Деньги на снаряды для Украины должны быть найдены немедленно, - министр обороны Финляндии Хяккянен
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призывает Запад усилить военную поддержку Украины.
По словам Хяккянена, Европа не осознала серьезность войны через призму истории и не предоставила Украине достаточной поддержки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Цель ЕС – поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в этом году.
Чехия ранее сообщила, что нашла 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. Страна обратилась в другие страны ЕС и НАТО с просьбой помочь в финансировании закупок.
Оценочная стоимость боеприпасов составляет около 1,3 млрд евро. Решение о финансировании пока не принято.
"Деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно", – заявил Хяккянен.
Также глава Минобороны отметил важность увеличения собственного производства вооружений в странах ЕС. Некоторые успехи в этом уже есть, отметил Хяккянен.
"Европейские страны смогли увеличить собственное производство, и они близки к достижению цели", – сказал он.
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ексгенпрокурор України
Під враженням від рішення Уряду від 23/02 №199: виділити Агентству відновлення інфраструктури 17,1 млрд. Йде наступ росіян. У нас - снарядний голод. 17,1 млрд грн це рівно 1 млн дронів fpv. Це вбʼє мінімум 200 тис. ворогів. Але Уряд рахує по іншому. Нема слів…
*****!!!🤪 В житті кращого не бачив 👍
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Тобто купити є де , вся справа в грошах і в умінні домовлятись .
І лише зараз почали озвучувати СПРАВЖНЮ вартість цих 800 тисяч...
...ахметов, беня, ... кучмопінчук,....