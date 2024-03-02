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11 человек могут находиться под завалами дома в Одессе, - глава ОВА Кипер

одеса

11 человек могут находиться под завалами дома в Одессе, куда накануне ночью попал вражеский дрон.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Кипера.

"Спасательная операция не останавливается ни на секунду. По состоянию на сегодняшний день 11 человек могут оставаться под завалами. Спасатели буквально по кирпичу разбирают разрушенный российским дроном дом", - отметил он.

По его словам, работают все соответствующие службы. Стражи порядка фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданского населения Одессы.

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Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

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Автор: 

Одесса (7897) жертвы (2079) дроны (3974)


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А ви як думали? Вночі по житловій багатоповерхівці. Звичайно, там багато людей, хто кожної ночі з дому вибігає під час тривоги?
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02.03.2024 14:24 Ответить
В Дніпрі тривога реве до десяти раз за добу, тому здебільшого вже ніхто нікуди не ховаєтьця!
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02.03.2024 14:30 Ответить
Дійсно не набігаєшся. Особливо якщо укриття квартала за три
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02.03.2024 14:51 Ответить
Виродкі, нацисти кацапські ,щоб вам ,бумерангом повернулися кошмари і жахіття ,за ваші нелюдські знущання над Україною !
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02.03.2024 14:52 Ответить
Не повернуться. У них ЯЗ і спецслужби.
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02.03.2024 15:00 Ответить
Бумеранги неумістні-
Не Австралія...
Я живу у цьому місті-

І питаю в президента...
І в Ігната...
Що ******* багато...

Скільки буде це тривати?
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02.03.2024 15:07 Ответить
вічно поки зелена кодла буде при владі
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02.03.2024 16:07 Ответить
До кінця березня...
І Зеля всьо...
Складає крила...

Може в вересні...
Або через рік...

Треба чекати Гетьмана...
Сильного?
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02.03.2024 16:33 Ответить
 
 