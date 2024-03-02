РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12418 посетителей онлайн
Новости
5 490 45

Глава фракции "Зеленых" в Бундестаге Брюггер о прослушивании генералов Бундесвера: Путин пытается дестабилизировать ситуацию в Германии

Голови парламентської фракції Зелених Агнешка Брюггер

После того, как в России была опубликована запись внутреннего разговора между офицерами ВВС Германии, политик по вопросам безопасности "Зеленых" Агнешка Брюггер предупредила о дальнейших диверсионных действиях России в ближайшие месяцы.

Об этом она сказала в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"События последних нескольких дней еще раз показывают, как Владимир Путин пытается оказать массовое негативное влияние на наше открытое общество, особенно в Германии, посредством дезинформации, дестабилизации и шпионажа", - сказала заместитель главы парламентской фракции "Зеленых".

Читайте также: Минобороны Германии подтвердило перехват внутреннего разговора генералов о возможности подрыва Крымского моста

"В этом году, полном важными выборами, эта угроза только усилится, поэтому мы должны гораздо лучше подготовиться к ней в политике, медиа и обществе. Как общество, мы должны стать более устойчивыми, сильными и защищенными", – добавила она.

На записи, опубликованной российскими пропагандистами в пятницу, высокопоставленные офицеры ВВС Германии обсуждали теоретические варианты применения крылатой ракеты Taurus. Очевидно, они общались через платформу Webex.

"Это правильно, что Служба военной контрразведки обрабатывает и рассматривает этот инцидент, - сказала Брюггер. "В то же время, независимо от этого, очевидно, что коммуникация в федеральном правительстве, органах власти и Бундесвере должна быть максимально защищенной", – подчеркнула она.

Скандал с прослушиванием германских генералов

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехваченные разговоры представителей военно-воздушных сил, которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Позже он подтвердил факт перехвата разговора.

В связи со скандалом ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможным прослушиванием и шпионажем в рядах Бундесвера.

На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это означает, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".

Автор: 

Германия (6979) россия (95671) шпионаж (1392)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
https://www.ponomaroleg.com/igra-tenej-perehvaty-politika-i-tajnye-strahi/ комент по темі від Олега Пономаря :
"Несколько вещей.
Разговор подлинный.
Это подтверждает то, что российские спецслужбы чувствуют себя в Германии вольготно. И таких записей и перехватов у россиян тонны, они знают о поставках оружия в Украину всё до деталей и на всех стадиях принятия решений.
Разговор подтверждает то, что https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-taurus/ Шольц против поставок ракет в Украину , но выставляет Бундесвер и министра обороны Писториуса ястребами, которые вопреки хорошему Шольцу хотят разрушить Крымский мост.
Хотя на самом деле офицеры обсуждают гипотетические технические детали на случай, если будет принято политическое решение о передаче.
Вывод.
Россияне хотели этим сливом подыграть Шольцу, но.. это может сыграть и - наоборот. Россия реально очень боится и переживает по поводу возможного получения Taurus Украиной и решила сыграть на опережение".
показать весь комментарий
02.03.2024 23:06
+8
У мене більше довіри до зелених у Бундерсвері ніж до зелених в ОПі
показать весь комментарий
02.03.2024 23:02
+5
Шостий розмір грудей, варто прислухатись до німкені.
показать весь комментарий
02.03.2024 22:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бігом на поклон до пуйла біжіть!
показать весь комментарий
02.03.2024 22:54 Ответить
для чого ?

