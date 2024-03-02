Глава МИД Франции Сежурне: Дискуссии о войсках ЕС в Украине нужны, чтобы изменить баланс сил с Москвой

Дискуссии о войсках ЕС в Украине нужны для того, чтобы изменить баланс сил с Москвой. Министры обороны и иностранных дел блока обсудят прогресс в оказании помощи Украине на встрече 5 марта.

Об этом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне рассказал в субботнем интервью Le Monde, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужна последовательность. Когда за две недели до встречи (в Париже, 26 февраля. – Ред.) мы слышим, как министр обороны Германии Борис Писториус говорит, что через пять лет мы, вероятно, будем воевать с Россией, мы думаем, что нам нужно определить последствия. Поэтому эта дискуссия будет развиваться во времени в Европе, потому что она необходима. Она должна была возникнуть", - заявил министр.

Читайте также: Наша стратегия - не дать России победить, но французы не будут умирать за Украину, - глава МИД Сежурне

"Наша цель - сделать больше, лучше и по-другому, чтобы изменить баланс сил с Москвой. Мы должны вести эти дебаты - даже если пока нет консенсуса. Потому что у нас одинаковый анализ ситуации и одинаковые цели: победить Россию", - уточнил Сежурне.

По его словам, участвовавших во встрече в Париже европейских лидеров эта тема не застала врасплох. Напротив – хорошо знали, что стоит на повестке дня.

Глава французской дипломатии также опроверг утверждение о наличии дипломатического противостояния между Парижем и Берлином по этому вопросу. По словам Сежурне, между странами есть согласие на уровне 80%.

Читайте также: Размещение западных войск в Украине не означает их участие в военных действиях, - МИД Франции

"Я говорил со своей немецкой коллегой Бербок, и мы встретимся в Париже во вторник, 5 марта. Я говорю это совершенно искренне: все, что мы не хотели делать в одно время, мы сделали через пол года, поскольку ситуация менялась. Мы уже имеем разные уровни обязательств с Германией, например, по ракетам. Здесь нет никакой драмы, потому что у нас одинаковая цель – поддержать Украину", - объяснил французский министр.

Он также заверил, что военного присутствия Франции в Украине нет, есть лишь поддержка в виде оборудования и оружия. Все остальное – выдумки российской пропаганды. "Мы не ведем войну против России, но она хочет, чтобы мы поверили, что мы на нее нападаем. Мы не должны попасть в эту ловушку", – сказал он.

Сежурне повторил, что Франция должна быть "на правильной стороне истории", и хорошо понимает, что Россия не остановится на достигнутом. Особенно – на фоне неопределенности накануне американских выборов. "Если американцы не будут на нашей стороне, нам придется делать гораздо больше", – добавил министр.

Читайте также: Байден и Мэлони обсудили продолжение поддержки Украины

Таким образом, французский дипломат упомянул в разговоре также дату возможной встречи министров иностранных дел и вооруженных сил стран Европы. Речь идет о 5 марта, когда члены правительства намерены встретиться в Париже, чтобы обсудить конкретный прогресс в вопросе помощи Украине и защиты Молдовы, которой грозит дестабилизация со стороны России.