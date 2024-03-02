Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, - британская разведка
Утрата российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 значительно усугубит ситуационную осведомленность экипажей самолетов РФ в небе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Отмечается, что через неделю после поражения второго самолета А-50 Россия скорее всего запретила полеты воздушного судна возле Украины.
"Это будет продолжаться до тех пор, пока россияне будут проводить внутренние расследования о неспособности защитить эти самолеты, а также о том, как уменьшить угрозу, которую продолжает представлять украинская противовоздушная оборона", - говорится в сообщении.
По данным разведки Британии, потеря самолета может значительно усугубить ситуационную осведомленность экипажей самолетов.
По мнению аналитиков, Россия не может позволить себе такой "пробел" в возможностях. Поэтому враг, вероятно, будет изучать другие варианты, чтобы преодолеть эту проблему путем перепрофилирования самолетов и принятия большего риска ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются вражеские сухопутные войска.
"Усталость самолетов и экипажей почти наверняка усилится, когда А-50 вернутся к операциям, а флот будет все больше растянут. Вполне реально, что Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, чтобы смягчить эту проблему", - добавили в Минобороны Британии.
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Понятно, что будут пробовать. Спасибj кэпам из МI-6.
А що кажуть британські вчені про Українскьих союзників?
Брити кажуть:
США ЗАВЖДИ прийме правильне рішення
... але перш того перепробує ВСІ інші
там стока води і трупікі...
підводний флот так підводний - героїческий...
в кацапів завжди був неочікуваний для ворога прийом - самозатопитися - там і діди там і онуки...
Ну наприклад бо:
а. Татаров і прочі єрмаки
б. - В президентському літаку зробили ігрову кімнатку, за мільйони гривень.(моральне право? - та ні, не чули)
в. електорат Зелі просто тряпки і лохи, якщо після навіть оцього, вважають що ця істота щось там типу робить "для етой страни".
Вроді би нормальна людина мала б задуматись, але ні, ржуть і любл*ть Бобочку. Ну просто реально - воно в літаку робить ігрову кімнатку, а лохам згодовує - "догогі укгіінци" - сьогодні ми "нещасну Авдіївку блаблабла залишили щоб блаблабла"(закордонним ЗМІ воно таке говорило).
І нічо, скот, бо як ще назвати? - вірить і підтримує подібного собі. - ну це ж кожен виборець Зелі так би робив - нафіг пару мільйонів на дрони якщо можна за 5 годин перельоту, погратись в літаку? яке ж бидло
а то и вовсе тёплая ламповая атмосфера.