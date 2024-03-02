Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, - британская разведка

Утрата российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 значительно усугубит ситуационную осведомленность экипажей самолетов РФ в небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что через неделю после поражения второго самолета А-50 Россия скорее всего запретила полеты воздушного судна возле Украины.

"Это будет продолжаться до тех пор, пока россияне будут проводить внутренние расследования о неспособности защитить эти самолеты, а также о том, как уменьшить угрозу, которую продолжает представлять украинская противовоздушная оборона", - говорится в сообщении.

По данным разведки Британии, потеря самолета может значительно усугубить ситуационную осведомленность экипажей самолетов.

По мнению аналитиков, Россия не может позволить себе такой "пробел" в возможностях. Поэтому враг, вероятно, будет изучать другие варианты, чтобы преодолеть эту проблему путем перепрофилирования самолетов и принятия большего риска ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются вражеские сухопутные войска.

"Усталость самолетов и экипажей почти наверняка усилится, когда А-50 вернутся к операциям, а флот будет все больше растянут. Вполне реально, что Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, чтобы смягчить эту проблему", - добавили в Минобороны Британии.

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