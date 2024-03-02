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Новости Война
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Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, - британская разведка

а-50,а50

Утрата российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 значительно усугубит ситуационную осведомленность экипажей самолетов РФ в небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что через неделю после поражения второго самолета А-50 Россия скорее всего запретила полеты воздушного судна возле Украины.

"Это будет продолжаться до тех пор, пока россияне будут проводить внутренние расследования о неспособности защитить эти самолеты, а также о том, как уменьшить угрозу, которую продолжает представлять украинская противовоздушная оборона", - говорится в сообщении.

По данным разведки Британии, потеря самолета может значительно усугубить ситуационную осведомленность экипажей самолетов.

По мнению аналитиков, Россия не может позволить себе такой "пробел" в возможностях. Поэтому враг, вероятно, будет изучать другие варианты, чтобы преодолеть эту проблему путем перепрофилирования самолетов и принятия большего риска ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются вражеские сухопутные войска.

"Усталость самолетов и экипажей почти наверняка усилится, когда А-50 вернутся к операциям, а флот будет все больше растянут. Вполне реально, что Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, чтобы смягчить эту проблему", - добавили в Минобороны Британии.

Читайте также: Враг не будет некоторое время использовать свою авиацию близко к линии боевых столкновений и наших границ, - Игнат прокомментировал сбивание 10 самолетов РФ

Автор: 

Великобритания (4982) россия (95660) самолет (3598) внешняя разведка (378)


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Топ комментарии
+12
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02.03.2024 13:18
+6
арестович ..ти ???
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02.03.2024 13:20
+5
Судя по недавно опубликованному фото, там вряд-ли что летать может. Ржавые блохольоты без кусков обшивки.
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02.03.2024 13:12
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Судя по недавно опубликованному фото, там вряд-ли что летать может. Ржавые блохольоты без кусков обшивки.
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02.03.2024 13:12 Ответить
арестович ..ти ???
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02.03.2024 13:20 Ответить
Ні, обристович дорого бере-це так, лушпінь медчуківська.
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02.03.2024 15:51 Ответить
Пытаться пусть пытаются. Профессиональные экипажи закончились, да и застоявшееся железо в виде прототипов не поднимется в воздух дальше ближнего привода.
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02.03.2024 14:10 Ответить
"Олєг Мандрівник"- заррєстрованй ведмедчуком у жовтні 2023 року. Мета рєєстрації - нести галіматью по вухам
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02.03.2024 14:22 Ответить
Помиляєтесь. То наш. Я його ще по хоботу пам'ятаю.
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02.03.2024 14:41 Ответить
Кстати на хобот давно зайти нельзя, блочат нас. А заморачиваться с айпи влом
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02.03.2024 15:48 Ответить
Вообще-то я давно тут, а то что на цензоре периодически слетает регистрация вы конечно не слышали
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02.03.2024 15:42 Ответить
А галіматью ти також "безкоштовно і давно" розносиш ?
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02.03.2024 15:50 Ответить
Ну до твоей галиматьи мне далеко. Меня обвинить в медведчуковкости мог только сильно ударенный головой об асфальт
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02.03.2024 15:59 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 Там один недобитий у Білорусі А-50У, два А-50 з натяками на антени, два майже без натяків. І чотири планера з залишками іншого льотного обладнання для Іл-22М-11. Відстань до найближчої лінії зіткнення, на північний захід від Авдіївки, 140 км. Дальність дії наявних у нас MGM-140A ATACMS Block 1 165 км. Совпадєніє? Нє думаю! Міркую собі що два ATACMS туди значно спростили би москалям "спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки". Нема літаків, нічого й спробувати. Чи, якщо ATACMS "ніяк ніззя", десяток другий крупних дронів однією хвилею. Хоч щось долетить. Ну і цеха "подріхтувати" та в "офісі євроремонт поробити". Це ж едине підприємство де ці шкідливі для екології літаки будують та ремонтують.
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02.03.2024 14:40 Ответить
Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, - британська розвідка
-------------------
Понятно, что будут пробовать. Спасибj кэпам из МI-6.
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02.03.2024 13:17 Ответить
росія може спробувати черговий геніальний прогноз британськіх вчених
А що кажуть британські вчені про Українскьих союзників?
Брити кажуть:
США ЗАВЖДИ прийме правильне рішення
... але перш того перепробує ВСІ інші
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02.03.2024 13:50 Ответить
James Bond - то ти ??)
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02.03.2024 14:11 Ответить
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02.03.2024 13:18 Ответить
Так, неодмінно поверне, але це час. І не місяць.
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02.03.2024 13:19 Ответить
нехай пробують - де два там і три...
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02.03.2024 13:23 Ответить
підняти цей літак в повітря - ше не означає, повернути його функціональність. по цим літакам була дика канібалізація. що залишилося з електроніки в старих зразках - можна лише гадати.
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02.03.2024 13:24 Ответить
Не переймайтеся. Замовлять на "Алішкє" нову, китайську електроніку - буде краще, ніж було.
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02.03.2024 13:28 Ответить
а шо, вже всі мікрохвильовки перебрали?
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02.03.2024 14:59 Ответить
шо значить підняти?
там стока води і трупікі...
підводний флот так підводний - героїческий...
в кацапів завжди був неочікуваний для ворога прийом - самозатопитися - там і діди там і онуки...
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02.03.2024 13:40 Ответить
підняти з консервації, звісно
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02.03.2024 15:02 Ответить
чому Зелі похрін(ну, це як мінімум, бо сподіваємось шо воно просто дебіл, як і Мілованов) на наступ русні?

