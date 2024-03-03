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Новости Война
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После сбивания очередного Су-34 на востоке с вечера не наблюдают самолеты РФ, - Олещук

омандувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук

Воздушные силы на востоке Украины с вечера 2 марта не наблюдают самолеты Российской Федерации.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

Олещук сообщил, что еще с 19:00 сегодняшнего вечера на востоке Украины не были замечены российские самолеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы ударили из ЗРК по двум российским Су-34 и Су-35 на Восточном направлении. Ожидаем подтверждения результата, - Олещук

"Это и есть результат работы Воздушных сил", - подчеркнул он.

В 22:39 командующий ВС отметил: "Пока без изменений, на юге еще ширяют вражеские беспилотники, а на востоке – все чисто!".

Карта активності російської авіації на сході України

За последние две недели украинские военные уничтожили немало российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34. На следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля. 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. 1 марта, согласно данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще один Су-34. 2 марта тоже стало известно о сбивании российского самолета.

Автор: 

авиация (2832) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+24
Це супер,більше хлопців вціліє.І техніки,і будівель.
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03.03.2024 00:26
+15
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03.03.2024 00:34
+12
У тєбя ус атклєілса, кацапе. Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
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03.03.2024 00:50
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Це супер,більше хлопців вціліє.І техніки,і будівель.
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03.03.2024 00:26 Ответить
Поменьше пиара, пафосных слов... А то после них, потом куда ни будь прилетает не слабо.
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03.03.2024 00:30 Ответить
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03.03.2024 00:34 Ответить
У тєбя ус атклєілса, кацапе. Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
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03.03.2024 00:50 Ответить
з літаками - ні. З бронею перебільшують, уражену видають за знищену. Ну то таке, теж вибула зі строю на деякий час. У ППО України все чітко, як швейцарський годинник.
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03.03.2024 01:10 Ответить
Було б чудово, якщо так. Але по яких ознаках ви бачите, що дані по знищених літаках більш достовірні? На тому ж Ориксі по бронетехніці дані Генштабу підтверджуються фото/відео десь відсотків на 50%. По літаках і гелікоптерах - не більше ніж на чверть
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03.03.2024 08:01 Ответить
поэтому цапы перестали летать, испугались нашего трындежа?
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03.03.2024 01:43 Ответить
Попруть бронею та м'ясом, або будуть прораховувати де слабина наших ППО. Систем Петріот нам все рівно недостатньо, щоб закрити індустріальні міста та всю лінію фронту у тисячі кілометрів. Хоч би ще п'ять-шість.
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03.03.2024 00:39 Ответить
Меньше воровать надо. Все будет
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03.03.2024 00:45 Ответить
Твои бы слова да Богу в уши. Ты меня обнадёжил
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03.03.2024 00:50 Ответить
через декілька днів знайдуть ще пару довбойобів, яким політрук доведе, що така кількість уражень виглядає перебільшенням і відвертою брехнею.
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03.03.2024 00:57 Ответить
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03.03.2024 01:08 Ответить
з вепеену звісно видніше.
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03.03.2024 01:26 Ответить
брехля - це хто? чи не той, хто зареєструвався тут годину назад?
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03.03.2024 01:13 Ответить
у тебе пердакдвигун палає. Катапультуйся.
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03.03.2024 01:23 Ответить
Міша - всєм панятно кто ти і аткуда.

У тєбя ус атклєілса, кацапе. Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
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03.03.2024 01:30 Ответить
За вашими словами "руських апаратів" зразу видно "чистого українця". Звідкі піндосу знати, що "руський" не є синонімом до "російський", чи "русскій".

З США складно глянути на карту України і знайти масу топонімів, які містять "руський". Рава-Руська (біля кордону з Польщею), Рясне-Руське (біля Львова), Руська Мокра (Закарпаття), Руська Лозова (Харківщина),... У Львові вул. Руська так називається ще з середновіччя (бо на ній жили галицькі русини - теперішні українці).
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03.03.2024 02:00 Ответить
Кацапи , чекаємо на ваш останній приліт до Украіни
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03.03.2024 01:04 Ответить
Ну вот, опять по традиции КАБы по Сумской области. Сегодня даже раньше графика...
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03.03.2024 01:07 Ответить
ну, на жаль це буде ще довго, бо там нема активного фронта, тому і нема відповідних засобів ППО. Окрім того, дофіга цивільного населення, тому вірогідність "зливу" розташування\пересування цікавої техніки досить велика.
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03.03.2024 01:20 Ответить
це у тебе на Цензорі який акаунт? сьомий? Мабуть на рекорд ідеш, бо скоро модератор прокинеться і знов твій акаунт забанить.
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03.03.2024 01:37 Ответить
вас тут таких недолугих прикацаплених зрадойобів що тараканів у совєцькій столовці. Зранку прийде модератор, і тапком тебе заспокоїть.
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03.03.2024 01:44 Ответить
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03.03.2024 01:18 Ответить
Путлер капут!
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03.03.2024 02:27 Ответить
оце Мікола дає! москалі вже ссуться і сруться тільки від одної згадки слова "Мікола"! скоро дивись ще почнуть правильно вимовляти ім'я "МИКОЛА"!
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03.03.2024 04:49 Ответить
Еще бы, потешные кацапокосмические гравицапы будут к нам летать, если их F-35 уже 2 недели как встречаеть. Походу, наши летуны и на них тренируются.
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03.03.2024 06:52 Ответить
США зі своїми можливостями в плані озброєнь, могли б поставити в Україну пару сотень хаймерсів з ракетами 300 км, ті самі ф35, бредлі та петрітів для закриття неба над Україною, але корупція на рівні грабунку…..
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03.03.2024 07:29 Ответить
Су-34 - абсолютний рекордсмен у світі по кількістю втрачених бортів за один тиждень. Це рекорд Гіннеса.
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03.03.2024 07:51 Ответить
пора перейменовувати на ССУ-34, бо тепер всі москальські пілотки ССУться на них літати!
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03.03.2024 07:53 Ответить
Кацапи ж мови не розуміють, їм треба СЦУ-34. Бойові під@раси закінчуються -це добре. Фістобомбер теж мовчить, мабуть костюмів з номексу і ліхтариків вже ніхто не хоче отримувати
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03.03.2024 08:08 Ответить
Ігнат пару днів тому, теж розказував, що кацапська авіація більше не літає! Це інфа для глядачів лохомарафону!
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03.03.2024 10:12 Ответить
..Слава Солдатам Великой Ukrainy..Жги тварей болот мацковии,БОГ увидит ракеты крупнее пришлет...
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03.03.2024 13:10 Ответить
Це було тимчасово і нема чого розводити піар для себе.
Цей час потрібно використовувати з користю та підготовки та обслуговування устаткування.
Ось інформація від Повітряних сил ЗС України:
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Запоріжжі..
Робіть свою роботу, а результати усі побачать і без гучних заяв для ЗЕмарафону.
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03.03.2024 14:51 Ответить
 
 