Глава фракции "Зеленых" в Бундестаге Брюггер о прослушивании генералов Бундесвера: Путин пытается дестабилизировать ситуацию в Германии

После того, как в России была опубликована запись внутреннего разговора между офицерами ВВС Германии, политик по вопросам безопасности "Зеленых" Агнешка Брюггер предупредила о дальнейших диверсионных действиях России в ближайшие месяцы.

Об этом она сказала в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"События последних нескольких дней еще раз показывают, как Владимир Путин пытается оказать массовое негативное влияние на наше открытое общество, особенно в Германии, посредством дезинформации, дестабилизации и шпионажа", - сказала заместитель главы парламентской фракции "Зеленых".

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"В этом году, полном важными выборами, эта угроза только усилится, поэтому мы должны гораздо лучше подготовиться к ней в политике, медиа и обществе. Как общество, мы должны стать более устойчивыми, сильными и защищенными", – добавила она.

На записи, опубликованной российскими пропагандистами в пятницу, высокопоставленные офицеры ВВС Германии обсуждали теоретические варианты применения крылатой ракеты Taurus. Очевидно, они общались через платформу Webex.

"Это правильно, что Служба военной контрразведки обрабатывает и рассматривает этот инцидент, - сказала Брюггер. "В то же время, независимо от этого, очевидно, что коммуникация в федеральном правительстве, органах власти и Бундесвере должна быть максимально защищенной", – подчеркнула она.

Скандал с прослушиванием германских генералов

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехваченные разговоры представителей военно-воздушных сил, которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Позже он подтвердил факт перехвата разговора.

В связи со скандалом ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможным прослушиванием и шпионажем в рядах Бундесвера.

На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это означает, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".