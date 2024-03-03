Оккупанты пытались прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях, ВСУ отбили более 70 вражеских атак, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Украинские военные отразили атаки врага на Авдеевском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Свеса Сумской области; Берестово Харьковской области; Пивничное, Терны, Нью-Йорк, Георгиевка, Водяное, Урожайное, Богоявленка и Старомайорское Донецкой области; Вербовое, Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Читайте также: В течение суток произошло 70 боевых столкновений. Россияне нанесли 1 ракетный и 48 авиационных ударов, - Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Боевые на Востоке

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка.

Также читайте: Враг ночью нанес ракетный удар по Днепру, на Никополь направил дрон-камикадзе.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Работино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удерживать позиции. Противник предпринял безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошлой ночью уничтожены 14 из 17 "Шахедов", - Генштаб

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.