треба просто стабілізувати ситуацію, всіх приспати і заставити думати тільки про пєстіки і тичинки
показать весь комментарий
03.03.2024 00:03 Ответить
Вірно. В бундесвері більшість собутильників муму. Писали і передавали пяний брєд самі. Передаючи петріоти так само гундосили що в ЗСУ тупі і не справлятися а вони обслуговувати не будуть. Тепер погнали туж пургу за Кримський міст.
показать весь комментарий
03.03.2024 11:07 Ответить
Шостий розмір грудей, варто прислухатись до німкені.
показать весь комментарий
02.03.2024 22:58 Ответить
корови - вони така екологічна фауна, шо аж тудись. Круче тільки Грета Тумберг, розводяча грядки з екологічним шпінатом на кладовищах України.
показать весь комментарий
03.03.2024 00:05 Ответить
У мене більше довіри до зелених у Бундерсвері ніж до зелених в ОПі
показать весь комментарий
02.03.2024 23:02 Ответить
Шоб вы даже не сомневались
И те и другие тайно сотрудничают с Кремлем
Кремль всегда поддерживал не только красных
А и зеленых
Кремль любит продвигать всяких там
Грет Тумберг
В этом ему нет равных
показать весь комментарий
02.03.2024 23:04 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2024 23:03 Ответить
Это как раз в тему
Это всегда в тему
показать весь комментарий
02.03.2024 23:06 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/igra-tenej-perehvaty-politika-i-tajnye-strahi/ комент по темі від Олега Пономаря :
"Несколько вещей.
Разговор подлинный.
Это подтверждает то, что российские спецслужбы чувствуют себя в Германии вольготно. И таких записей и перехватов у россиян тонны, они знают о поставках оружия в Украину всё до деталей и на всех стадиях принятия решений.
Разговор подтверждает то, что https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-taurus/ Шольц против поставок ракет в Украину , но выставляет Бундесвер и министра обороны Писториуса ястребами, которые вопреки хорошему Шольцу хотят разрушить Крымский мост.
Хотя на самом деле офицеры обсуждают гипотетические технические детали на случай, если будет принято политическое решение о передаче.
Вывод.
Россияне хотели этим сливом подыграть Шольцу, но.. это может сыграть и - наоборот. Россия реально очень боится и переживает по поводу возможного получения Taurus Украиной и решила сыграть на опережение".
показать весь комментарий
02.03.2024 23:06 Ответить
Щоб уникнути відповідальності у майбутньому гер Шольц має зняти з себе мастер-ключ по процедурі передачі ракет до України.
показать весь комментарий
02.03.2024 23:10 Ответить
Та мыслимо ли дело когда с 1992 по запросто 2002 туда под шум волны с переездом евреев поехало куча фсбешников, тогда липовые браки в ходу были, на ФРГ особенно и позже. Пока колбасники присмотрелись кто к ним привалил та стали проверять. Вот волна и пену ту выкатила на берега. А потом и грязьпром 20 лет кормил весь бундестаг. Лицемерие запада проявилось именно после 24 февраля 22 г во всей красе. Вылезет ещё и крепче. Если тремпель к власти придет. Тот лохматый сдуру ковырнет сильно.
показать весь комментарий
02.03.2024 23:48 Ответить
каздойчи валили, а не евреи. каздойчи и прочие "почтидойчи" и "вродедойчи". Вот среди них, савков ****** , и шукать.
показать весь комментарий
03.03.2024 00:02 Ответить
В Криму 90-і роки така оборудка жениться/вийти заміж за кримського фольксдойча коштувало 10 тис доларів. Це ціна офіційного виїзду до Німеччини на ПМЖ якщо ти українець. Або обрізана індульгенція. Але це вже не тільки до Німеччини.
показать весь комментарий
03.03.2024 01:52 Ответить
Спочатку Німеччина формує уряд з агентів бувшого Радянського Союзу, а потім дивується як так сталося.
показать весь комментарий
02.03.2024 23:07 Ответить
Так помстіться йому, дайте Тауруси щоб розїбати міст
показать весь комментарий
02.03.2024 23:10 Ответить
І шо, ці "підслухані" розмови не можуть бути предметом Штучного інтелекту?
показать весь комментарий
02.03.2024 23:10 Ответить
Недавно були популярні продукти на яких було вказано шо вони без ГМО - дійшло до того шо я на прилавку побачив пакунок солі з написом без ГМО ( а в солі немає генів - то вона ніяк не може бути без чи з ГМО ). Так зараз всюди всучують ШІ - хоча там ШІ і близько ніту . Так зване ШІ в назві чогось чи когось це проста спроба продати щось або спроба привернути увагу до чогось - а людям які погано розбираються в технологіях це заходить на ура .
