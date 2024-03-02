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"Наша компания продолжает поддерживать спасателей и всегда открыта к сотрудничеству", - руководитель "Промэнергооборудования" Залесский

Новости компаний

Компания "Промэнергооборудование" передала спасателям Днепропетровщины благотворительную помощь в виде пожарного оборудования.

Руководитель компании Андрей Залесский посетил Никополь и поддержал спасателей, ежедневно ликвидирующих последствия вражеских атак на город, – рассказали в пресс-службе компании.

Променергообладнання

Спасатели 7 ГПСО ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, расположенный в городе Никополь, получили пожарные стволы от компании MAGIRUS, пожарные рукава GH 75 мм-15 м и GH 42 мм-20 м с головками, пожарные шлемы VFR-EVO, адаптеры GOST DN x SRORZ,  спасательные каски EOM на сумму около 300 тыс. грн. Как отметил Андрей Залесский, это не первая гуманитарная помощь спасателям Украины.

Променергообладнання

"Днепропетровщина - это та местность, которую почти каждый день обстреливает враг. И спасатели работают в режиме нон-стоп, пытаясь спасти все живое. Им большое уважение и благодарность.

Это не первая благотворительная помощь, которую наша команда передает спасателям Украины. С начала полномасштабного вторжения мы неоднократно помогали спасателям со всей Украины. Все необходимое оборудование, которое мы имели на складе, отдали в подразделения ГСЧС в первые дни войны. Наша компания продолжает поддерживать спасателей и всегда открыта к сотрудничеству, – рассказал Андрей Залесский.

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Так. Зараз « Майдан 3» це іпсо Кремля!

Нема ніяких сумнівів. Кацапня хоче реваншу.
Вони рахують що якщо у 2014 вони захопили Крим , то зараз впаде уся Україна.
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02.03.2024 17:13 Ответить
https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/economics/other/eks-golova-dsns-sergiy-kruk-ta-biznesmen-andriy-zaliskiy-zavolodili-sotnyami-mln-grn-na-zakupivli-pozhezhnih-avtodrabin-rozsliduvannya-ostanni-novini-amp-12547596.html
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02.03.2024 21:57 Ответить
Дивлюсь, що проти Андрія Заліського і його команди реально почали інформаційну атаку. Ви вірите продажним ЗМІ щодо вигоди 100500 відсотків?? Реально я чув про його компанію, як вона працює, і це не яйця резнікова по 17 грн, в мінус ніхто, звісно, не працює, але і державу його компанія ніхто не ображає.
Ознайомтесь з іншим https://www.unian.ua/economics/other/u-promenergoobladnanni-poperedili-pro-poshirennya-feyku-stvoreniy-dlya-diskreditaciji-kompaniji-12549075.html матеріалом про Андрія Заліського на тому ж Уніані!
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03.03.2024 17:57 Ответить
 
 