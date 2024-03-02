Посол США Бринк прокомментировала атаку РФ на Одессу: Мы должны продолжать поддержку Украины в ее борьбе против варварской войны

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на атаку РФ на Одессу.

Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних 18 часов Россия продолжила обстрелы мирных жителей Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей. Наши мысли устремляются к жертвам этих ужасных атак. Мы должны продолжать поддержку Украины в ее борьбе против варварской войны России", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

По последним данным, число погибших в результате российской атаки на Одессу составило 7 человек.