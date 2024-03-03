"Ночные FPV работают очень активно", - Жорин рассказал о новой тактике войск РФ

Война постоянно меняется. Российские войска учатся и адаптируются под условия на фронте

Об этом рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Если еще некоторое время назад ночью можно было осуществлять логистику, маневры, теперь уже и ночь не более "безопасна". На фронте в большом объеме уже присутствуют не только ночные разведывательные дроны, но и наносящие поражение. Сбрасываний ночью не так много , а вот ночные FPV работают очень активно", – отметил воин.

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По его словам, в Третьей штурмовой пытаются наращивать свои технические возможности на этом направлении, потому что все перемещения, логистические маневры проходят преимущественно в ночной период суток.

"Враг также работает, учится и со временем производит все более качественно. Они адаптируются под условия на определенных участках фронта, под работу нашего РЭБа. По количеству - по всем видам дронов, думаю, преимущество на стороне противника, хотя все зависит от подразделения", – констатировал Жорин.