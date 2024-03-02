В многоэтажке в Одессе, в которую ударил вражеский "Шахед", уничтожены 18 квартир, еще 7 - повреждены

Вследствие российской атаки "Шахедом" в многоэтажном доме в Одессе уничтожены 18 квартир, еще 7 повреждены.

Об этом сообщил Одесский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 14:30 18 квартир уничтожены и, по предварительным данным, еще 7 повреждены. На месте трагедии работает оперативный штаб. В поврежденном доме возобновлено электроснабжение", - говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что в результате удара теплоснабжение отсутствует в 11 домах, школе и детском саду.

Ведутся работы по возобновлению работы котельной. Кроме того, в двух домах отсутствует газоснабжение, на месте работают соответствующие службы.

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