"Наша компания продолжает поддерживать спасателей и всегда открыта к сотрудничеству", - руководитель "Промэнергооборудования" Залесский

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Компания "Промэнергооборудование" передала спасателям Днепропетровщины благотворительную помощь в виде пожарного оборудования.

Руководитель компании Андрей Залесский посетил Никополь и поддержал спасателей, ежедневно ликвидирующих последствия вражеских атак на город, – рассказали в пресс-службе компании.

Спасатели 7 ГПСО ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, расположенный в городе Никополь, получили пожарные стволы от компании MAGIRUS, пожарные рукава GH 75 мм-15 м и GH 42 мм-20 м с головками, пожарные шлемы VFR-EVO, адаптеры GOST DN x SRORZ, спасательные каски EOM на сумму около 300 тыс. грн. Как отметил Андрей Залесский, это не первая гуманитарная помощь спасателям Украины.

"Днепропетровщина - это та местность, которую почти каждый день обстреливает враг. И спасатели работают в режиме нон-стоп, пытаясь спасти все живое. Им большое уважение и благодарность.

Это не первая благотворительная помощь, которую наша команда передает спасателям Украины. С начала полномасштабного вторжения мы неоднократно помогали спасателям со всей Украины. Все необходимое оборудование, которое мы имели на складе, отдали в подразделения ГСЧС в первые дни войны. Наша компания продолжает поддерживать спасателей и всегда открыта к сотрудничеству, – рассказал Андрей Залесский.