Деньги на снаряды для Украины должны быть найдены немедленно, - министр обороны Финляндии Хяккянен

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призывает Запад усилить военную поддержку Украины.

По словам Хяккянена, Европа не осознала серьезность войны через призму истории и не предоставила Украине достаточной поддержки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Цель ЕС – поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в этом году.

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Чехия ранее сообщила, что нашла 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. Страна обратилась в другие страны ЕС и НАТО с просьбой помочь в финансировании закупок.

Оценочная стоимость боеприпасов составляет около 1,3 млрд евро. Решение о финансировании пока не принято.

"Деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно", – заявил Хяккянен.

Также глава Минобороны отметил важность увеличения собственного производства вооружений в странах ЕС. Некоторые успехи в этом уже есть, отметил Хяккянен.

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"Европейские страны смогли увеличить собственное производство, и они близки к достижению цели", – сказал он.