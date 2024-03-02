Россияне сгоняют личный состав ВС РФ на "выборы" в оккупации для повышения "явки", - ЦНС

Российские захватчики пытаются увеличить явку на так называемых выборах президента РФ на временно оккупированных территориях Украины путем принудительного голосования личного состава своей армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, главной задачей "выборов" в оккупации является не избрание российского диктатора Владимира Путина, а "высокая явка", которая должна свидетельствовать о поддержке оккупации со стороны местных.

"Для увеличения количества проголосовавших россияне организовали "выборы" в своих оккупационных частях, расположенных на ВОТ. За явку отвечают замполиты. Оккупационные войска должны завершить голосование до 15 марта и именно их бюллетени станут основой для фальсификаций явки", - добавляет ЦНС.

Читайте также: Россияне разослали план явки на "выборах президента РФ" руководителям госучреждений на ВТО, - Центр национального сопротивления