазі\фсб.

І плювати аони хотіли на Україну, просто Франція їх любима зо усрачки нахбарін (сусідка), яку вони готові в своїх обіймах до смерті залюбити, бо то "любов" давня-давня. Я думаю, що ви звернули увагу на пасаж цього "борца-бойца социалистического фронта" щодо економіки франції і німеччини. Так, м'яко кольнув...
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02.03.2024 13:58 Ответить
Шольц у віці 22 роки пропагував марксизм
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02.03.2024 15:13 Ответить
В 22 роки працювати не хочеться, але їсти треба. А гроші від східної Німеччини також не смердять.
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02.03.2024 18:09 Ответить
Ну так, Шольц за все життя не підняв нічого важчого за олівець
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02.03.2024 20:12 Ответить
А член товарища по партии?
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02.03.2024 20:35 Ответить
та ти ж сам орав - путін введи..
тобі ввели, шо знову вам не так? кармільци?
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02.03.2024 14:37 Ответить
цитата:
"...заява Шольца про те, що британські та французькі війська діють на території України в такий активніший спосіб - допомагають українцям програмувати й націлювати окремі ракети - це значний крок за межі незначної ролі із захисту посольств. Представники Великої Британії та самої Німеччини обрушилися на Шольца з критикою за те, що він кинув своїх союзників під автобус, щоб спробувати розрядити внутрішньополітичну напруженість зі своїх власних питань."

"Канцлера Німеччини Шольца звинувачують у тому, що він влаштував у Росії пропагандистський шторм, щоб згладити свої власні політичні труднощі, заявивши про присутність британських і французьких солдатів, які допомагають українським силам.

Розгнівані політики НАТО звинуватили Шольца у зловживанні розвідданими та поганому союзництві після його висловлювань щодо ступеню участі, за його словами, британців і французів у розгортанні крилатих ракет Storm Shadow/SCALP, які вони передали Україні та які були застосовані з руйнівним ефектом.

Україна продовжує вимагати від Німеччини передати їй запаси крилатих ракет Taurus для боротьби з Росією. Потужна і далекобійна зброя, яку Берлін відмовляється постачати, є предметом дебатів у Німеччині, що тривають уже кілька місяців. Канцлер Олаф Шольц наполягає на тому, що надання цієї зброї, здатної завдавати ударів углиб території Росії, означало б безвідповідальну ескалацію війни та зробило б Німеччину учасником конфлікту, як це не сталося з її попередніми поставками систем озброєння та ***********."

"Останній ляп Шольца показує, що коли його виправдання викривають, він кидається не тільки небезпечним використанням фактів, а й часто невірними фактами!"

The Daily Telegraph цитує Тобіаса Елвуда, донедавна голову Комітету з оборони парламенту Великої Британії, який сказав про ляп Шольца: "Це кричуще зловживання розвідданими, навмисно покликане відволікти увагу від небажання Німеччини озброїти Україну власною ракетною системою дальнього радіусу дії. Це, безсумнівно, буде використано Росією для того, щоб розігнати ескалацію".

https://www.breitbart.com/europe/2024/03/01/germany-inadvertently-reveals-the-uk-has-soldiers-in-ukraine/ Germany Inadvertently Reveals the UK has Soldiers in Ukraine (breitbart.com)
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02.03.2024 15:11 Ответить
Вибухова інформація про брехню Шольца:
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/panne-russen-hoeren-geheim-gespraech-deutscher-generaele-*****-taurus-ab-87367628.bild.html Panne: Russen hören Geheim-Gespräch deutscher Generäle über Taurus ab. | Politik | BILD.de

Про прослушку

"Речниця Міністерства оборони повідомила BILD: "Ми розслідуємо, чи були перехоплені комунікації в секторі ВПС. Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) розпочало всі необхідні заходи. Ми не можемо нічого сказати про зміст імовірно перехоплених повідомлень".
На записі чути, як четверо офіцерів Бундесверу обговорюють можливості крилатої ракети "Таурус", очевидно, готуючись до брифінгу німецького уряду. Вони говорять про труднощі, пов'язані з її постачанням в Україну.

"Вибухова інформація: четверо офіцерів не припускають, що для цього обов'язково доведеться відправляти німецьких солдатів в Україну. Однак саме це неодноразово використовував канцлер Олаф Шольц (65 років, СДПН) як причину, щоб виправдати своє "ні" постачанню "Таурусів".

І ще: офіцери також пропонують способи, як ракети Taurus можуть бути розміщені в Україні без необхідності надання Бундесвером конкретних даних про цілі. Передісторія: Шольц припустив, що таке націлювання зробить Німеччину стороною у війні.
Офіцери обговорюють підготовку українських пілотів та інші технічні деталі, такі як системи доставки. Вони також обговорюють різні цілі, які українці можуть атакувати за допомогою "Таурусів", включно з Керченським мостом, важливим маршрутом постачання до окупованого Росією Криму.
Російська пропаганда потім переосмислює ці фантазії: Німецькі офіцери планували атаку на Кримський міст. Насправді, однак, на записі обговорюються лише цілі, які, на думку офіцерів, є очевидними для українців."
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02.03.2024 15:20 Ответить
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02.03.2024 15:21 Ответить
розмова рашистсько -німецьких і французьских давніх "дружбанів" .Альо,"штольц" на дроті куйло рашистської 3,14дерації,я тут переговорив з нашим ліпшим французьким "жабоїдом і ми вирішили,щоб щебільше зашкодити Україні і українському народові,Тобі і "макарону" варто розіграти "велику суперечку" між собою.про те,хто Важніший в ЄС.Розрахунок буде,як звикло.Все це спрацює так само, як спрацювало в США МІЖ БАЙДОЮІ ТРАМПОНОМ.
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02.03.2024 16:50 Ответить
 
 