После сбивания очередного Су-34 на востоке с вечера не наблюдают самолеты РФ, - Олещук

Воздушные силы на востоке Украины с вечера 2 марта не наблюдают самолеты Российской Федерации.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

Олещук сообщил, что еще с 19:00 сегодняшнего вечера на востоке Украины не были замечены российские самолеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы ударили из ЗРК по двум российским Су-34 и Су-35 на Восточном направлении. Ожидаем подтверждения результата, - Олещук

"Это и есть результат работы Воздушных сил", - подчеркнул он.

В 22:39 командующий ВС отметил: "Пока без изменений, на юге еще ширяют вражеские беспилотники, а на востоке – все чисто!".

За последние две недели украинские военные уничтожили немало российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34. На следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля. 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. 1 марта, согласно данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще один Су-34. 2 марта тоже стало известно о сбивании российского самолета.