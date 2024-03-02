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Новости Война
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Воздушные силы ударили из ЗРК по двум российским Су-34 и Су-35 на Восточном направлении. Ожидаем подтверждения результата, - Олещук

су34

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что зенитные управляемые ракеты украинских защитников отработали по российским Су-34 и Су-35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Олещука.

"Только что произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата", - написал Олещук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб из самолетов тактической авиации, но летать оккупантам становится все труднее.

"Да, мы нуждаемся в большем количестве систем, оружия, чтобы очистить наше небо", - добавил командующий ПС.

Читайте также: Уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении, - Олещук. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

самолет (3598) Воздушные силы (2327) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+30
Надіємось, що "Акела не промахнувся" (крутимо дулі).
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02.03.2024 17:41
+25
https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine?__cft__[0]=AZVWSqelVLXR7egX0rGJIQz7kglc-***********************************************************************************************************-A4POWwdoKff0ynm81-VUpLRz1pBi5WpLOWnaQ&__tn__=-UC%2CP-R Alexander Kovalenko

https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/3269503476688883?__cft__[0]=AZVWSqelVLXR7egX0rGJIQz7kglc-***********************************************************************************************************-A4POWwdoKff0ynm81-VUpLRz1pBi5WpLOWnaQ&__tn__=%2CO%2CP-R 8 хв ·

вкс рф получили новый А-50У!

Ну, надо же!

После того, как с начала 2024 было уничтожено два А-50, российская пропаганда решила срочно компенсировать потери? Именно сейчас вдруг был передан "новый" А-50!

Напомню, что ещё в январе этого года, когда был сбит первый А-50, я отмечал, что среди тех, что в лётном состоянии, один находится уже несколько лет на модернизации. У современной россии большие проблемы в техническом и технологическом аспектах, по модернизации данных самолётов. Они, фактически, даже повреждённый в Беларуси А-50 не могут уже как год отремонтировать! А тут модернизация, длившаяся несколько лет в момент завершилась!

В общем, по ходу, тот борт, что находился на вечном усовершенствовании решили резко сделать лётным и функционабельным.

Страна "Потёмкинским деревень". А когда кремль сгорит, то скажут, что новый построили за полярным кругом? С мавзолеем и красной площадью? И вправду, зачем нам эта, в загазованной москве, на свежем полярном воздухе намного лучше же, и иличу нравится!
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02.03.2024 17:46
+23
Ради сушкопада я готов ждать и ждать! Надо будет, спать не лягу. ПВО ЗСУ - сила, всем сушкам - могила!
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02.03.2024 17:50
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Ну що, долетіли ракети до літаків, чи ще ні???
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02.03.2024 18:38 Ответить
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02.03.2024 18:54 Ответить
ГОП !
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02.03.2024 18:56 Ответить
Саме так! Є підтвердження!!!

На східному напрямку українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це https://t.me/kpszsu/11347 повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«На жаль, тільки один», - йдеться в повідомленні, яке підтвердили в повітряному командуванні «Схід»

Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук написав про бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.

«Очікуємо підтвердження бажаного результату!» - казав Олещук.
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02.03.2024 18:57 Ответить
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп, а ми танцюєм. Гоп, гоп, гоп
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02.03.2024 18:58 Ответить
Є збиття
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02.03.2024 18:59 Ответить
Щас спою !
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02.03.2024 18:59 Ответить
Су-34 главная цель , скорее всего применили две ракеты по нему
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02.03.2024 19:01 Ответить
Ні , 34 прикриває 35 кілометрах в 5 позаду і в нього є локатор який бачить дещо далі чім 34 і вірізко розвертається і падає до самої землі і це іноді рятує
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02.03.2024 19:03 Ответить
а шож су35 не защитил его
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02.03.2024 19:02 Ответить
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02.03.2024 19:11 Ответить
Як шо?
"Ми сваіх не брасаєм"
От і натуя таке прикриття? Пілот Су-35 повинен був грудями захистити бомбера! На юх під трибунал "за невиконання бойового завдання, потім -"за капонір"
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02.03.2024 19:26 Ответить
назовите самый сбиваемый самолет в мире ?
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02.03.2024 19:18 Ответить
всі рашистскі
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02.03.2024 19:24 Ответить
після атаки Одеси якось не дуже радісно , поки не запалають рашистські міста заспокоєння не буде, але хлопці робіть свою справу, знищуйте потвор де тільки можна
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02.03.2024 19:22 Ответить
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02.03.2024 19:35 Ответить
Олещук, спробуй себе на зомбомарафоні. І не забудь розповісти про випущені по окупантові снаряди та патрони. І про їхню кількість.
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02.03.2024 21:51 Ответить
Олещук командує повітряними силами. Чого ви до нього чипляєтесь з якимось патронами та снарядами, це не його парафія.
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02.03.2024 23:15 Ответить
Тут деякими персонажами прийнято обсерати і знецінювати ЗСУ, психологія ухилянтишок так працює.
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02.03.2024 23:47 Ответить
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