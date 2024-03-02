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В многоэтажке в Одессе, в которую ударил вражеский "Шахед", уничтожены 18 квартир, еще 7 - повреждены

одеса

Вследствие российской атаки "Шахедом" в многоэтажном доме в Одессе уничтожены 18 квартир, еще 7 повреждены.

Об этом сообщил Одесский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 14:30 18 квартир уничтожены и, по предварительным данным, еще 7 повреждены. На месте трагедии работает оперативный штаб. В поврежденном доме возобновлено электроснабжение", - говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что в результате удара теплоснабжение отсутствует в 11 домах, школе и детском саду.

Ведутся работы по возобновлению работы котельной. Кроме того, в двух домах отсутствует газоснабжение, на месте работают соответствующие службы.

Смотрите также: Атака РФ на Одессу: количество погибших возросло до 5 человек, среди них ребенок. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27336) Одесса (7897)


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Топ комментарии
+4
Давайте речі називати своїми іменами це є свідоме знищення українців, це геноцид ці варвари не жаліють навіть дітей,тому одеській ваті ,це є ваш "русский мир"? ця кров невиноубієних і на вашій совісті
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02.03.2024 17:09
+4
Асфальтом?
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02.03.2024 18:02
+3
А це точно ''шахед''? Летіло низько, маневрувало між будинками, і ще й такі руйнування. Може кацапня вже щось нове вигадала. А наші по інерції шахедом назвали.
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02.03.2024 17:15
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Давайте речі називати своїми іменами це є свідоме знищення українців, це геноцид ці варвари не жаліють навіть дітей,тому одеській ваті ,це є ваш "русский мир"? ця кров невиноубієних і на вашій совісті
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02.03.2024 17:09 Ответить
А це точно ''шахед''? Летіло низько, маневрувало між будинками, і ще й такі руйнування. Може кацапня вже щось нове вигадала. А наші по інерції шахедом назвали.
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02.03.2024 17:15 Ответить
Блин, да знищите вже Кримський міст . Да пора бити по паромам на Азовському морі.
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02.03.2024 17:28 Ответить
Асфальтом?
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02.03.2024 18:02 Ответить
Тут без тебе ніяк. Поки ти сидиш у Словаччині, ніяк той міст здолати не вдається...
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02.03.2024 19:37 Ответить
Нога трирічної дитини з під завалів
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02.03.2024 17:31 Ответить
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02.03.2024 17:32 Ответить
А може потрібно збивати "шахеди" на підльоті до міста, щоб збите не падало на житлові будинки?
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02.03.2024 18:49 Ответить
Тобі потрібно провести курс лекцій для ППО. Коли буде час?
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02.03.2024 19:40 Ответить
Кацапи підораси - це типа "відплата" за Підарбург де наш БПЛА йшов курсом на нафтобазу коли його збили кацапські ППО над хрущовкою, НАД хрущовкою, бо вибух був такої сили що як би влетів у хрущовку, то від неї мало що залишилось би. Ціллю була нафтобаза
Тому цю атаку з людськими жертвами в Одесі кацапи адресують своїм гоблінським громадянами які радіють з цього (отвєтка за підарбург)
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03.03.2024 00:02 Ответить
интересно, а если "мангалами" оббить или какими сетками - поможет (как минимум от условных "шахедов")?
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03.03.2024 00:08 Ответить
 
 