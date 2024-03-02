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4-месячный Тимофей спал с мамой в своей постели: Россия убила в Одессе младенца с матерью. ФОТО

Из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

Отец ребенка Сергей и старшая сестричка во время атаки находились в другой комнате. Им удалось уцелеть, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что мать и младенец спали спокойно на своей постели.

Смотрите также: Число погибших вследствие российской атаки на Одессу возросло до 7 человек: из-под завалов достали тела женщины с трехмесячным ребенком. ФОТОрепортаж (обновлено)

"Муж и старшая дочь были в другой комнате, они живы, а их комната – она угловая. Ее муж позвонил, сказал, что Анечка под завалами, приезжайте. Здесь такой район, вокруг дома, я не знаю, куда они здесь целились" , – рассказала тетя младенца.

Анна Гайдаржі та її 4-місячний син Тимофій
Анна Гайдаржі та її 4-місячний син Тимофій

Российский дрон ночью на 2 марта ударил в жилую девятиэтажку в Одессе. По состоянию на 21:00 2 марта из-под завалов извлекли тела 8 погибших, среди них двоих детей.

Автор: 

Одесса (7898) жертвы (2079) атака (385)


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Топ комментарии
+67
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02.03.2024 21:55
+60
140 000 000-ге стадо худоби.
Шоб вас всіх чума відправила на концерт Кобзона.
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02.03.2024 21:55
+57
Горіти вам всім у пеклі мерзенні рашистські ублюдочні вбивці...
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02.03.2024 21:54
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А потім вони запитують- А пачіму в Пітєрє в дом сітірілялє? На жаль в будинок не сітірілялє, але дуже б хотілося розвалити у вас все.
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02.03.2024 21:54 Ответить
Горіти вам всім у пеклі мерзенні рашистські ублюдочні вбивці...
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02.03.2024 21:54 Ответить
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02.03.2024 21:55 Ответить
Весна прийшли, час шашликів, так ШАШЛИЧНИК? А ЄРМАКОВЩИНА маринад готувала для шашликів? Це і ваша, зелена нечисть, робота. Підготувалися до війни, коли весь світ попереджав? Як там з розмінування півдня України? Верещук що там верещала? Ще плакат не встигли повісити "Добро пожаловать дорогіє братья-рассєянє".
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03.03.2024 13:22 Ответить
говно поросяч"є...
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03.03.2024 20:57 Ответить
140 000 000-ге стадо худоби.
Шоб вас всіх чума відправила на концерт Кобзона.
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02.03.2024 21:55 Ответить
Давно немає їх стільки. Максимум - 110000000
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02.03.2024 22:18 Ответить
Спец один считал по урожаю зерновых и экспорту зерна расей. Пришел к выводу, что или у них голод, или их 80 миллионов. Хотя, конечно, все равно много
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03.03.2024 07:48 Ответить
Розлізлись як таргани по світу.
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03.03.2024 08:16 Ответить
*****!
*****
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02.03.2024 22:01 Ответить
Я був знайомий з цією жінкою. Такі слова зараз дуже підходять.
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03.03.2024 03:02 Ответить
мої слова були не до жінкі....
малечя 4 місяця, навіть не встигла сама себе осознати, що вона живе,
прийшли кацапи і вбили..
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03.03.2024 04:44 Ответить
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02.03.2024 22:03 Ответить
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03.03.2024 08:09 Ответить
Точно знаю, що в Одесі досі "мі адін народ", "зачем начіналі вайну". Не знаю коли до них дійде шо рускіе канібали - вони бажають смерті всім і своїм і чужим і всім на планеті
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02.03.2024 22:04 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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02.03.2024 23:54 Ответить
Если уж в Авдеевка не до всех дошло
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03.03.2024 07:50 Ответить
це страшно.... реально страшно....
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02.03.2024 22:05 Ответить
18+
Допоки Україна не відновить свій ядерний статус, та не буде сама забезпечувати свої військові потреби коли понад 50 країн не можуть встигати за рішенням надання зброї від кривавих диктаторів, або надавати військову допомогу дозовано, то країна буде перетворитися на другий Афганістан або Сирію !
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02.03.2024 22:07 Ответить
Який нах статус, хто дасть це зробити? А чи є ким?
Досить вже марити.
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02.03.2024 22:08 Ответить
це просто ілюстрація середнього показника IQ українського виборця станом на початок 2024 року.

