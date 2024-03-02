4-месячный Тимофей спал с мамой в своей постели: Россия убила в Одессе младенца с матерью. ФОТО
Из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.
Отец ребенка Сергей и старшая сестричка во время атаки находились в другой комнате. Им удалось уцелеть, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что мать и младенец спали спокойно на своей постели.
"Муж и старшая дочь были в другой комнате, они живы, а их комната – она угловая. Ее муж позвонил, сказал, что Анечка под завалами, приезжайте. Здесь такой район, вокруг дома, я не знаю, куда они здесь целились" , – рассказала тетя младенца.
Российский дрон ночью на 2 марта ударил в жилую девятиэтажку в Одессе. По состоянию на 21:00 2 марта из-под завалов извлекли тела 8 погибших, среди них двоих детей.
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Шоб вас всіх чума відправила на концерт Кобзона.
*****
малечя 4 місяця, навіть не встигла сама себе осознати, що вона живе,
прийшли кацапи і вбили..
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Допоки Україна не відновить свій ядерний статус, та не буде сама забезпечувати свої військові потреби коли понад 50 країн не можуть встигати за рішенням надання зброї від кривавих диктаторів, або надавати військову допомогу дозовано, то країна буде перетворитися на другий Афганістан або Сирію !
Досить вже марити.
***** ніде і ніколи нічого не міняється.
Наступним президентом буде або Притула, або Буданов, або Поворознюк
Ти мабуть той самий ядерний розробник?
по-любому ядрьоний розмін на нашу користь
московія ненавидить нас і не таку Європу. І тупих (за твердженням задоронова) піндосів. колись наші питали у у соцмережах кацапів: а чому іви їх так називіаєте - піндоси? У відповідь іраціональне: а кто ж ані как нє піндоси? І ця іраціональність властива кацапні від віку їх. І той шо грав нещодавно пуйла так для них сказав: ми папальом в рай а ані всє просто здохнут.
І їх це влаштовує в більшості - аби всі інші видохли. отакий рай в розумінні москалів.
Але то все дурня - коли їм починає пекти, вони починають трішки відходити від туману в їх головах. Навіть збиття їх суперлітаків аналов говнєтов вже діє отверезуюче. Бо втрачається абсолютна віра у можливість всєх в ядєрний пєпєл.
Якщо світ захоче краще допомагати саме нащим збройним силам і стане фінансувати оплату і військових, то московія швидко зідметься. Ну звичайно ж санкції повинні бути справжніми а не половинчатими. А не так як алюмінієвий прокат та інші речі йдуть через білорусію в Європу. Це через ту білорусію де такий же нелегітимний тиран як і в раші.
Релігія - то засіб стримати неконтрольовану агресію. Ключове слово - "неконтрольовану".
А якшо в окопі - то молитися мабуть треба випадку...
І знаєш, шо б я у нього спитав ?
Де, ****, 40 мільярдів, яких би вистачило на 2 мільйона дронів ( по 5 штук на кожного воюючого кацапа), шоб я не сидів в цьому окопі.
Бог - то Фьодоров, який вкрав гроші разом з 5-6 менеджерів Зеленського.
І насрать твоєму Богу, шо він призвів до результаті виборів навесні 2019 року, які мене кинули в окоп здохнуть за концерт Кварталу 95
існування чи не існування будь-кого чи будь-чого має бути доведено чи спростовано.
Тут те саме - була тривога, а бідолашні мирно спали у ліжках. Тоді коли слід було їхати в більш безпечні райони країни хоча б ради власних дітей. І потім - адже донечка з татом осталися живі. І виходиить що якби всі спали в іншій кімнаті то не загинули б.
****** орки. Чтобы вас и ваших близких постигла та же участь. Чтобы всё ваше поколение было проклято до седьмого колена!
Вічна пам'ять...
інакше життя НЕ буде !
це вже впаяно!
та й руССкій сирський певно не сильно хоче обстрілювати інших руССкіх....
А загиблим Царство Небесне і вічна пам'ять!
https://twitter.com/volodarskijo/status/1763992734530928849
Чому не рівняти бєлгород з землею?
Одні балачки...
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
а я хочу запитати!
це що, перший раз? чи останній?
"Россия убила в Одессе младенца с матерью.Из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея"
Ваш комментарий нарушает нормы сообщества,запрещающие враждебные высказывания.
Фэйсбук это пособник русского фашизма и терроризма.
Папа Франциск 2 березня прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані канцлера Федеративної Республіки Німеччини Олафа Шольца...
І шо???
Ось інтерактивна мапа (ДІЯ) можна самому подивитися які обсяги https://export.gov.ua/770-dashbord_shchodo_eksportu_ta_importu_ukraini#:~:text=%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...-,%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83,-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2 https://export.gov.ua/770-dashbord_shchodo_eksportu_ta_importu_ukraini