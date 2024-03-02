Россияне в течение дня обстреляли 9 громад на Сумщине, зафиксировано 60 взрывов

В течение 2 марта россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Юнаковская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов).

Эсманская громада: враг бил из минометов (3 взрыва). Также произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Великописаревская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и минометный обстрел (4 взрыва).

Середино-Будская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.

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Миропольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).

Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов) и артобстрел (3 взрыва).

Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (13 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).

Хотинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.

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