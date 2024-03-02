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Новости Война
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Вражеские дроны маневрировали между жилыми домами, атаковали обильно с разных направлений, - ОК "Південь" о ночной атаке РФ на Одессу

шахед

Тактика российской атаки в ночь на 2 марта была сосредоточена на том, чтобы в сжатый период времени очень обильно атаковать с разных направлений Одессу и пригород.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспресо рассказала начальник Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Мы не впервые наблюдаем такие маневры противника ударными беспилотниками, в частности над Одессой. Над жилыми кварталами и промышленными районами города происходит сложное маневрирование с разведкой, очевидно, систем ПВО, с поиском соответствующих объектов, вероятно являющихся их целями, и с последствиями такой работы врага по объектам жилищного сектора", - отметила она.

По словам Гуменюк, в ночь на 2 марта во время атаки "шахедов" на Одессу и пригород наши силы ПВО работали очень напряженно.

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"Тактика вражеской атаки была сосредоточена на том, чтобы в очень сжатый период времени очень интенсивно атаковать с разных направлений. Однако заходили дроны преимущественно с акватории Черного моря, затем меняли свои маршруты и пытались с разных сторон окружить Одессу и пригород, маневрируя среди разных участков местности и объектов.

Один из таких дронов залетел как раз в спальный район, где большое количество высотных многоквартирных зданий, и произошло это попадание", - добавила пресс-секретарь ОК "Південь".

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Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

Автор: 

Одесса (7897) Гуменюк Наталья (577) дроны (3974)


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Топ комментарии
+11
а де наші дрони чому вони не атакують кацапію може просто їх нема а зелений мерзотник нам знову збрехав
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02.03.2024 16:05
+11
між житловими будинками
Над житловими кварталами та промисловими районами міста відбувається складне маневрування
Між - це нижче рівня дахів. Таке майже неможливе в автоматичному режимі.
Хочете сказати, що ішакєди тепер з камерами і керуванням оператором через супутник?
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02.03.2024 16:07
+10
На зе-мерзоті море української крові. Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно.
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02.03.2024 16:16
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а де наші дрони чому вони не атакують кацапію може просто їх нема а зелений мерзотник нам знову збрехав
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02.03.2024 16:05 Ответить
ти не бачиш мільона дронів ?
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02.03.2024 16:17 Ответить
Один долетів до петербургу, кіла два тротилу, побив стекла. Хоча зелені брехали що вже вийшли на паритет по шахедах.
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02.03.2024 16:25 Ответить
між житловими будинками
Над житловими кварталами та промисловими районами міста відбувається складне маневрування
Між - це нижче рівня дахів. Таке майже неможливе в автоматичному режимі.
Хочете сказати, що ішакєди тепер з камерами і керуванням оператором через супутник?
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02.03.2024 16:07 Ответить
аБрестович уже дав в свій час коментар по м.Дніпро - був резонанс!
Доля аБрестовича не дає їй спокою.......
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02.03.2024 16:43 Ответить
Думаю московитська агентура маяків понаставляла от і летіли по вуличках нижче будинків.
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02.03.2024 17:56 Ответить
Таке може бути й за відсутності оператора, ідей існує багато, навіть без ШІ, лічити не буду, може щось кацап і створив, або скоріше - *******. АРХ М
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02.03.2024 20:18 Ответить
Потужно загундосила перед вечірнім відосиком головного гундосного....
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02.03.2024 16:10 Ответить
я не проти і буду з поляком в одному окопі стояти як вже до дідів...
а між іншим це теж відповідальна зона пана Буданва - не тільки рот і не тільки язик..
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02.03.2024 16:10 Ответить
Наталя зранку знову під шафе?

Як дрони могли маневрувати і вивідувати потрібні цілі, якщо у них наведення по джі-пі-ес?

Чи курва маск старлінки кацапам продав ?
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02.03.2024 16:10 Ответить
Ворожі дрони маневрували між житловими будинками На секундочку -це не про мавики, це про шахеди. А як вони це роблять?
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02.03.2024 16:10 Ответить
новий вид шахеда - "шахед блукаючий"
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02.03.2024 16:13 Ответить
На зе-мерзоті море української крові. Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно.
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02.03.2024 16:16 Ответить
Як орки корегують політ своїх дронів? Не через мобільну мережу?
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02.03.2024 16:19 Ответить
Ну танки, бмп, бтр на нуль виходять ясно втрати, а куди ділися Кроталі, Містралі, Рбси, Марлети, Перуни, Стінгери, Британські ЗРК, Гепарди, шо на кришах висоток по лінії набережной крупноколіберні кулемети поставити мозгу не хвата, чі для цього з Київа приказувати потрібно, це пі...ць від цього дов.о..бізма
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02.03.2024 16:22 Ответить
только один прорвался сбито 7 с 8
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02.03.2024 16:27 Ответить
у зв'язку із "рясною", починаючи з 2019 року брехнею "зелених слуг куйла в Україні" і до сьогоднішнього дня ,як і за відсутності ,для захисту України , випущених ,анонсованих раніше кулєбою штикових, та совкових лопат для фронту, рашистські дрони були в українській Одесі,як в себе вдома
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02.03.2024 16:37 Ответить
Рашиська паскуда навіть з гітлерівцями під час другої світової війни ні в яке порівняня не йде ,ця погань спеціально намагаєтся вбити побільше цивільних включаючи дітей ,побільше зруйнувати житла та інфраструктури та розстрілювати військовополонених ,це рашизм ,гірше фашизму чи нацизму.
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02.03.2024 16:50 Ответить
Дурепа. Такі заяви лише надають більше аргументів пропаганді ворога про те, що це ППО винні в смертях.
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02.03.2024 17:00 Ответить
Поки всі обговорюють заяву Придністров'я,москалі прорубують туди коридор(Так,поки що дронами по життях в Одесі,але це поки що(((
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02.03.2024 17:00 Ответить
Що вона меле?
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02.03.2024 21:16 Ответить
Те що зелені сприймають і хочуть почути.
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02.03.2024 22:15 Ответить
 
 