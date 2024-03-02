РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9876 посетителей онлайн
Новости
13 662 69

Минобороны Германии подтвердило перехват внутреннего разговора генералов о возможности подрыва Крымского моста

Німеччина

В Министерстве обороны Германии заявили, что был перехвачен внутренний разговор офицеров Воздушных сил.

"По нашей оценке, был перехвачен разговор в Воздушных силах. Пока мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях", - заявила представитель министерства Немецкому агентству прессы в Берлине, передает Цензор.Нет со ссылкой на Европейскую правду.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил, которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Читайте также: Россия говорит, что якобы немецкие генералы обсуждали подрыв Крымского моста: Берлин решил проверить

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

Автор: 

Германия (6979) крылатые ракеты (881) шпионаж (1392) Керченский мост (393)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Та шо ви домахались до тих генералів -- норм такі генерали -- за шо ім ше балакати
показать весь комментарий
02.03.2024 18:44
+26
Сподваюсь, німці не будуть виправдовуватися, а з'ясують яким чином розмова високопоставлених офіцерів потрапила до кацапів.
показать весь комментарий
02.03.2024 18:45
+19
То вони тролили каців
показать весь комментарий
02.03.2024 18:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То вони тролили каців
показать весь комментарий
02.03.2024 18:44 Ответить
Щойно стало відомо :
Українці вполювали ще один російський Су-34👍🏼👍🏼👍🏼🤷🏻‍♂️
показать весь комментарий
02.03.2024 19:02 Ответить
Яка сумна новина!👏👏👏😄
показать весь комментарий
02.03.2024 19:11 Ответить
"Ще один" - это какой по счету за сегодня?
показать весь комментарий
02.03.2024 19:12 Ответить
Хто їх вже рахує.

Нехай всі вже розваляться в будь який спосіб.
показать весь комментарий
02.03.2024 19:16 Ответить
Менше потрібно оглядатись на кацапів.Вони прямо погрожують ядерними ударами,а тут якийсь місточок..
показать весь комментарий
02.03.2024 23:09 Ответить
Та шо ви домахались до тих генералів -- норм такі генерали -- за шо ім ше балакати
показать весь комментарий
02.03.2024 18:44 Ответить
А навіщо підтвердили?
Могли ще просто ху-йлу міньєт зробити, йому теж приємно буде..
показать весь комментарий
02.03.2024 18:44 Ответить
Сподваюсь, німці не будуть виправдовуватися, а з'ясують яким чином розмова високопоставлених офіцерів потрапила до кацапів.
показать весь комментарий
02.03.2024 18:45 Ответить
та то вони самі й злили розмову, щоб потролити кацапів А Шольц ще й про маскву тролінгу додав
показать весь комментарий
02.03.2024 18:56 Ответить
І шо? Шольц всрався? - Нормальна розмова військових.
показать весь комментарий
02.03.2024 18:46 Ответить
Я і не сумнівався що підтвердять. Тепер вибачатись перед злочинцями будуть. Гидко.
показать весь комментарий
02.03.2024 18:46 Ответить
Для німецького народу, зараз найкращий момент щоб реабілітуватися перед світом, та поступити з московськими нацистами так само як вони поступили з німецьким народом в 1945 році в Берліні.
показать весь комментарий
02.03.2024 18:50 Ответить
Отложеніє рузьге кірпічєй детектед!
показать весь комментарий
02.03.2024 18:51 Ответить
Слава Німецьким Генералам!!!Ніколи не думав що таке коли небуть скажу
показать весь комментарий
02.03.2024 18:51 Ответить
Каци про ядерний попіл верещать вже десять років і нічо, все нормально.
показать весь комментарий
02.03.2024 18:52 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
02.03.2024 18:52 Ответить
Ну , і ...
показать весь комментарий
02.03.2024 18:53 Ответить
виправдуха - не буде тауривсів. все
показать весь комментарий
02.03.2024 18:59 Ответить
4 мільйони русскіх (не рахуючи прикацаплених) даються взнаки 😎
показать весь комментарий
02.03.2024 18:53 Ответить
Витік розмови міг бути свідомий. Щоби на пітьмі сцялись при кожному завиванні сирени.
показать весь комментарий
02.03.2024 18:55 Ответить
Не точно.
показать весь комментарий
02.03.2024 20:24 Ответить
не те вже гестапо - ротате ненадійне...
показать весь комментарий
02.03.2024 18:57 Ответить
Тобто...самі себе ... принижували перед кацапами ...щоб ...ЩО? А *** його знає цих німців. Видно з часів німкені Єкатєріні 2 генетичний зв'язок існує між цими двома плем'ями. Гітлер намагався цей зв'язок порушити--не вийшло.
показать весь комментарий
02.03.2024 18:58 Ответить
І справді, ну прослухали і що??? Всі військові розмовляють на теми де кому і як яйця відкрутити, це ж нормально, вони для цього вчилися!!! Єдине це треба захистити всі свої перемовини по телефонах і інтернету, це генералам наука!!!
показать весь комментарий
02.03.2024 18:58 Ответить
Погано що кацапи можуть прослуховувати.
показать весь комментарий
02.03.2024 20:19 Ответить
Я з кумом теж обговорював підрив того місточка,нуі що далі???
показать весь комментарий
02.03.2024 18:58 Ответить
Ви теж генерал.
показать весь комментарий
02.03.2024 19:05 Ответить
В определенных кругах, да.
показать весь комментарий
02.03.2024 19:08 Ответить
Навіть не єфрейтор.
показать весь комментарий
02.03.2024 19:37 Ответить
Головне шоб по німецьки шпрехали - гітлер капут.
показать весь комментарий
02.03.2024 19:42 Ответить
дастиш фантастиш, йа, йа!!
показать весь комментарий
02.03.2024 21:00 Ответить
Невже, і у привладних ФРН, «хтось» до Оману на лижах їздив???
показать весь комментарий
02.03.2024 19:02 Ответить
Це тільки у нас таке бува !
показать весь комментарий
02.03.2024 19:10 Ответить
Будь хто може обговорювати знищення тої халабуди хоч атомною бомбою. І що? Чого приколупались?
показать весь комментарий
02.03.2024 19:03 Ответить
це жопа-капут, коли русскіє прослуховують германських генералів

