Воздушные силы ударили из ЗРК по двум российским Су-34 и Су-35 на Восточном направлении. Ожидаем подтверждения результата, - Олещук
Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что зенитные управляемые ракеты украинских защитников отработали по российским Су-34 и Су-35.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Олещука.
"Только что произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата", - написал Олещук в своем Telegram-канале.
Он отметил, что противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб из самолетов тактической авиации, но летать оккупантам становится все труднее.
"Да, мы нуждаемся в большем количестве систем, оружия, чтобы очистить наше небо", - добавил командующий ПС.
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На східному напрямку українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це https://t.me/kpszsu/11347 повідомили Повітряні сили ЗСУ.
«На жаль, тільки один», - йдеться в повідомленні, яке підтвердили в повітряному командуванні «Схід»
Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук написав про бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.
«Очікуємо підтвердження бажаного результату!» - казав Олещук.
"Ми сваіх не брасаєм"
От і натуя таке прикриття? Пілот Су-35 повинен був грудями захистити бомбера! На юх під трибунал "за невиконання бойового завдання, потім -"за капонір"