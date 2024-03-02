Глава фракции "Зеленых" в Бундестаге Брюггер о прослушивании генералов Бундесвера: Путин пытается дестабилизировать ситуацию в Германии
После того, как в России была опубликована запись внутреннего разговора между офицерами ВВС Германии, политик по вопросам безопасности "Зеленых" Агнешка Брюггер предупредила о дальнейших диверсионных действиях России в ближайшие месяцы.
Об этом она сказала в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"События последних нескольких дней еще раз показывают, как Владимир Путин пытается оказать массовое негативное влияние на наше открытое общество, особенно в Германии, посредством дезинформации, дестабилизации и шпионажа", - сказала заместитель главы парламентской фракции "Зеленых".
"В этом году, полном важными выборами, эта угроза только усилится, поэтому мы должны гораздо лучше подготовиться к ней в политике, медиа и обществе. Как общество, мы должны стать более устойчивыми, сильными и защищенными", – добавила она.
На записи, опубликованной российскими пропагандистами в пятницу, высокопоставленные офицеры ВВС Германии обсуждали теоретические варианты применения крылатой ракеты Taurus. Очевидно, они общались через платформу Webex.
"Это правильно, что Служба военной контрразведки обрабатывает и рассматривает этот инцидент, - сказала Брюггер. "В то же время, независимо от этого, очевидно, что коммуникация в федеральном правительстве, органах власти и Бундесвере должна быть максимально защищенной", – подчеркнула она.
Скандал с прослушиванием германских генералов
Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехваченные разговоры представителей военно-воздушных сил, которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.
Позже он подтвердил факт перехвата разговора.
В связи со скандалом ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможным прослушиванием и шпионажем в рядах Бундесвера.
На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это означает, что Германия станет стороной в войне с Россией.
Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".
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треба просто стабілізувати ситуацію, всіх приспати і заставити думати тільки про пєстіки і тичинки
И те и другие тайно сотрудничают с Кремлем
Кремль всегда поддерживал не только красных
А и зеленых
Кремль любит продвигать всяких там
Грет Тумберг
В этом ему нет равных
Это всегда в тему
"Несколько вещей.
Разговор подлинный.
Это подтверждает то, что российские спецслужбы чувствуют себя в Германии вольготно. И таких записей и перехватов у россиян тонны, они знают о поставках оружия в Украину всё до деталей и на всех стадиях принятия решений.
Разговор подтверждает то, что https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-taurus/ Шольц против поставок ракет в Украину , но выставляет Бундесвер и министра обороны Писториуса ястребами, которые вопреки хорошему Шольцу хотят разрушить Крымский мост.
Хотя на самом деле офицеры обсуждают гипотетические технические детали на случай, если будет принято политическое решение о передаче.
Вывод.
Россияне хотели этим сливом подыграть Шольцу, но.. это может сыграть и - наоборот. Россия реально очень боится и переживает по поводу возможного получения Taurus Украиной и решила сыграть на опережение".
Мікроша ****** на публіку як і наш зеполеончик, варто просто поглянути на розмір військової допомоги від німців та французів, вона відрізняється в рази на користь німців..
Гертрудка, Анналізка, Джозефка...