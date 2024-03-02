Глава МИД Франции Сежурне: Дискуссии о войсках ЕС в Украине нужны, чтобы изменить баланс сил с Москвой
Дискуссии о войсках ЕС в Украине нужны для того, чтобы изменить баланс сил с Москвой. Министры обороны и иностранных дел блока обсудят прогресс в оказании помощи Украине на встрече 5 марта.
Об этом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне рассказал в субботнем интервью Le Monde, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам нужна последовательность. Когда за две недели до встречи (в Париже, 26 февраля. – Ред.) мы слышим, как министр обороны Германии Борис Писториус говорит, что через пять лет мы, вероятно, будем воевать с Россией, мы думаем, что нам нужно определить последствия. Поэтому эта дискуссия будет развиваться во времени в Европе, потому что она необходима. Она должна была возникнуть", - заявил министр.
"Наша цель - сделать больше, лучше и по-другому, чтобы изменить баланс сил с Москвой. Мы должны вести эти дебаты - даже если пока нет консенсуса. Потому что у нас одинаковый анализ ситуации и одинаковые цели: победить Россию", - уточнил Сежурне.
По его словам, участвовавших во встрече в Париже европейских лидеров эта тема не застала врасплох. Напротив – хорошо знали, что стоит на повестке дня.
Глава французской дипломатии также опроверг утверждение о наличии дипломатического противостояния между Парижем и Берлином по этому вопросу. По словам Сежурне, между странами есть согласие на уровне 80%.
"Я говорил со своей немецкой коллегой Бербок, и мы встретимся в Париже во вторник, 5 марта. Я говорю это совершенно искренне: все, что мы не хотели делать в одно время, мы сделали через пол года, поскольку ситуация менялась. Мы уже имеем разные уровни обязательств с Германией, например, по ракетам. Здесь нет никакой драмы, потому что у нас одинаковая цель – поддержать Украину", - объяснил французский министр.
Он также заверил, что военного присутствия Франции в Украине нет, есть лишь поддержка в виде оборудования и оружия. Все остальное – выдумки российской пропаганды. "Мы не ведем войну против России, но она хочет, чтобы мы поверили, что мы на нее нападаем. Мы не должны попасть в эту ловушку", – сказал он.
Сежурне повторил, что Франция должна быть "на правильной стороне истории", и хорошо понимает, что Россия не остановится на достигнутом. Особенно – на фоне неопределенности накануне американских выборов. "Если американцы не будут на нашей стороне, нам придется делать гораздо больше", – добавил министр.
Таким образом, французский дипломат упомянул в разговоре также дату возможной встречи министров иностранных дел и вооруженных сил стран Европы. Речь идет о 5 марта, когда члены правительства намерены встретиться в Париже, чтобы обсудить конкретный прогресс в вопросе помощи Украине и защиты Молдовы, которой грозит дестабилизация со стороны России.
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Це не до того, що вважаю варіант з найманцями добрим. Найманці завжди є загрозою для наймача і не можуть бути головним військовим інструментом.
Найманці (чи слабі союзники) корисні головним чином як доповнення (переважно для держав з імперськими амбіціями, для адаптації до клімату/рель'єфу/типових тактик чи технологій ворога/ітп, щоб не бути змушеним міняти виучку і структуру армії під кожен конфлікт).
Для оборони власної країни найманці майже завжди були гіршими від власних військ, а переважно і від ополчення. А теж небезпечними!
Потому что в случае тысячной армии будет 5 построений по 200 кацапов, в случае десятитысячной армии будет 50 построений по 200 кацапов.
Сильно хаймерсы помогли сохранить (в обоих смыслах) Авдеевку? Аж никак, когда на тебя с трех сторон ползут полчища крыс, а у тебя три рожка.
Все эти хаймерсовые высокотехнологичные армии хороши в войне с бабуинами, которая даже не война, а принуждение к миру. В войне с зубастыми все скатывается к принципам первой мировой.
Війська ЄС в Україні змінять баланс сил.
А от дискусії про них - ні.
