В партии Шольца недовольны разногласиями между канцлером и Макроном. Спор опасен для Украины, - СМИ

Напряжение между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном вызывает беспокойство среди немецких социал-демократов. Глава комитета по иностранным делам ФРГ Михаэль Рот заявил, что их спор вредит Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Немецкая газета цитирует главу комитета по иностранным делам ФРГ Михаэля Рота, который заявил, что спор двух европейских лидеров "опасен для Украины".

Он отметил, что между Шольцем и Макроном существует "глубоко укорененное непонимание друг друга".

В то же время, Рот ожидаемо поддерживает главу собственного правительства и, как и Шольц, говорит, что "Париж должен делать больше". Он добавил, что сейчас в Европе все "прячутся друг за друга, а Кремль улыбается".

"Украина сейчас нуждается в прагматичной, скорой помощи, особенно боеприпасах и противовоздушной обороне", - подчеркнул Рот.

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Другой представитель СДПГ Аксель Шефер отметил, что между французскими президентами и немецкими канцлерами всегда были непростые отношения.

По мнению Шефера, Франция сама по себе вряд ли обладает достаточной экономической силой, чтобы быть лидером в Европе.

"Когда речь идет о военных вопросах, Федеративная Республика должна вести себя иначе, чем Франция. В повседневной жизни эти отношения работают, но Макрон зависит от Шольца", - заявил он.

По словам политика, именно Шольц должен взять на себя роль лидера в Европе, как он это сделал в споре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время голосования за финансовую помощь ЕС Украине.

В то же время, ни один из депутатов СДПГ не упомянул о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине, против которых последовательно выступает немецкий канцлер.