***** ніде і ніколи нічого не міняється.

Наступним президентом буде або Притула, або Буданов, або Поворознюк
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02.03.2024 22:34 Ответить
Стоп. А що, Арестович не повернеться із "ізгнанія"?
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02.03.2024 22:51 Ответить
Забейся в норку и не *****!
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02.03.2024 23:22 Ответить
Який ти вихований. Отаким мавпам тільки дай ЯЗ.
Ти мабуть той самий ядерний розробник?
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03.03.2024 00:56 Ответить
Ну і як ти уявляєш використання Україною своєї ЯЗ? Бахнемо по кацапах? У відповідь прилетить по всіх наших великих містах, і не стане країни. Для застосування ЯЗ потрібне власне ПРО та величезні території
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02.03.2024 22:17 Ответить
Да ничего они не представляют про то ЯО. Так, абы сказать
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02.03.2024 22:37 Ответить
Тому й кажу що потрібно розвивати свої спроможності як то зараз можливо з модернізацією ЗРК С-200, та ті країни як то Індія, Пакистан, Пів.Корея що мають супер надійне ППО, щось я дуже сумніваюся, а ЯЗ мають...
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02.03.2024 23:10 Ответить
Казуни ви, й більш нічого! Як і вибрана вами ж влада. Такі країни, як Індія й Пакистан більші за нас в 7-50 разів і за населенням, і за територією. А північнокорейського пупса ніхто не збирався атакувати ЯЗ, там за очі вистачить не найновішої конвенційної зброї.
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02.03.2024 23:25 Ответить
в мацкві живе 20 млн орків !

по-любому ядрьоний розмін на нашу користь
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02.03.2024 23:35 Ответить
срать кацапам на жителів мацкви. тим більше шо там половина не руцьких живе. Їм і на Сибір насрать - там вже китайців багато розкошує.
московія ненавидить нас і не таку Європу. І тупих (за твердженням задоронова) піндосів. колись наші питали у у соцмережах кацапів: а чому іви їх так називіаєте - піндоси? У відповідь іраціональне: а кто ж ані как нє піндоси? І ця іраціональність властива кацапні від віку їх. І той шо грав нещодавно пуйла так для них сказав: ми папальом в рай а ані всє просто здохнут.
І їх це влаштовує в більшості - аби всі інші видохли. отакий рай в розумінні москалів.
Але то все дурня - коли їм починає пекти, вони починають трішки відходити від туману в їх головах. Навіть збиття їх суперлітаків аналов говнєтов вже діє отверезуюче. Бо втрачається абсолютна віра у можливість всєх в ядєрний пєпєл.
Якщо світ захоче краще допомагати саме нащим збройним силам і стане фінансувати оплату і військових, то московія швидко зідметься. Ну звичайно ж санкції повинні бути справжніми а не половинчатими. А не так як алюмінієвий прокат та інші речі йдуть через білорусію в Європу. Це через ту білорусію де такий же нелегітимний тиран як і в раші.
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03.03.2024 09:25 Ответить
В США на хранении только БМП 30 ТЫСЯЧЬ. ТРИДЦАТЬ ЬТЫСЯЬ. Танков 2500,БТР 2500,САУ 2000,Самолетов более 2000 и тысячи единиц других видов тяжелой военной техники. 600 Хаймарсов. У Запада достаточно уже готового оружия-просто он не хочет его давать Украине. Запад не хочет победы Украины. Запад больше боится поражения рашки и то что там начнется хаос
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03.03.2024 12:01 Ответить
І що тобі дасть та ядерна зброю??? Що ти будеш з нею робити? Ну запустить ти її раз чи два по кацапам, відповідь буде дуже швидка та ще й кацап на руку. Кацапи будь кричати неонацисти засновують ядерку і т.д.. розруха не в сортирах а в головах
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03.03.2024 13:43 Ответить
Бог не захистив своїх віруючих дітей
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02.03.2024 22:15 Ответить
Та немає ніякого бога, досить вже цим ідіотизмом прикриватись
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02.03.2024 22:25 Ответить
Будеш в окопі,зрозумієш є Бог чи немає,коли від тебе не залежить зовсім нічого, жодного атеїста я там не бачив,ну а взагалі-то окрім Бога є ще й сатана,інша так би мовити сторона.
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02.03.2024 22:31 Ответить
ну ваабще-та в світі є більше 250 тільки монотеїстичних релігій (єдінобожіє). А ще штук 50, де богів два. А тих, шо многобожіє, тобто язичників - так тих вообще безліч.

Релігія - то засіб стримати неконтрольовану агресію. Ключове слово - "неконтрольовану".

А якшо в окопі - то молитися мабуть треба випадку...
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02.03.2024 22:54 Ответить
Дуже хотілося б подивитись,як ти в окопі звертаєшся до "випадку".
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02.03.2024 23:22 Ответить
Та я б окопі краще б звертався до міністра цифровізації з чистим українським прізвищем Фьодоров.

І знаєш, шо б я у нього спитав ?

Де, ****, 40 мільярдів, яких би вистачило на 2 мільйона дронів ( по 5 штук на кожного воюючого кацапа), шоб я не сидів в цьому окопі.

