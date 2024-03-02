4-месячный Тимофей спал с мамой в своей постели: Россия убила в Одессе младенца с матерью. ФОТО

Из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

Отец ребенка Сергей и старшая сестричка во время атаки находились в другой комнате. Им удалось уцелеть, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что мать и младенец спали спокойно на своей постели.

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"Муж и старшая дочь были в другой комнате, они живы, а их комната – она угловая. Ее муж позвонил, сказал, что Анечка под завалами, приезжайте. Здесь такой район, вокруг дома, я не знаю, куда они здесь целились" , – рассказала тетя младенца.





Российский дрон ночью на 2 марта ударил в жилую девятиэтажку в Одессе. По состоянию на 21:00 2 марта из-под завалов извлекли тела 8 погибших, среди них двоих детей.