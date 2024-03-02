Польша лучше передаст технику для ВСУ, чем отправит свои войска в Украину, - министр обороны Косиняк-Камыш
Польша снова отвергла возможность отправки своих войск в Украину. Варшава считает, что лучше было бы передать украинской армии необходимую технику.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kresy.
Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу отправки войск, он сказал: "Это не инициатива НАТО. Это французская инициатива".
"Мы считаем, что гораздо лучше передать технику", - подчеркнул министр обороны Польши.
Глава Минобороны напомнил, что Польша учит треть украинских военных.
"У нас нет ни таких планов, ни таких намерений. Мы говорим это прямо и ясно нашим союзникам. НАТО таких планов не имеет", - добавил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск также прокомментировали предложение Макрона. Польские власти заявили, что не рассматривают такой возможности.
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