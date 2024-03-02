Минобороны Германии подтвердило перехват внутреннего разговора генералов о возможности подрыва Крымского моста

В Министерстве обороны Германии заявили, что был перехвачен внутренний разговор офицеров Воздушных сил.

"По нашей оценке, был перехвачен разговор в Воздушных силах. Пока мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях", - заявила представитель министерства Немецкому агентству прессы в Берлине, передает Цензор.Нет со ссылкой на Европейскую правду.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил, которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

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Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.