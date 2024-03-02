В Европарламенте рассмотрят соглашение о зоне свободной торговли с Украиной на следующей неделе, - Минагрополитики

Профильный комитет Европарламента рассмотрит соглашение о зоне свободной торговли с Украиной на следующей неделе.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, комментируя стратегию минимизации последствий блокады украинских границ польскими фермерами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В правительстве идет активная работа над тем, чтобы продлить действие зоны свободной торговли с Европейским Союзом, которое подходит к концу 5 июня этого года. Для Украины это стратегически важно, поскольку это даст уверенность и горизонт планирования для отечественных производителей", - сказал Высоцкий.

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По его словам, от этого соглашения зависит, в том числе, и потенциальная позиция Евросоюза и, в частности, польских митингующих.

"На следующей неделе ожидается рассмотрение этого соглашения в профильном комитете Европарламента. Поэтому сейчас наши члены правительства активно работают в Брюсселе, чтобы договоренности были успешно реализованы для Украины и украинских фермеров, как одних из крупнейших поставщиков пищевой продукции в Европу", - отметил Высоцкий.

Комментируя ситуацию с блокадой границ, он подчеркнул, что не только украинские, но и польские производители теряют немалую часть доходов от уменьшения объемов торговли сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с Украиной.

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"Страны Европейского Союза все же нуждаются в импорте продуктов питания из третьих стран, поэтому мы надеемся, что наши логические аргументы позволят ситуацию разрешить раньше, чем митингующие, как анонсировано, снова вернутся к блокированию границ. Ведь страдают экономики обеих стран. В феврале из-за блокады границы бюджет Украины, например, не получил 8 млрд грн, а с момента предыдущих протестов, то есть с ноября прошлого года, потери оцениваются в 20 млрд грн", - сказал Высоцкий.

Он также осудил решение Польши о продлении импорта агропродукции из страны-агрессора.

"Что касается импорта агропродукции европейских стран из страны-агрессора, есть соответствующее заявление нашего правительства о неприемлемости такой торговли, поскольку это поддерживает способность к агрессии. Мы надеемся, что европейские коллеги к нам прислушаются, и запрет на торговлю с Россией будет применен", - заявил Высоцкий.