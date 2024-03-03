МИД РФ после встречи со спецпосланником Ли Хуэем заявил, что в Китае хотят, чтобы интересы России были учтены при урегулировании войны в Украине
Урегулирование войны в Украине невозможно без учета российских интересов. Об этом заявили заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.
Как говорится в сообщении, китайский дипломат встретился с представителем РФ во время своей второй поездки в Европу с целью содействия "политическому урегулированию" войны в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
В пределах этой поездки Ли Хуэй также посетит Польшу, Украину и Германию.
"Состоялся очень активный и обстоятельный обмен мнениями на тему украинского кризиса. Было констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности", - цитирует издание заявление МИД РФ.
Турне Ли Хуэя по Европе
Ранее стало известно, что с 2 марта Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.
Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил за мир и переговоры между Украиной и РФ.
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Бандит, що відтягав частину вашої садиби, підпалив решту та вбив ваших домашніх, згоден на мир за умови, що награбоване лишиться у його власності.
Милота, та й годі!
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Єдиний інтерес який є у Рашкі, це повністю контролювати усю територію України як частину своєї, а для цього: А. Україна повинна зникнути як держава; Б. українці повинні перестати існувати як нація - більшість повинна добровільно відмовитись від всього українського ("и вспомнить что они русские"), радикальну меншість по тюрмах. Ну ізвістно переселення українців у "глубінку" та заселення сюди "глубиннага народа". Все що Рашка робе, це робиться лише для реалізації цієї мети. Якщо буде якесь перемир'я, то лише для того, щоб набратись сил, та продовжити.
Вони засвоїли урок історії і розуміють, що існування окремого народу в Імперії, це рано чи пізно бунт та розвал. ******* технології роблять дива і вони за 20+ років зробили те, чого не вдалося Російській імперії та СРСР - Всі інші народи, вже перетравлені і вважать себе "русскими".
Тому будь який результат "де будуть враховані інтереси Росії" - це смерть України з різною швидкістю.
Якщо він задіює план Б значить справи його кепські. Значить Україна і її союзники отримують перевагу над рашизмом що і приведе до перемоги.
Пс -*** Dai був викинутий на мороз за те що підробляв експериментальні результати.
Вже біільш як 500 тисяч задоволених клієнтів...
В Україні це прізвище викликає лише сміх. Передайте цьому товаришу😁
Це вони з Америкою під килимом домовляються стосовно наших території.
Що нам до безпеки Росії? Нехай НАТО просунеться куди там Росія хоче. Нам що з того? Нас до НАТО не беруть, а тільки використовують.
1.) максимально прив'язати економічно і політично Росію до себе
2.) дочекатись максимальної розрухи на територіях України і Росії.
3.) прийти з інвестиціями для відновлення.
4.) отримати на блюдечку усе що їм цікаво, від заводів, ринків збуту, та землі, аж до прямого керівництва країнами (шляхом порад від яких не можна відмовитись).
А чим там закінчиться війна, чи залишаться в окупації наші території, чи буде там русський кровавий мір, їм нецікаво.
А тепер дивимось на нашу владу. Не лише на зелену. На усю, всіх рівні. Коли китайці підуть з інвестиціями - як вважаєте, їм відмовлять? скажімо у Вашій громаді?
Будували в нас дороги турки, застосовуючи українську працю лише на самих важких і некваліфікованих роботах. А китайці і для таких робіт привезуть своїх.
І буде в нас, як в деяких країнах Африки, де прийшли китайці - чудова автострада на 300км. побудована в кредити китайцями, , одне авто з чиновником в день на ній та африканці з отарами кіз пообіч. І звісно борг країни, за неї, який вони забирають ресурсами.
Якщо це ху приєде до України, то потрібно вже виносити дермака разом з маріонеткою зеленью до іх кукловодів з рашки