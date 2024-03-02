Вражеские дроны маневрировали между жилыми домами, атаковали обильно с разных направлений, - ОК "Південь" о ночной атаке РФ на Одессу

Тактика российской атаки в ночь на 2 марта была сосредоточена на том, чтобы в сжатый период времени очень обильно атаковать с разных направлений Одессу и пригород.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспресо рассказала начальник Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Мы не впервые наблюдаем такие маневры противника ударными беспилотниками, в частности над Одессой. Над жилыми кварталами и промышленными районами города происходит сложное маневрирование с разведкой, очевидно, систем ПВО, с поиском соответствующих объектов, вероятно являющихся их целями, и с последствиями такой работы врага по объектам жилищного сектора", - отметила она.

По словам Гуменюк, в ночь на 2 марта во время атаки "шахедов" на Одессу и пригород наши силы ПВО работали очень напряженно.

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"Тактика вражеской атаки была сосредоточена на том, чтобы в очень сжатый период времени очень интенсивно атаковать с разных направлений. Однако заходили дроны преимущественно с акватории Черного моря, затем меняли свои маршруты и пытались с разных сторон окружить Одессу и пригород, маневрируя среди разных участков местности и объектов.

Один из таких дронов залетел как раз в спальный район, где большое количество высотных многоквартирных зданий, и произошло это попадание", - добавила пресс-секретарь ОК "Південь".

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Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.