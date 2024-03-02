Воздушные силы ударили из ЗРК по двум российским Су-34 и Су-35 на Восточном направлении. Ожидаем подтверждения результата, - Олещук

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что зенитные управляемые ракеты украинских защитников отработали по российским Су-34 и Су-35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Олещука.

"Только что произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата", - написал Олещук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб из самолетов тактической авиации, но летать оккупантам становится все труднее.

"Да, мы нуждаемся в большем количестве систем, оружия, чтобы очистить наше небо", - добавил командующий ПС.

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