Россияне в течение дня обстреляли 9 громад на Сумщине, зафиксировано 60 взрывов
В течение 2 марта россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Юнаковская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов).
- Эсманская громада: враг бил из минометов (3 взрыва). Также произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Великописаревская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и минометный обстрел (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Миропольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов) и артобстрел (3 взрыва).
- Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (13 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
- Хотинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.
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Міла Шаталова
показать весь комментарий02.03.2024 22:45 Ответить Мне нравится 0
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