показать весь комментарий
02.03.2024 19:03 Ответить
Немцам надо начать с зачистки русишь ваты, которые возомнили себя немцами.
показать весь комментарий
02.03.2024 19:25 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2024 19:05 Ответить
Їх шо вже з рогаток лупошать👍👍👍
показать весь комментарий
02.03.2024 20:45 Ответить
То німці лохи разом з НАТО, чи кацапи такі круті? Чи таки справді кацапів розводять.
показать весь комментарий
02.03.2024 19:09 Ответить
Рабочий разговор, в рабочей обстановке ! А мост еще стоит ?
показать весь комментарий
02.03.2024 19:09 Ответить
А толку з того мосту. Кацапи вже по суходолу траси проложили.
показать весь комментарий
02.03.2024 19:11 Ответить
Тому незабаром Шольцу буде від Москви дозвіл на передачу Таурусів для руйнування мосту. Бо цей міст дійсно тільки фетиш.
показать весь комментарий
02.03.2024 19:26 Ответить
В тебе знову попка чешеться? Тебе ж тільки вчора вдули адміни.
показать весь комментарий
02.03.2024 21:40 Ответить
Лішь би єй пріятно било.
показать весь комментарий
02.03.2024 21:47 Ответить
Це робота військових, планувати стратегії і тактики. чого вони перелякались, та ще й виправдовуються? Хіба що це якась зворотна гра, щоб у шольца був привід не надавати та не участвувати.
показать весь комментарий
02.03.2024 19:24 Ответить
Та в чому ж тут зрада , я ніяк не зрозумію . !?? Ну обговорювали , і ЩО ? Ну що в цьому незвичайного . ?? Через що такий шухер у Німеччині . ?
Вони ж не обговорювали наприклад - розмір дітородного органу у канцлера Шольца , а лише те - як знищити кримський міст німецькою ракетою . !! Чому через це такий переполох ?
показать весь комментарий
02.03.2024 19:25 Ответить
Так це не секрет .! НАТО нам передає дані зі своїх військових супутників ще з початку війни , і всім це відомо .
А стосовно пусків і наведення ракет , так їх наводять не військові НАТО , а наша ППО , по тим координатам які отримують від супутників НАТО .
показать весь комментарий
02.03.2024 19:39 Ответить
Наші ракетники .
показать весь комментарий
02.03.2024 19:40 Ответить
они сс*т что россия на них осерчает. Они ж типа не воюют и недолжны о таком даже помышлять
показать весь комментарий
03.03.2024 02:19 Ответить
Виходить так, що німецька армія за Нас а касапошольц за них..
показать весь комментарий
02.03.2024 19:43 Ответить
Він взагалі завтра скаже що він дівчина..
показать весь комментарий
02.03.2024 20:00 Ответить
Так вот он где, Рихард Зорге!
показать весь комментарий
02.03.2024 19:47 Ответить
У вас помилки в тексті - Так ось він де, Ріхард Зорге.
показать весь комментарий
02.03.2024 19:57 Ответить
а навіщо варити воду?? в мене було таке падло у групі - такий мудозвон
показать весь комментарий
02.03.2024 20:19 Ответить
ВАРИ́ВОДА, и, ч. і ж. Вередлива людина, яка змучує інших своїми причіпками, незадоволенням з будь-чого і т. ін. - Це ж не чоловік, а варивода, нудьга і печаль (Стельмах, Кров людська.., І, 1957, 18).

