После сбивания очередного Су-34 на востоке с вечера не наблюдают самолеты РФ, - Олещук
Воздушные силы на востоке Украины с вечера 2 марта не наблюдают самолеты Российской Федерации.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.
Олещук сообщил, что еще с 19:00 сегодняшнего вечера на востоке Украины не были замечены российские самолеты.
"Это и есть результат работы Воздушных сил", - подчеркнул он.
В 22:39 командующий ВС отметил: "Пока без изменений, на юге еще ширяют вражеские беспилотники, а на востоке – все чисто!".
За последние две недели украинские военные уничтожили немало российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34. На следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля. 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. 1 марта, согласно данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще один Су-34. 2 марта тоже стало известно о сбивании российского самолета.
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пердакдвигун палає. Катапультуйся.
У тєбя ус атклєілса, кацапе. Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
З США складно глянути на карту України і знайти масу топонімів, які містять "руський". Рава-Руська (біля кордону з Польщею), Рясне-Руське (біля Львова), Руська Мокра (Закарпаття), Руська Лозова (Харківщина),... У Львові вул. Руська так називається ще з середновіччя (бо на ній жили галицькі русини - теперішні українці).
Цей час потрібно використовувати з користю та підготовки та обслуговування устаткування.
Ось інформація від Повітряних сил ЗС України:
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Запоріжжі..
Робіть свою роботу, а результати усі побачать і без гучних заяв для ЗЕмарафону.