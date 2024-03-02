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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне сгоняют личный состав ВС РФ на "выборы" в оккупации для повышения "явки", - ЦНС

рф,вибори

Российские захватчики пытаются увеличить явку на так называемых выборах президента РФ на временно оккупированных территориях Украины путем принудительного голосования личного состава своей армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, главной задачей "выборов" в оккупации является не избрание российского диктатора Владимира Путина, а "высокая явка", которая должна свидетельствовать о поддержке оккупации со стороны местных.

"Для увеличения количества проголосовавших россияне организовали "выборы" в своих оккупационных частях, расположенных на ВОТ. За явку отвечают замполиты. Оккупационные войска должны завершить голосование до 15 марта и именно их бюллетени станут основой для фальсификаций явки", - добавляет ЦНС.

Читайте также: Россияне разослали план явки на "выборах президента РФ" руководителям госучреждений на ВТО, - Центр национального сопротивления

Автор: 

армия РФ (19358) оккупация (10166) Центр национального сопротивления (569) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+2
Якої в жопу "явки"? Типу це має якесь значення...
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02.03.2024 16:25
+2
А зелені дєрьмаки говорять про "неможливість" виборів
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02.03.2024 16:28
+1
Це вони так хочуть самі себе надурити? Я чогось думав що їм абсолютно похер скільки і кого на ті "вибори" прийде.
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02.03.2024 16:28
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Якої в жопу "явки"? Типу це має якесь значення...
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02.03.2024 16:25 Ответить
А зелені дєрьмаки говорять про "неможливість" виборів
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02.03.2024 16:28 Ответить
Були у нас вибори, Крим в окупації, частини двух областей. Йшли бойові дії.
То вони так хочуть в тюрму на нари. Адже той хто прийде після них обов'язково почне розбиратись з зеленою шоблою.
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02.03.2024 16:32 Ответить
Це вони так хочуть самі себе надурити? Я чогось думав що їм абсолютно похер скільки і кого на ті "вибори" прийде.
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02.03.2024 16:28 Ответить
Ні, це мутний центр мутного спротиву піднімає рейтинги "вибаров" - ось бачте як за явку заботяться значить буде всьо чесно, ..ля.
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02.03.2024 16:34 Ответить
Було б непогано зробити ім прописку в украінськіи землі
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02.03.2024 16:29 Ответить
Намагаються побити рекорд статистичний при проведенні незаконного «референдуму» в Криму коли у ньому будьто би взяли участь понад 80% кримчан, а проголосували за «возз'єднання» понад 90% виборців.
За царька буде мабудь 90 на 100!
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02.03.2024 16:35 Ответить
ОголтЄло...
Ряди голосують-

Тєло *****-
Треба вибрати...

Жони тоскують-
Мобілізантів-

Хочуть, щоб їх теж вибрали...
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02.03.2024 16:41 Ответить
Потрібно по цій рашиській нечисті на окупованих територіях під час так званих виборах міжнародного терориста і воєного злочинця путіна запустити як дрони так і ракети думаю розумні українці на той рашиський фарс не підуть ,тому думаю ця мерзота тремтить.
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02.03.2024 16:41 Ответить
Яке підвищення явки ? Всё уже украдено до нас .
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02.03.2024 17:00 Ответить
Ну може це вони хочуть побачити реальну картину підтримки. Ну а далі намають скільки захочуть.
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02.03.2024 17:02 Ответить
Я так розумію кандидат один на виборах ?
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02.03.2024 17:55 Ответить
ЗЕЛЕНИЙ КЛОУН - сценарій рашистів на Донбасі часів АТО повторюється.
Тобі за це головою відповідати і ніякий Сирський не відмаже.
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02.03.2024 23:56 Ответить
 
 