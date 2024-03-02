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Новости Помощь Украине
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Глава МИД Франции Сежурне: Дискуссии о войсках ЕС в Украине нужны, чтобы изменить баланс сил с Москвой

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне

Дискуссии о войсках ЕС в Украине нужны для того, чтобы изменить баланс сил с Москвой. Министры обороны и иностранных дел блока обсудят прогресс в оказании помощи Украине на встрече 5 марта.

Об этом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне рассказал в субботнем интервью Le Monde, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужна последовательность. Когда за две недели до встречи (в Париже, 26 февраля. – Ред.) мы слышим, как министр обороны Германии Борис Писториус говорит, что через пять лет мы, вероятно, будем воевать с Россией, мы думаем, что нам нужно определить последствия. Поэтому эта дискуссия будет развиваться во времени в Европе, потому что она необходима. Она должна была возникнуть", - заявил министр.

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"Наша цель - сделать больше, лучше и по-другому, чтобы изменить баланс сил с Москвой. Мы должны вести эти дебаты - даже если пока нет консенсуса. Потому что у нас одинаковый анализ ситуации и одинаковые цели: победить Россию", - уточнил Сежурне.

По его словам, участвовавших во встрече в Париже европейских лидеров эта тема не застала врасплох. Напротив – хорошо знали, что стоит на повестке дня.

Глава французской дипломатии также опроверг утверждение о наличии дипломатического противостояния между Парижем и Берлином по этому вопросу. По словам Сежурне, между странами есть согласие на уровне 80%.

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"Я говорил со своей немецкой коллегой Бербок, и мы встретимся в Париже во вторник, 5 марта. Я говорю это совершенно искренне: все, что мы не хотели делать в одно время, мы сделали через пол года, поскольку ситуация менялась. Мы уже имеем разные уровни обязательств с Германией, например, по ракетам. Здесь нет никакой драмы, потому что у нас одинаковая цель – поддержать Украину", - объяснил французский министр.

Он также заверил, что военного присутствия Франции в Украине нет, есть лишь поддержка в виде оборудования и оружия. Все остальное – выдумки российской пропаганды. "Мы не ведем войну против России, но она хочет, чтобы мы поверили, что мы на нее нападаем. Мы не должны попасть в эту ловушку", – сказал он.

Сежурне повторил, что Франция должна быть "на правильной стороне истории", и хорошо понимает, что Россия не остановится на достигнутом. Особенно – на фоне неопределенности накануне американских выборов. "Если американцы не будут на нашей стороне, нам придется делать гораздо больше", – добавил министр.

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Таким образом, французский дипломат упомянул в разговоре также дату возможной встречи министров иностранных дел и вооруженных сил стран Европы. Речь идет о 5 марта, когда члены правительства намерены встретиться в Париже, чтобы обсудить конкретный прогресс в вопросе помощи Украине и защиты Молдовы, которой грозит дестабилизация со стороны России.

Автор: 

помощь (7820) Сежурне Стефан (26)


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Топ комментарии
+13
Вперше чую від ЕС слова "Наша ціль - перемогти Росію". Цікаво, чи розірветься пердак у путіна від цих слів?
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02.03.2024 20:23
+11
Макрон дуже правильно зробив.. нехай касапота трохи на землю опуститься..
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02.03.2024 20:25
+10
Боже , невже дожили до таких слів ? Може доживимо і до дій ? Браво Макрон , браво Франція!
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02.03.2024 20:38
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Вперше чую від ЕС слова "Наша ціль - перемогти Росію". Цікаво, чи розірветься пердак у путіна від цих слів?
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02.03.2024 20:23 Ответить
Це, наскільки зрозуміло, в тому разі, якщо куйло нападе на них. Зараз такої цілі нема.
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02.03.2024 23:23 Ответить
Мабуть,до цього була ціль спершу послабити кацапстан. І в принципі її досягнуто.
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03.03.2024 00:27 Ответить
Війська нам потрібно з серйозним озброєнням. Щоб Кіму та Сі навіть у жахливому сні не захотілося присилати в Україну свої м'ясні орди.
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02.03.2024 20:24 Ответить
Нам не потрібні їх війська, бо їх буде не більше кількох тисяч на фоні мільонних армій. Буде краще, щоб вони оплачували мільони найманців з Африки і Азії
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02.03.2024 20:28 Ответить
Мільйонні армії тепер нічого не значать. Хаймарсу нема різниці чи вишикувалися 5 кацапів чи 5000 кацапів. Всі помруть від одного хаймарсозалпу. Такий собі ефект масштабу.
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02.03.2024 20:33 Ответить
Не зовсім так. Раніше вагнери, а тепер і регулярні кацапські війська показують, як можна з користю використовувати слабо навчене "м'ясо".