Бог - то Фьодоров, який вкрав гроші разом з 5-6 менеджерів Зеленського.

І насрать твоєму Богу, шо він призвів до результаті виборів навесні 2019 року, які мене кинули в окоп здохнуть за концерт Кварталу 95
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02.03.2024 23:31 Ответить
Богу не насрать на свій замисел, яким є людина, якій він дав право вибору, на відміну від тварин, які мають лише запрограмовані інстинкти. В чому смисл права вибору? В прискоренні еволюції Всесвіту. Кожне рішення кожної людини створює новий Всесвіт. Таким безконечним перебором буде створено ідеальний Всесвіт, прообразом якого є Рай.
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03.03.2024 02:12 Ответить
саме так - кожна людина повинна відчути відповідальність за свої кроки в житті. тут якраз какая разніца не проходить в принципі. ми в раніше ніби й то були хритиянською країною. але чомусь завжди куплялися то на більшовиків, то квартальщиків. може завдяки отаким розумакам як врунгель чи цифровий нік.
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03.03.2024 09:35 Ответить
Пане Білик,ви сповна розуму?Порівняти більшовиків і квартал 95?Як це взагалі в голові відклалося.Не принижуйте цілий пласт розвитку.Такий вірний попередній коментар-і квартал.Здється ні США ні Європа ще не зрозуміла,що в Україні йде справжня війна.Тому якийсь захист своїх кордонів,вибори,ракети можуть долетіти до москви,перекриття фермерами кордону...Їм напевне не вистачає концтаборів з крематоріями....
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03.03.2024 15:05 Ответить
Закручено і не зовсім так. Але що однозначно вірно Богові м"не насрать".
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03.03.2024 12:06 Ответить
Що тобі заважає це зробити,громадянин балаболка?
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03.03.2024 07:43 Ответить
Якщо Бога немає, то логічно ( тобі) - вбийся. нафіга живеш? Як відмінність між тобою та худобою?
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03.03.2024 12:04 Ответить
А хто є? Ти звідки взявся? Те, що ти здатен побачити, звідки взялося?
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03.03.2024 02:03 Ответить
я би не був таким категоричним....

існування чи не існування будь-кого чи будь-чого має бути доведено чи спростовано.
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03.03.2024 04:40 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/bgay75Fe2Cc https://www.youtube.com/shorts/bgay75Fe2Cc

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03.03.2024 09:22 Ответить
Мій товариш, коли їхній підрозділ розмолотили і з 450 людей лишилося близько 50, і вони двоє діб сиділи в трьох з пораненим побратимом і він потім помер а вони вночі повзком по грязюці вибиралися вдвох - він мені написв: Віталію, я побачи пекло на землі, яке тут, побачив ціну людського життя, і побачив що є Бог який нас врятував! Про обставини багато писати, але це слова людини яка більше року провела в бліндажах і окопах! Зараз він вдома, бо заробив в окопах астму важкого ступеня, і без ліків нікуди. Ще й приходиться доводити судовою справою свою хворобу бо військова комісія каже що у вас легка форма, а два інститути - один пульманології - кажуть що у вас тяжка форма. Отак...
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03.03.2024 19:00 Ответить
ну певно батьки не достатньо вірили. як в отій притчі про віруючого який відмовлявся від допомоги інших людей, бо вірив що саме з неба його взьмуть під руки і спасуть від повені.
Тут те саме - була тривога, а бідолашні мирно спали у ліжках. Тоді коли слід було їхати в більш безпечні райони країни хоча б ради власних дітей. І потім - адже донечка з татом осталися живі. І виходиить що якби всі спали в іншій кімнаті то не загинули б.
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03.03.2024 09:31 Ответить
Волю Бога знаєш? Його бажання? та Його план?
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03.03.2024 12:09 Ответить
Кацапія та путлер мають зникнути з планети Земля. Назавжди!!!
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02.03.2024 22:37 Ответить
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02.03.2024 22:41 Ответить
Малыш умер не сразу, оседающие блоки дома медленно раздавливали его тело пока не убили окончательно. Перед сметью малыш плакал и звал на помощь.

****** орки. Чтобы вас и ваших близких постигла та же участь. Чтобы всё ваше поколение было проклято до седьмого колена!
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02.03.2024 22:50 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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02.03.2024 22:57 Ответить
Нет слов, нет, просто шок.
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02.03.2024 23:06 Ответить
ми мусимо мати власне ЯО !

