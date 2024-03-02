В многоэтажке в Одессе, в которую ударил вражеский "Шахед", уничтожены 18 квартир, еще 7 - повреждены
Вследствие российской атаки "Шахедом" в многоэтажном доме в Одессе уничтожены 18 квартир, еще 7 повреждены.
Об этом сообщил Одесский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 14:30 18 квартир уничтожены и, по предварительным данным, еще 7 повреждены. На месте трагедии работает оперативный штаб. В поврежденном доме возобновлено электроснабжение", - говорится в сообщении.
В горсовете сообщили, что в результате удара теплоснабжение отсутствует в 11 домах, школе и детском саду.
Ведутся работы по возобновлению работы котельной. Кроме того, в двух домах отсутствует газоснабжение, на месте работают соответствующие службы.
Топ комментарии
+4 володимир омельянов
показать весь комментарий02.03.2024 17:09
+4 Andrey Shevchenko #387516
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+3 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий02.03.2024 17:15
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Тому цю атаку з людськими жертвами в Одесі кацапи адресують своїм гоблінським громадянами які радіють з цього (отвєтка за підарбург)