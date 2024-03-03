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Новости Война
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"Ночные FPV работают очень активно", - Жорин рассказал о новой тактике войск РФ

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін

Война постоянно меняется. Российские войска учатся и адаптируются под условия на фронте

Об этом рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Если еще некоторое время назад ночью можно было осуществлять логистику, маневры, теперь уже и ночь не более "безопасна". На фронте в большом объеме уже присутствуют не только ночные разведывательные дроны, но и наносящие поражение. Сбрасываний ночью не так много , а вот ночные FPV работают очень активно", – отметил воин.

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По его словам, в Третьей штурмовой пытаются наращивать свои технические возможности на этом направлении, потому что все перемещения, логистические маневры проходят преимущественно в ночной период суток.

"Враг также работает, учится и со временем производит все более качественно. Они адаптируются под условия на определенных участках фронта, под работу нашего РЭБа. По количеству - по всем видам дронов, думаю, преимущество на стороне противника, хотя все зависит от подразделения", – констатировал Жорин.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін про тактику РФ

Автор: 

Жорин Максим (47) fvp-дрон (108)


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Топ комментарии
+12
Тільки держава 2750 дронів в день постачає( зе казав) зезедент же не може бути пиз.уном?!!! Плюс волонтери...
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03.03.2024 02:08
+10
ага. миллиард деревьев и 4000 долларов зарплаты учителям
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03.03.2024 02:24
+10
Жорін прокинувся? Нічні кацапські ФПВ кошмарили наших ще влітку в районі Роботиного.
Може тому що мавіками ФПВішками там займаються на державному рівні, а у нас волонтери?
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03.03.2024 05:03
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Тільки держава 2750 дронів в день постачає( зе казав) зезедент же не може бути пиз.уном?!!! Плюс волонтери...
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03.03.2024 02:08 Ответить
ага. миллиард деревьев и 4000 долларов зарплаты учителям
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03.03.2024 02:24 Ответить
я бачу, шо ти не на фронті, якщо є час срати в коментах. то скільки задонатив у лютому?
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03.03.2024 02:27 Ответить
О, у нас тут зесрань-донатор
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03.03.2024 09:33 Ответить
А ти скільки, подоляцький?
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03.03.2024 13:31 Ответить
А де ж наш мульон дронів?
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03.03.2024 10:26 Ответить
https://twitter.com/i/status/1763969968532525355 росіяни увесь час пристосовуються та адаптуються до нових викликів

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03.03.2024 02:50 Ответить
Якби стьоб вирішував реальні проблеми, стьобом би і обійшлися...
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03.03.2024 13:33 Ответить
нє нє,кацапи тупі як валянки,телелохотрон ж брехати не буде...
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03.03.2024 03:42 Ответить
Жорін прокинувся? Нічні кацапські ФПВ кошмарили наших ще влітку в районі Роботиного.
Може тому що мавіками ФПВішками там займаються на державному рівні, а у нас волонтери?
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03.03.2024 05:03 Ответить
Трійка тоді була під Бахмутом, потім була відведена на відновлення.
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03.03.2024 09:43 Ответить
До Жоріна які питання, навпаки, чим більше будуть говорити і друкувати у ЗМІ, тим швидше бюджетопільщики, щось реально будуть виділяти на дрони?
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03.03.2024 13:36 Ответить
Китайцы падлы. Мрази косоглазые. Помогают кацапам. Им интересно испытать свои разработки против западного оружия. Твари жолтые.
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03.03.2024 05:30 Ответить
Против DJI производителя Mavic с 2020-го года действуют американские санкции. До этого они занимали 70% мирового рынка квадрокоптеров. Хотя похоже с тех пор ничего не изменилось.
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03.03.2024 06:09 Ответить
А вы серьезно думаете, что коммунистический тоталитарный Китай будет поддерживать демократии? С тем же успехом король Саудовской Аравии будет финансировать ЛГБТ движение
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03.03.2024 06:32 Ответить
Как на это смотреть. Eсли в СА болшинство мужиков будет гомосеками, у короля больше женщчин останется.
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03.03.2024 16:46 Ответить
такого бути не може,адже "зебрехуни" вже зрівнялися за кількістю виготовлених всіляких дронів з 3,14дерацією...
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03.03.2024 10:55 Ответить
Слава героям ! Чим більш ми розказуємо про наші винаходи, тактичні прийоми у ПРЕСІ та ТБ, тим скоріше це з'явиться у касапів на лінію вогню. Фіни не розповідали як вони заморозили радянські дивізії на лінії Маннергейма, якої насправді не існувало, крім окопів та поодиноких дзотів. Проте КПСС ще років п'ятидесят розказувало про підступність фінських "кукушок" та неприступність "лінії" Маннергейма.
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03.03.2024 11:37 Ответить
на жаль, у нас так працює збір коштів.
Демократіям постійно потрібний фідбек та залученість населення. Раби просто їбашать на завдаючи питань
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03.03.2024 14:35 Ответить
Я не зовсім зрозумів про збір коштів. Над технологією зборів не замислювався, бо працюю з перевіреним БФ. Щодо ДЕМОКРАТІЇ. Демократія - форма устрою суспільства. Основа її - широка залученість суспільства до суспільного життя. Так я думаю. Суспільство у автократіях діє у межах дозволеного владою, а не за вільним вибором. Якось так.
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03.03.2024 15:05 Ответить
вибачте, але з вашої відповіді я дуже сумніваюся, що ви взагалі кудись донатите.
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03.03.2024 15:40 Ответить
Я не займаюсь донатами - ви праві. Я чув про Притулу негідне. І кошти викидати негіднику яких у мене обмежено - це безвідповідальність. Я обрав БФ перевірений. Звітувати вам не збираюсь. Хочете вірте, хочете ні. Але закидати звинувачення будь-кому ви не маєте право. Хтось би вас добряче облаяв. Я більш толерантна людина. Якось так.
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03.03.2024 15:47 Ответить
 
 