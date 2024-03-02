В течение суток произошло 70 боевых столкновений. Россияне нанесли 1 ракетный и 48 авиационных ударов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 2 марта 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу Генштаба ВСУ.

"Продолжаются семьсот тридцать восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток произошло 70 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Свеса Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Бачевск, Большая Березка, Покровка, Басовка, Павловка Сумской области; Малая Волчья, Басово, Волчанск, Старица, Уды Харьковской области.

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Берестово, Песчаное Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Пивничное Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Андреевка и Васюковка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Константиновка, Новобахмутовка, Красногоровка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Георгиевка, Водяное, Урожайное и Богоявленка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг провел 1 безуспешную атаку в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Вербовое, Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Ровнополь, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Противник предпринял 1 безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Качкаровка, Львово, Херсон, Станислав, Томина Балка, Инженерное и Казацкое Херсонской области.

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Удары по врагу

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВСУ сегодня под вечер сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесен удар по 1 артиллерийскому средству противника.