Це не до того, що вважаю варіант з найманцями добрим. Найманці завжди є загрозою для наймача і не можуть бути головним військовим інструментом.
Найманці (чи слабі союзники) корисні головним чином як доповнення (переважно для держав з імперськими амбіціями, для адаптації до клімату/рель'єфу/типових тактик чи технологій ворога/ітп, щоб не бути змушеним міняти виучку і структуру армії під кожен конфлікт).

Для оборони власної країни найманці майже завжди були гіршими від власних військ, а переважно і від ополчення. А теж небезпечними!
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02.03.2024 20:53 Ответить
Конечно значат.

Потому что в случае тысячной армии будет 5 построений по 200 кацапов, в случае десятитысячной армии будет 50 построений по 200 кацапов.

Сильно хаймерсы помогли сохранить (в обоих смыслах) Авдеевку? Аж никак, когда на тебя с трех сторон ползут полчища крыс, а у тебя три рожка.

Все эти хаймерсовые высокотехнологичные армии хороши в войне с бабуинами, которая даже не война, а принуждение к миру. В войне с зубастыми все скатывается к принципам первой мировой.
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03.03.2024 01:16 Ответить
Брись кацапський троль

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03.03.2024 07:38 Ответить
Макрон дуже правильно зробив.. нехай касапота трохи на землю опуститься..
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02.03.2024 20:25 Ответить
Давайте вже швидше висувайте армію до нас, ми ж не Китай нас мало , закриєте нам кордон з біло підарами
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02.03.2024 20:27 Ответить
не вийде! іх нещасні польскіє рольнікі на кордоні не пропустять...
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02.03.2024 20:29 Ответить
Нагадує, як Зеля в перші дні війни кричав "Закрийте нам небо", і від його неадекватності ставало ще гірше
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02.03.2024 20:30 Ответить
Схоже,європейці остаточно розчарувалися в нікчемних амерах..Скоро амерів будуть скрізь посилати до....Мерілін Монро....
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02.03.2024 20:28 Ответить
Макрон собирает лидеров партий, чтобы обсудить отправку войск в Украину Как сообщает издание Le Figaro, президент назначил встречу с ними на 7 марта. Информацию подтвердил Елисейский дворец. Кроме партийных руководителей во встрече примет участие премьер-министр Габриэль Атталь
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02.03.2024 20:28 Ответить
Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, аби змінити баланс сил з Москвою

Війська ЄС в Україні змінять баланс сил.
А от дискусії про них - ні.
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02.03.2024 20:29 Ответить
Навпаки. Іноді краще говорити, а не жувати
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02.03.2024 20:39 Ответить
Дискусіі це добре -- підкупіть снарядів - поки Європа розкочегарюється
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02.03.2024 20:30 Ответить
Вперше чую, щоб дискусії міняли баланс сил на полі бою
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02.03.2024 20:34 Ответить
Боже , невже дожили до таких слів ? Може доживимо і до дій ? Браво Макрон , браво Франція!
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02.03.2024 20:38 Ответить
Ну мабуть в розумінні французів ворога можна забалакати до смерті. Якщо подивитися на результат воєн, які вела Франція останнє століття, то працювати язиком це все що вони вміють.
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02.03.2024 20:39 Ответить
Їх остання війна була в Лівії, де Франція очолила коаліцію, яка знищила Каддафі
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02.03.2024 20:41 Ответить
Изменить баланс сил разговорами. Истинно европейский подход.
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02.03.2024 20:43 Ответить
Хлопці, давайте вже щось робіть!
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02.03.2024 20:48 Ответить
дискусії Україні накуй даром не потрібні .Зброєю можна куйла зупинити...а не дискусіями.яких за два роки війни в Україні набагато більше.як в базарної суки блохів...
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02.03.2024 20:58 Ответить
але як же гарно звучить, просто пісня: " Батальон ЄСесівців розбив руских під Белгородом"
скабеева і решта зійдуть з розуму
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02.03.2024 20:59 Ответить
х-ло, шо с иплом?
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02.03.2024 21:03 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/2371.htm?_gl=1*lygpl4*_ga*MTczNjkwNTgyNC4xNjU5MjEwOTUz*_ga_JBX3X27G7H*MTcwOTQwMjc0Ni43ODEuMS4xNzA5NDA3NDE1LjYwLjAuMA.. Орест Сохар

Париж в момент перетворився на проактивного прихильника Києва: у такий спосіб Франція відновила боротьбу з ФРН за домінування в ЄС. Це добра нагода подолати синдром страху кремля.

