11 человек могут находиться под завалами дома в Одессе, - глава ОВА Кипер
11 человек могут находиться под завалами дома в Одессе, куда накануне ночью попал вражеский дрон.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Кипера.
"Спасательная операция не останавливается ни на секунду. По состоянию на сегодняшний день 11 человек могут оставаться под завалами. Спасатели буквально по кирпичу разбирают разрушенный российским дроном дом", - отметил он.
По его словам, работают все соответствующие службы. Стражи порядка фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданского населения Одессы.
Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.
Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.
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