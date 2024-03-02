Завтра в Одесской области объявлен траур по погибшим в результате попадания вражеского дрона в 9-этажку
В связи с человеческими потерями из-за российской дроновой атаки завтра в Одессе и области объявлен траур.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
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Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.
Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.
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Особливо вдаряє, коли гинуть дітки....
горіти в пеклі буйлу і його оркам !