показать весь комментарий
03.03.2024 06:27 Ответить
Відоме відео, де Залужний голосом Залужного тролить Безуглу, - це якраз продукт штучного інтелекту.
показать весь комментарий
03.03.2024 10:53 Ответить
Це продукт програми зміни голосу - а крім програм ше існували пристрої шо дозволяють це робить ( і ці пристрої не містили ніяких проців і подібного ). https://tehnofan.com.ua/2021/09/29/top-5-prohram-dlya-zminy-holosu-pid-chas-rozmovy/#google_vignette - ось вам приклади програм і шось в описі цих програм ніхто не пише шо вони містять ШІ ( бо для зміни голосу не потрібні ніякі ШІ - бо якшо були би потрібні то ніяких підроблених аудіозаписів до 2000 років не було би ).
показать весь комментарий
03.03.2024 11:09 Ответить
Оце так просто дестабілізувати ситуацію в Німеччині?
показать весь комментарий
02.03.2024 23:20 Ответить
навіть значн проще чим ви думаєте
показать весь комментарий
02.03.2024 23:25 Ответить
***** не пытается,он вас реально имеет.
показать весь комментарий
02.03.2024 23:24 Ответить
подумаєш підслуховують генералів, у нас он головнокомандуючий батьків на кацапії має і нічого, мудрий народішко хаває.
показать весь комментарий
02.03.2024 23:35 Ответить
Тот случай, когда Макрон все понял про кремлёвского деда и стал делать то, что надо. А Шольц так и остался ссыклом
показать весь комментарий
02.03.2024 23:36 Ответить
ой та той мікроша більше ******* ніж реально діє, такий собі французький зеля, військова допомага бюргерів та жабоїдів це добре ілюструє, але про це чомусь всі забувають, бо ******* щоб штось локшину на вуха вішав, а не мовчки поставляв.
показать весь комментарий
02.03.2024 23:53 Ответить
Для тебе довбня зрозуміло що таке відкрита демократична країна,вільна преса.Де любе рішення презідента стане доступно усі за годину.Там відсутне розуміння як "цар усе порішав втіхаря".
показать весь комментарий
03.03.2024 06:05 Ответить
ой і такі люди вибрали презІдента )
Мікроша ****** на публіку як і наш зеполеончик, варто просто поглянути на розмір військової допомоги від німців та французів, вона відрізняється в рази на користь німців..
показать весь комментарий
03.03.2024 12:41 Ответить
Подруга маркаровой
показать весь комментарий
02.03.2024 23:39 Ответить
Подслушивать нехорошо
показать весь комментарий
03.03.2024 01:30 Ответить
Агнешка...
Гертрудка, Анналізка, Джозефка...
показать весь комментарий
03.03.2024 01:40 Ответить
Агнешка дроб сарма - одно из интереснейших блюд болгарской национальной кухни.
показать весь комментарий
03.03.2024 02:30 Ответить
Ось тепер зробіть висновки що було в Україні.У 2014 практично відсутня армія,контррозвідка,сбу-майже філіал фсб.Після виборів яких зусиль коштувало Порошенку почати чистку у ціх структурах,не порушуючи констітуцію і закони.Все це постійно супроводжувалось ниттям зі усіх помийок про "посаджених патріотах","зубожінні".І раптово все припинилось після обрання ЗЕ.Повернулись різні портнови,смірнови,єрмакі.І це тіки верхівка.А скіки повидновлюволись на посадах.
показать весь комментарий
03.03.2024 04:08 Ответить
Теперь я знаю почему у них так плохо с безпекой.

показать весь комментарий
03.03.2024 04:43 Ответить
Они только раздуплились
показать весь комментарий
03.03.2024 05:34 Ответить
Смішно, та нафіга пуйлу "намагатись", вона і так "дестабілізована" ще з часів розпаду берлінської стіни - бабка меркельша не дасть збрехати...
показать весь комментарий
03.03.2024 06:12 Ответить
Олещук, хде утренний самолет на завтрак ?
показать весь комментарий
03.03.2024 06:30 Ответить
В п...е.Візми і зроби сам.
показать весь комментарий
03.03.2024 09:04 Ответить
Ігнат, де враннішній кацапський літак до сніданку?!
показать весь комментарий
03.03.2024 08:19 Ответить
where is the morning plane for breakfast?
показать весь комментарий
03.03.2024 08:34 Ответить
..Я бы спросил, а ******** не звонил Шольцу и не угрожал...
показать весь комментарий
03.03.2024 13:32 Ответить
 
 