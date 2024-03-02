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Новости Помощь Украине
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Деньги на снаряды для Украины должны быть найдены немедленно, - министр обороны Финляндии Хяккянен

Снаряди

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призывает Запад усилить военную поддержку Украины.

По словам Хяккянена, Европа не осознала серьезность войны через призму истории и не предоставила Украине достаточной поддержки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Цель ЕС – поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в этом году.

Читайте также: Финляндия должна иметь реальные ядерные силы сдерживания, - новый президент страны Стубб

Чехия ранее сообщила, что нашла 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. Страна обратилась в другие страны ЕС и НАТО с просьбой помочь в финансировании закупок.

Оценочная стоимость боеприпасов составляет около 1,3 млрд евро. Решение о финансировании пока не принято.

"Деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно", – заявил Хяккянен.

Также глава Минобороны отметил важность увеличения собственного производства вооружений в странах ЕС. Некоторые успехи в этом уже есть, отметил Хяккянен.

Читайте также: Украина может уже через несколько недель получить первые снаряды, приобретенные за пределами ЕС, - Минобороны Чехии

"Европейские страны смогли увеличить собственное производство, и они близки к достижению цели", – сказал он.

Автор: 

боеприпасы (2344) помощь (7820) Финляндия (965)


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Топ комментарии
+10
"Гроші на снаряди для України мають бути знайдені негайно"... Трухоніть слуг уродів- будете "приємно" здивовані
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02.03.2024 20:45
+9
А хіба це немає стосуватись українських олігархів які вивели в офшори понад 150 мільярдів доларів ,чи вони тут ні до чого ,вони лише для пограбування України ? всі мовчать ,а це ті гроші які мають бути задіяні на оборону країни.
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02.03.2024 21:16
+8
Думаю, потрусити наших олігархів, слуг та іншу наволоч, можна назбирати на авіаносну ударну групу з F35 і ще залишиться. Тільки 14 мільярдів грн на асфальт.
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02.03.2024 20:49
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Негаино - це довго - ше швидше
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02.03.2024 20:43 Ответить
"Гроші на снаряди для України мають бути знайдені негайно"... Трухоніть слуг уродів- будете "приємно" здивовані
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02.03.2024 20:45 Ответить
Юрій Луценко
ексгенпрокурор України

Під враженням від рішення Уряду від 23/02 №199: виділити Агентству відновлення інфраструктури 17,1 млрд. Йде наступ росіян. У нас - снарядний голод. 17,1 млрд грн це рівно 1 млн дронів fpv. Це вбʼє мінімум 200 тис. ворогів. Але Уряд рахує по іншому. Нема слів…
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03.03.2024 01:01 Ответить
Союзники навипередки вмовляють один одного: "негайно, терміново, посилити і пришвидшити..."
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02.03.2024 20:49 Ответить
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02.03.2024 20:49 Ответить
Думаю, потрусити наших олігархів, слуг та іншу наволоч, можна назбирати на авіаносну ударну групу з F35 і ще залишиться. Тільки 14 мільярдів грн на асфальт.
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02.03.2024 20:49 Ответить
и 17 в этом году.
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02.03.2024 21:07 Ответить
ще було 12 лярдів баксів за зерно, які не перерахували назад )
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02.03.2024 22:02 Ответить
А МО безповоротно перерахувало кудись більше 30 мілярдів гривень у 2022 році і більше 40 мільярдів у 2023 і нічого не отримало.
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03.03.2024 01:00 Ответить
Незабаром буде нове відео як "Бредлі" 47-ї бригади за підтримки FPV-дронів розмотує свинопсячий БТР із десантом.

*****!!!🤪 В житті кращого не бачив 👍
Бажаючі можуть подивитись роботу Магури в ТГ Strike Drones Company

https://t.me/strikedronescompany/108
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02.03.2024 20:53 Ответить
Я його передивився вже разів 50, зараз ще подивлюся,!
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02.03.2024 21:26 Ответить
Гарне відео
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02.03.2024 22:39 Ответить
Та не кажіть нічого! Постачайте снаряди кожен день! Досить балачок.
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02.03.2024 20:55 Ответить
Це повний якийсь ******"((Спочатку голосувати за гроші для допомоги,а потім шукати гроші,за котрі проголосували((А може нема ніяких гроший ?((і голосування то лиш процес(((
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02.03.2024 21:08 Ответить
Кажуть що снарядів 155 мм , які лежать на складах різних країнах , по всьому світу , і які можуть бути продані ними без шкоди своїй безпеці , близько - 4.5 млн штук .
Тобто купити є де , вся справа в грошах і в умінні домовлятись .
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02.03.2024 21:09 Ответить
Не стільки в грошах, скільки в небажанні багатьох країн сваритись із запоребриком.
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02.03.2024 22:00 Ответить
А хіба це немає стосуватись українських олігархів які вивели в офшори понад 150 мільярдів доларів ,чи вони тут ні до чого ,вони лише для пограбування України ? всі мовчать ,а це ті гроші які мають бути задіяні на оборону країни.
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02.03.2024 21:16 Ответить
Мені так подобається, як про цю новину писали у нас... Просто що є снаряди і треба сплатити за їхню доставку. А про те, що самі снаряди коштують до 2 мільярдів майже ніхто не повідомляв. І у багатьох тут склалося хибне враження, що достатньо лише кілька мільйонів витратити на перевезення і все - снаряди наші.

І лише зараз почали озвучувати СПРАВЖНЮ вартість цих 800 тисяч...
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02.03.2024 21:24 Ответить
Кажуть що до літа привезуть.
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02.03.2024 21:28 Ответить
ЄС виділив Польщі 137 мільярдів євро. А нам, хоча б, в кредит 2 мільярди не можуть знайти. Театр абсурду...
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02.03.2024 23:12 Ответить
Мали бути.....
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02.03.2024 21:29 Ответить
а пока на алтар лягли вісім тіл
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02.03.2024 21:41 Ответить
Візміть ті гроші в украінськіх депутатів і воєнкомів. Грьобаний цирк, вся грьобана НАТО не може знайти мільярд грьобаних долларів? Ви там бляха взагалі з розуму зіхали? Срані кількі фільмів накшталт "Месники" такий бюджет знаходять, я грьобаний рамштайн в 52 краіни кілька місяців соплі жує. Це просто грьобаний стид
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02.03.2024 22:08 Ответить
Вони в маньяків вже два роки забрати не можуть 300 ярдів нормально а ви хочете щоб вони в наших бариг і клоунів щось забрали.Тут треба тупо нахрен брати і купувати і в одному місці що там виборці триндять,буде кава на 2 євро дорожча нічого страшного,це краще ніж потім ту каву пити вже у підвалі під фабами москальскими!Це мають політики кричати з кожного кута,бо ці дикарі європу за тиждень перейдуть!
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02.03.2024 23:41 Ответить
Горячие финские парни зашевелилась. Не прошло и 10 лет войны. Хотя нет, уже прошло.
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03.03.2024 02:38 Ответить
Знаю де є гроші, звертайтеся.
...ахметов, беня, ... кучмопінчук,....
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03.03.2024 10:18 Ответить
 
 