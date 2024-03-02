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Новости Война
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Польша лучше передаст технику для ВСУ, чем отправит свои войска в Украину, - министр обороны Косиняк-Камыш

косіняк-камиш

Польша снова отвергла возможность отправки своих войск в Украину. Варшава считает, что лучше было бы передать украинской армии необходимую технику.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kresy.

Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу отправки войск, он сказал: "Это не инициатива НАТО. Это французская инициатива".

"Мы считаем, что гораздо лучше передать технику", - подчеркнул министр обороны Польши.

Глава Минобороны напомнил, что Польша учит треть украинских военных.

"У нас нет ни таких планов, ни таких намерений. Мы говорим это прямо и ясно нашим союзникам. НАТО таких планов не имеет", - добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск также прокомментировали предложение Макрона. Польские власти заявили, что не рассматривают такой возможности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада может отправить своих военных в Украину для подготовки украинских военнослужащих, но не для участия в боевых действиях, - глава Минобороны Блэр

Автор: 

НАТО (9999) Польша (8431)


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Топ комментарии
+30
Та вы, мидоры, границу разблокируйте лучше.
Это как в той еврейской шутке: вам помочь? не, лучше просто не мешайте.
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02.03.2024 14:01
+23
Вони краще заблокують кордон, щоб ніяка допомога Україні не надходила.
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02.03.2024 14:04
+18
ну так давайте, передавайте... чи говорити простіше?
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02.03.2024 14:01
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Как только позавчера наш журналист около белорусской границы снял на камеру поток грузов в Рашку и обратно так сразу нарисовалась польская полиция и разведка.
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02.03.2024 16:51 Ответить
Як же ж ви сцитесь всі... Недивно, що ***** вами маніпулює як захоче.
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02.03.2024 17:38 Ответить
Нумо. Ми зробимо в Польщі дороги на 17 млрд грн( 420 млн. Євро)а ви нам на ці гроші техніку військову.
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02.03.2024 17:49 Ответить
Підтримую поляків ! Повна Польща чоловіків українців призивного віку , які не повернулися після 24 лютого 2022 з заробітків , які втекли в перші дні , і тікають досі . То навіщо їм відправляти до нас війська , якщо деякі українці не хочуть воювати ? Все шановне панство-логічно !!! Дякуємо Польщі за зброю !
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02.03.2024 18:05 Ответить
Ну, Тата, никто не мешает полякам копняка дать украинским ухилянтам в Польше. Но не хотят. Почему?
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02.03.2024 18:23 Ответить
А ще краще буде блокадою душити й так стікаючу кров'ю країну паралельно пропускаючі рашистське зерно, правильно?
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02.03.2024 20:14 Ответить
Сцикунва знову обтікає,бубочкіни жополизи!
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02.03.2024 20:40 Ответить
очко жим жим..якщо кацап з калінінграду до вас піде ,то ви до німців відступати будете? але там також сумнівні вояки..
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02.03.2024 21:49 Ответить
Передайте в Украіну блокувальників кордону, ми іх під Купянськом вишикуємо, хай блокують
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02.03.2024 22:10 Ответить
Бла бла бла, розблокуйте кордон Іроди 😡🤦🤦
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02.03.2024 22:36 Ответить
Чого вони лізуть з цим відправить-невідправить, начебто їх Україна просить. Не треба нам ваших псевдофермерів ще й на лінії зіткнення. Бо тікати будуть як угорці з-під Сталінграду у 1943 році. Воювати поляки вміють з зерном ! На більше них не вистачає !
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03.03.2024 10:43 Ответить
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