Анамнез взаємин Берліна та Парижа добре відстежується на прикладі останньої зустрічі європейських лідерів: французький президент Макрон танком проїхався по бундесканцлеру ФРН Шольцу. Спершу роздратував його https://t.me/orestokratiia/946 "припущенням" про відрядження західних сухопутних військ до України , а згодом - відверто знущався.

"Багато людей, які сьогодні кажуть "ніколи-ніколи", були тими самими людьми, які сказали "ніколи-ніколи танки, ніколи-ніколи літаки, ніколи-ніколи ракети великої дальності, ніколи-ніколи всього цього"... Я нагадую вам, що 2 роки тому багато хто за цим столом говорив: "Ми запропонуємо спальні мішки й шоломи", - https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-and-emmanuel-macron-feud-over-ukraine-aid/ Макрон .

Німці відповіли, що Макрон такий крутий лише на словах. Франція відправила військової допомоги Україні лише на €640 млн, тоді як Німеччина надала і чи запланувала - на €17,7 млрд: "Шольц використовує кожну нагоду натиснути на країни ЄС, зокрема на Францію, щоб ті надіслали Україні більше зброї та ***********".

Французи теж не змовчали: мовляв, надають справді важливу зброю, і роблять це з меншим ваганням, ніж німці. І згадали по Taurus.

Taurus спричинив окремий міжнародний срач. Шольц вигадав цілу пригорщу причин, чому не ділиться цими ракетами: починаючи від того, що канцлер сильно переживає за зовнішній вигляд москви, який може бути зіпсований українськими атаками, закінчуючи складною системою наведення, яка відбувається лише за участі офіцерів німецької армії: мовляв, не хочу повторювати досвід французьких та британських колег, котрі для обслуговування SCALP та Storm Shadows скерували своїх фахівців до України, які стали співучасниками війни. Французи та британці відповіли контроверсійно: по-перше, це не правда; по-друге, інколи варто жувати, а не вибовкувати розвіддані.
Першим була Москва: ексканцлер ФРН Ангела Меркель так завзято затискала в обіймах Путіна не стільки для умиротворення кремля… а щоб, отримавши доступ до дешевих російських ресурсів, які створювали економічні преференції, дозволяючи обганяти Францію.

Вашингтон також з особливою любовʼю і при кожній нагоді утискав Париж. Наприклад, гучною виявилася історія, коли США умикнули уже підписаний з Австралією французький контракт в €50 млрд на виготовлення підводних човнів. Не дивно, що https://t.me/orestokratiia/754 Макрон сповідує гасла про "автономізацію від США", і про економічну співпрацю з Китаєм , з яким "треба порозумітися геополітично".

Макронівська ідея введення європейських сухопутних військ в Україну - це не лише можливість самоствердитися над нерішучістю партнерів. Це шанс обʼєднати довкола Парижа нових членів ЄС, які власною потилицею відчують агресивне дихання кремля.

Зараз французька влада намагається заручитися підтримкою всередині країни. З останнього: прем'єр Габріель Атталь повторив у Сенаті, що держава може відправити своїх солдатів до України для "захисту певної кількості кордонів"; а Макрон запросив лідерів парламентських партій країни для розмови про Україну.

Логічно припустити, що кулуарно Париж працює і з новими членами ЄС та НАТО, аби надати ініціативі міжнародної ваги. Якщо спершу ми чули лише негативні коментарі лідерів європейських країн, то зараз уже Естонія, Литва і Нідерланди "підтримують" чи "не виключають" такого розвитку подій.

Озвучена ініціатива - не стільки про війська, скільки про зміну ставлення Заходу до путінської війни: Макрон пропонує активну стратегію підтримки Києва, не доводячи до межі, коли бункерний фюрер сам нападе на одну з держав НАТО. І це правильно, адже вся ота західна логіка "уникнення ескалації", відома як "https://t.me/orestokratiia/631 валяння Шольца ", була хибною.
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02.03.2024 21:28 Ответить
хорошая статья. Спасибо
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03.03.2024 01:56 Ответить
У Макрона яйця ого-го, а у Шольца очко жим-жим.
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02.03.2024 21:32 Ответить
не могу понять чего вдруг Францию так переклинило резко, но и на том спасибо
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03.03.2024 02:01 Ответить
Нам хватило бы от них штурмовой авиации и это очень быстро бы изменило ситуацию в нашу пользу. Поверьте штурмовые эскадрилии полностью в первую очередь доминировали в небе и урон наносимый ими был бы невосполним для маскаля.
Авиация решает всё
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03.03.2024 06:49 Ответить
 
 