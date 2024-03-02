Посол США Бринк прокомментировала атаку РФ на Одессу: Мы должны продолжать поддержку Украины в ее борьбе против варварской войны
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на атаку РФ на Одессу.
Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В течение последних 18 часов Россия продолжила обстрелы мирных жителей Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей. Наши мысли устремляются к жертвам этих ужасных атак. Мы должны продолжать поддержку Украины в ее борьбе против варварской войны России", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.
Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.
По последним данным, число погибших в результате российской атаки на Одессу составило 7 человек.
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Уряд і Парламент США мають одне і єдине завдання - дбати про громадян США.
А про всіх папуасів, українців і албанців разом з румунами мають дбати уряди і парламенти папуасів, українців і албанців з румунами.
Бачили папуаси, кого собі вибрали в уряд і владу - їбайтєсь самі. Можна даже без трусів.
Громадяни, платники податків і виборці США тут до чого ?
Люди тисячоліттями емпірічєським путьом прийшли до думки, шо в державі мають бути якісь інститути, тобто кластери чи системи, які розподіляють, хто за шо відповідає і хто що робить.
І от мєксікосами має займатися в США еміграційна служба разом з погранцями, а війною в Україні має займатися Пентагон разом з ЦРУ.
Якого хєра той Трамп це все хоче в один пакет засунуть - це питання до ******** виборців Трампа.
Та ми б і взяли іншу інформацію, але ж її нема ніде, крім твоєї уяви.
Чи даси відсилання на свій піздьож ?
Ти прізвища назви, мудозвон трампівський
а по міждержавним обов'язкам США все виконали згідно тієї бумажки
1. Минут 15 израиль - газа
2. Похорны навальнго. Не менее 5 мин, как кучка кацов скандировали путин убийца, и подача о несчастном народе россии, который так мучается из-за путина
3. Новости гонок и редбул
4. Новости про изменение климата и местные паводки.
Украина? не, не слышали
ублюдки
Якщо прямим президентським указом передати те, що іржавіє -- виборці не так поймуть
- підтримувати словами.
100%, що (нав'язана ********* ліваками) набута толерантність спрацювала в останню секунду... а 30 років тому американці ще могли висловлюватися відверто.
в них як по методичці - маємо, будемо…
Дій теперішнього часу -мінімум