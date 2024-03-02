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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне в течение дня обстреляли 9 громад на Сумщине, зафиксировано 60 взрывов

сумщина

В течение 2 марта россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Юнаковская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов).
  • Эсманская громада: враг бил из минометов (3 взрыва). Также произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и минометный обстрел (4 взрыва).
  • Середино-Будская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.

Читайте также: Россияне в течение дня обстреляли 11 громад на Сумщине: применяли минометы, артиллерию, сбрасывали с БпЛА боеприпасы ВОГ

  • Миропольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).
  • Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов) и артобстрел (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (13 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
  • Хотинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.

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обстрел (27351) Сумская область (3165)


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Чотириразовий верховний уклоніст пхав і продовжує пхати свою підлу тупу гнусаву пику у справи керування, планування та кадрову політику Главкома ЗСУ (безвідносно від того чи це Залужний чи Сирський) втручання в дії Главкома та Генштабу. Суспільство й незчулося, як сталося найжахливіше - ватний чотириразовий ухилянт вже де-факто власноруч керує ЗСУ, а всі провали через таке незаконне пагубне втручання він перекладає на військових.
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02.03.2024 22:45 Ответить
 
 