МИД РФ после встречи со спецпосланником Ли Хуэем заявил, что в Китае хотят, чтобы интересы России были учтены при урегулировании войны в Украине

Урегулирование войны в Украине невозможно без учета российских интересов. Об этом заявили заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

Как говорится в сообщении, китайский дипломат встретился с представителем РФ во время своей второй поездки в Европу с целью содействия "политическому урегулированию" войны в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

В пределах этой поездки Ли Хуэй также посетит Польшу, Украину и Германию.

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"Состоялся очень активный и обстоятельный обмен мнениями на тему украинского кризиса. Было констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности", - цитирует издание заявление МИД РФ.

Турне Ли Хуэя по Европе

Ранее стало известно, что с 2 марта Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил за мир и переговоры между Украиной и РФ.