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1970-1980. - Т. 1. - С. 292.

Варивода, ди, об. Капризный человѣкъ, принуждающій дѣлать что либо совершенно ненужное и притомъ постоянно придирающійся. См. http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8 Варити воду. Не чоловік, а варивода. Ком. ІІ. № 692.

http://ukrlit.org/slovnyk/hrinchenko_slovar_ukrainskoi_movy Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. - К., 1907-1909. - Т. 1. - С. 126.
показать весь комментарий
02.03.2024 20:20 Ответить
Підставили, ай підставили. Шольц аж заїкатися почав
показать весь комментарий
02.03.2024 20:04 Ответить
Ймовірно говорили? А пусть сначала докажут!
От вже ті джентльмени хвостові, у правду з падлою вирішили бавитися!
"- Петька, а как это тебе удалось всех в Англии обыграть "в очко"?
- Знаете, Василий Иванович, сдали мне карты, а я решил их на€бать и говорю: у меня "очко"! Так они карты и побросали без проверки - джентльмены, они народ такой, верят на слово. Вот тут мне карта и попёрла, ох, попёрла!".
показать весь комментарий
02.03.2024 20:15 Ответить
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/panne-russen-hoeren-geheim-gespraech-deutscher-generaele-*****-taurus-ab-87367628.bild.html Panne: Russen hören Geheim-Gespräch deutscher Generäle über Taurus ab. | Politik | BILD.de

Чому не пишете про найголовніший скандал у Німеччині - у підслуханій розмові офіцерів, яку опублікувала Симонян, ідеться про те, що Шольц бреше - для обслуговування та програмування Taurus в Україну не потрібно відправляти німецьких солдатів!

Про це йдеться у статті за посиланням
показать весь комментарий
02.03.2024 20:24 Ответить
А як це німецьких генералів не слухали раніше ?
З'явилась нова апаратура ?
показать весь комментарий
02.03.2024 20:26 Ответить
Ото перед початком масакри, згадалось, американці твердо попереджали , що вона точно почнеться, а європейці все вимагали в них інформацію про джерело розвідданих. Американці не розкрили... Хай там як , залишається сподіватись, аби оце був найнебезпечніший успіх лаптєй.
показать весь комментарий
02.03.2024 20:35 Ответить
Запізнились! В Німеччині цю тему навіть ПЕНЕРИ (БОМЖІ) вже залишили обговорювати.
показать весь комментарий
02.03.2024 22:02 Ответить
Ждем, результатов.
показать весь комментарий
03.03.2024 01:25 Ответить
Такий собі радіоспектакль ?

І миттєва реакція Москви з погрозами типу Не делай ето т. Шольц"

А чи не є це допомога т. Шольцу від т. Путіна вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці? А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі т. Шольца..?

"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus. Он также сказал, что не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей, https://www.focus.de/politik/deutschland/was-der-ukraine-fehlt-ist-munition-so-erklaert-bundeskanzler-scholz-das-taurus-aus-fuer-die-ukraine_id_259705270.html сообщало издание Focus. Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.

При этом давление на канцлера, как https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6599ea3a9a7947124dc957cf замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также https://www.dw.com/ru/minoborony-frg-proveraet-vozmoznuu-proslusku-razgovora-oficerov-bundesvera/a-68423357 требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.

Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер https://www.dw.com/ru/olaf-solc-obosnoval-otkaz-ot-postavok-ukraine-taurus/a-68413596 указал : «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."

 Такий собі радіоспектакль ?

І миттєва реакція Москви з погрозами типу Не делай ето т. Шольц"

 https://novayagazeta.eu/articles/2024/03/02/simonian-opublikovala-razgovor-nemetskikh-********-o-*******-pomoshchi-ukraine-i-raketnom-udare-po-krymskomu-mostu-v-germanii-podtverdili-fakt-proslushki
показать весь комментарий
03.03.2024 06:50 Ответить
 
 