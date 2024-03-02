РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9929 посетителей онлайн
Новости
2 037 6

Завтра в Одесской области объявлен траур по погибшим в результате попадания вражеского дрона в 9-этажку

одеса

В связи с человеческими потерями из-за российской дроновой атаки завтра в Одессе и области объявлен траур.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Поисковая операция в Одессе продолжается.

Смотрите также: 3-летний ребенок, убитый РФ в Одессе. ФОТО 18+

Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

Также читайте: Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений , - Воздушные силы

Автор: 

Одесса (7897) жертвы (2079)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
R.I.P. загиблим !
Особливо вдаряє, коли гинуть дітки....

горіти в пеклі буйлу і його оркам !
показать весь комментарий
02.03.2024 13:02 Ответить
Блазень скликає Раду Безпеки?
показать весь комментарий
02.03.2024 13:02 Ответить
Пора в мааацквабаде каждый день оглашать траур по сотням местных свинособак.
показать весь комментарий
02.03.2024 13:03 Ответить
ЗЕвлада не приняла еще закон, по которому их могут оштрафовать за то что бьіли не в сховищі?
показать весь комментарий
02.03.2024 13:11 Ответить
Жалоба, ні?
показать весь комментарий
02.03.2024 13:16 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2024 13:49 Ответить
 
 