Ну наприклад бо:
а. Татаров і прочі єрмаки
б. - В президентському літаку зробили ігрову кімнатку, за мільйони гривень.(моральне право? - та ні, не чули)
в. електорат Зелі просто тряпки і лохи, якщо після навіть оцього, вважають що ця істота щось там типу робить "для етой страни".

Вроді би нормальна людина мала б задуматись, але ні, ржуть і любл*ть Бобочку. Ну просто реально - воно в літаку робить ігрову кімнатку, а лохам згодовує - "догогі укгіінци" - сьогодні ми "нещасну Авдіївку блаблабла залишили щоб блаблабла"(закордонним ЗМІ воно таке говорило).
І нічо, скот, бо як ще назвати? - вірить і підтримує подібного собі. - ну це ж кожен виборець Зелі так би робив - нафіг пару мільйонів на дрони якщо можна за 5 годин перельоту, погратись в літаку? яке ж бидло
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02.03.2024 13:27 Ответить
Так як захід постачає їм обладнання не здивуюсь шо у рашні це вийде
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02.03.2024 13:28 Ответить
Хіба що донорами.Проблема законсервованих літаків що в 80% це вже не літальні апарати якщо навіть не 90%.Це не авто.А тут ще специфічне обладнання на 20 тон.Пилюку не протреш.
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02.03.2024 13:34 Ответить
очі заблищали. злий усмішок з'явився на обличчі незнайомця. і тут, усі впізнали в ньому, ігната.
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02.03.2024 13:34 Ответить
Там де вони тепер будуть літати це 200 км мінімум від лінії фронту , ефективність сильно впаде
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02.03.2024 13:53 Ответить
Если А-50 с консервации, то там вся начинка на уровне транзистора "Селга", или WEF-Spidola?
а то и вовсе тёплая ламповая атмосфера.
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02.03.2024 14:45 Ответить
Тобто консерви будуть літати ? У Маріку на консервному заводі будуть красти ?
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02.03.2024 15:23 Ответить
Как это потеря самолета может усугубить осведомленность?
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02.03.2024 15:26 Ответить
а начиння ? РАДІОЕЛЕКТРОНІКА В ЛІТАКУ НА ТРАНЗИСТОРАХ В КРАЩОМУ РАЗІ.сам літак без обладнання нічого не може.
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02.03.2024 18:09 Ответить
 
 