інакше життя НЕ буде !
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02.03.2024 23:39 Ответить
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03.03.2024 00:02 Ответить
мій же ти красавуля маленький...
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03.03.2024 00:03 Ответить
сестра виросте, помститься за маму і брата...
це вже впаяно!
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03.03.2024 00:22 Ответить
ДЕ. НАША. ВІДПОВІДЬ? Де наша адекватна відповіть кацапні на теракти? Адекватна, а не зелені імпотентні соплі! Я вже не кажу про захист від сраних шахедів, які тачанками з кулеметами збиваються. Як це гівно залітає в міста на третьому році війни, ви там що, геть ох*їли, імбецили зелені?
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03.03.2024 00:42 Ответить
ти що?! ось німець олух шольц тільки на днях сказав, що мАцА-вку неможна обстрілювати ні в якому разі!!!!

та й руССкій сирський певно не сильно хоче обстрілювати інших руССкіх....
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03.03.2024 04:42 Ответить
Не чіпайте Ви німців. Де наша зброя? Україна була в десятці найпотужніших поставщиків зброї в світі, а з 2019 року перетворилася на "асфальтну" країну. Вже 5 років одноосібної влади Хеоріду, а всі скулять і вимагають щоб дали зброю то США, то Німеччина, то Англія, то Франція. Подивіться відоси річної давнини, коли Херпіду і херпідовці всіх обзивали і вимагали закрити небо, ракети, танки..., а самі нічогісінько не зробили, тільки мродерили. Де 40 мільярдів на дрони? Де 32 мільярди на снаряди? Мародерство мільярдів на яйцях, яблуках, кртоплі для військових, літня форма по ціні зимньої? Хто ж це робить, у кого вся влада?Забулися про сотні вагонів і контейнерів "гумнітарки" для людей і війська тільки в Запоріжжі, які змародерила влада? А скільки знову розпиляли на "велике крдівництво" замість зброї? Все це робиться при Херпіду!!!
А загиблим Царство Небесне і вічна пам'ять!
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03.03.2024 06:15 Ответить
Кадри виписки з пологового будинку Анни та її сина, тіла яких знайшли сьогодні під завалами в Одесі…

https://twitter.com/volodarskijo/status/1763992734530928849
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03.03.2024 01:13 Ответить
😭
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03.03.2024 07:00 Ответить
Ось так рашиські варвари свідомо вбивають дітей ,будь ти проклята фашиська росія і дибільний народ цього терористичного утворення. А що ж "найвеличніший" я щось не чув що б він хоч співчуття висловив.
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03.03.2024 07:19 Ответить
Зелену погань попереджали що буде. Був час підготуватися. Але вони до шашликів запрошували.
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03.03.2024 13:24 Ответить
А де наші 1000000 дронів?
Чому не рівняти бєлгород з землею?
Одні балачки...
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03.03.2024 07:39 Ответить
паскудные,нацистские,рашисты,будьте вы вечно прокляты до последнего колена,горите вечно в 9 круге ада!!!!
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03.03.2024 13:39 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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03.03.2024 13:40 Ответить
Вже й коневі ясно,що поки Зе не удостоїть росіяк адекватною відповіддю, вони і далі безкарно вбиватимуть мирне населення
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03.03.2024 14:03 Ответить
всіх ******* лєваків соціалістів популістів, оцю послідовницю навальну, за патли притаскати в україну.
а я хочу запитати!
це що, перший раз? чи останній?
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03.03.2024 14:41 Ответить
Меня на Фэйсбуке заблокировали на месяц за этот комментарий:

"Россия убила в Одессе младенца с матерью.Из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея"

Ваш комментарий нарушает нормы сообщества,запрещающие враждебные высказывания.

Фэйсбук это пособник русского фашизма и терроризма.

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03.03.2024 16:47 Ответить
Якби мама не голосувала за слуг, за младоригів і Віслюка, все в Тимофія було б добре. Мудрий нарід має це збагнути або вмерти.
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03.03.2024 19:15 Ответить
А в цей час...
Папа Франциск 2 березня прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані канцлера Федеративної Республіки Німеччини Олафа Шольца...

І шо???
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03.03.2024 19:20 Ответить
а Україна продовжує торгівлю та економічну діяльність з рф!
Ось інтерактивна мапа (ДІЯ) можна самому подивитися які обсяги https://export.gov.ua/770-dashbord_shchodo_eksportu_ta_importu_ukraini#:~:text=%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...-,%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83,-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2 https://export.gov.ua/770-dashbord_shchodo_eksportu_ta_importu_ukraini
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03.03.2024 20:45 Ответить
кацапи всього світу, будете всі в пеклі.
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03.03.2024 21:52 Ответить
Ну шо, хрипатая поганка, ты мир в глазах путина рассмотрела, козлина?!
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04.03.2024 07:54 Ответить
У Франції президент Макрон, у нас президент мікрон. Тому треба розглядати президента Зе лупою )(уйла
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04.03.2024 22:49 Ответить
 
 