скабеева і решта зійдуть з розуму
Париж в момент перетворився на проактивного прихильника Києва: у такий спосіб Франція відновила боротьбу з ФРН за домінування в ЄС. Це добра нагода подолати синдром страху кремля.
Анамнез взаємин Берліна та Парижа добре відстежується на прикладі останньої зустрічі європейських лідерів: французький президент Макрон танком проїхався по бундесканцлеру ФРН Шольцу. Спершу роздратував його https://t.me/orestokratiia/946 "припущенням" про відрядження західних сухопутних військ до України , а згодом - відверто знущався.
"Багато людей, які сьогодні кажуть "ніколи-ніколи", були тими самими людьми, які сказали "ніколи-ніколи танки, ніколи-ніколи літаки, ніколи-ніколи ракети великої дальності, ніколи-ніколи всього цього"... Я нагадую вам, що 2 роки тому багато хто за цим столом говорив: "Ми запропонуємо спальні мішки й шоломи", - https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-and-emmanuel-macron-feud-over-ukraine-aid/ Макрон .
Німці відповіли, що Макрон такий крутий лише на словах. Франція відправила військової допомоги Україні лише на €640 млн, тоді як Німеччина надала і чи запланувала - на €17,7 млрд: "Шольц використовує кожну нагоду натиснути на країни ЄС, зокрема на Францію, щоб ті надіслали Україні більше зброї та ***********".
Французи теж не змовчали: мовляв, надають справді важливу зброю, і роблять це з меншим ваганням, ніж німці. І згадали по Taurus.
Taurus спричинив окремий міжнародний срач. Шольц вигадав цілу пригорщу причин, чому не ділиться цими ракетами: починаючи від того, що канцлер сильно переживає за зовнішній вигляд москви, який може бути зіпсований українськими атаками, закінчуючи складною системою наведення, яка відбувається лише за участі офіцерів німецької армії: мовляв, не хочу повторювати досвід французьких та британських колег, котрі для обслуговування SCALP та Storm Shadows скерували своїх фахівців до України, які стали співучасниками війни. Французи та британці відповіли контроверсійно: по-перше, це не правда; по-друге, інколи варто жувати, а не вибовкувати розвіддані.
Першим була Москва: ексканцлер ФРН Ангела Меркель так завзято затискала в обіймах Путіна не стільки для умиротворення кремля… а щоб, отримавши доступ до дешевих російських ресурсів, які створювали економічні преференції, дозволяючи обганяти Францію.
Вашингтон також з особливою любовʼю і при кожній нагоді утискав Париж. Наприклад, гучною виявилася історія, коли США умикнули уже підписаний з Австралією французький контракт в €50 млрд на виготовлення підводних човнів. Не дивно, що https://t.me/orestokratiia/754 Макрон сповідує гасла про "автономізацію від США", і про економічну співпрацю з Китаєм , з яким "треба порозумітися геополітично".
Макронівська ідея введення європейських сухопутних військ в Україну - це не лише можливість самоствердитися над нерішучістю партнерів. Це шанс обʼєднати довкола Парижа нових членів ЄС, які власною потилицею відчують агресивне дихання кремля.
Зараз французька влада намагається заручитися підтримкою всередині країни. З останнього: прем'єр Габріель Атталь повторив у Сенаті, що держава може відправити своїх солдатів до України для "захисту певної кількості кордонів"; а Макрон запросив лідерів парламентських партій країни для розмови про Україну.
Логічно припустити, що кулуарно Париж працює і з новими членами ЄС та НАТО, аби надати ініціативі міжнародної ваги. Якщо спершу ми чули лише негативні коментарі лідерів європейських країн, то зараз уже Естонія, Литва і Нідерланди "підтримують" чи "не виключають" такого розвитку подій.
Озвучена ініціатива - не стільки про війська, скільки про зміну ставлення Заходу до путінської війни: Макрон пропонує активну стратегію підтримки Києва, не доводячи до межі, коли бункерний фюрер сам нападе на одну з держав НАТО. І це правильно, адже вся ота західна логіка "уникнення ескалації", відома як "https://t.me/orestokratiia/631 валяння Шольца ", була хибною.
Авиация решает всё