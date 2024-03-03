В Польше фермеры поняли, что их протесты используют российские спецслужбы, - Минэкономики Украины
Польские протесты против экспорта из Украины используют политики и иностранные спецслужбы, и местные фермеры это поняли.
Такое мнение высказал сегодня в эфире телеканала "Ми-Україна" заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Очень хорошо то, что сами фермеры поняли, что их протесты используют политики радикальные и российские спецслужбы, которые пытаются создать впечатление межнациональной розни между украинцами и поляками. Уже в СМИ появилось, что сами лидеры протестов говорят о том, что ими пользуются , кто инсценирует все эти "рассыпания" [украинского зерна]", – сказал он.
По словам замминистра экономики Украины, уже есть "осознание этого риска", а польское правительство, по данным Качки, расследует все подобные случаи.
"Польское правительство поняло и сумело убедить фермеров, что в таких продуктах, как пшеница, польские фермеры конкурируют не с украинским, а с российским. И не на территории Польши, а в регионе", - отметил он.
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А зрозуміли вони після того, як Євросоюз розпорядився виділити їм гроші. Отак не розуміли, не розуміли, а як тільки гроші пообіцяли - відразу наступило просвітлення
аурма".
Нічого подібного. Якби зрозуміли б - то вже сьогодні блокування не було би.
відповідь: - Блокада продовжується і мова йде про закриття кордону.
Яка мета цієї інформації в censor.net/ua?
https://m.youtube.com/watch?v=mlahd1-pdyM&t=285s Польща проти українського зерна: хто винуватий у кризі на кордоні? Розбір ситуації