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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 416 800 человек (+1160 за сутки), 347 самолетов, 6640 танков, 10 188 артсистем, 12 639 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 416 800 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 416800 (+1160) человек,

танков ‒ 6640 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12639 (+28) ед,

артиллерийских систем – 10188 (+35) ед,

РСЗО – 1003 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 696 (+0) ед,

самолетов – 347 (+1) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7843 (+14),

крылатые ракеты ‒ 1915 (+0),

корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13332 (+65) ед,

специальная техника ‒ 1620 (+3)

Также смотрите: Украинские морпехи в ближнем бою ликвидировали трех оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО

Знищення російської армії

Автор: 

армия РФ (19365) Генштаб ВС (6327) ликвидация (3588) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+17
Ще крок до перемоги.
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03.03.2024 08:01
+13
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4sbsw/one_more_russian_soldier_in_close_combat_with_an/ кацап не мріяв про таке у своїх рязанях )
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03.03.2024 08:02
+11
Дякуємо ЗСУ!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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03.03.2024 08:06
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03.03.2024 07:59 Ответить
Ще крок до перемоги.
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03.03.2024 08:01 Ответить
а ти на дивані вже скільки кроків зробив,витязю?
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03.03.2024 09:29 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4sbsw/one_more_russian_soldier_in_close_combat_with_an/ кацап не мріяв про таке у своїх рязанях )
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03.03.2024 08:02 Ответить
Дякуємо ЗСУ!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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03.03.2024 08:06 Ответить
а що тоді молов зелений мерзотник про 30ть тисяч
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03.03.2024 08:19 Ответить
нехило автотехники намолотили... это где ж столько обнаружили?
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03.03.2024 08:47 Ответить
Там і танків намолотили. Десь пекло було..
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03.03.2024 08:52 Ответить
так в том же и дело... сам Генштаб не даёт чёткойприблизительной градации по потерям...(((
можно трактовать как хочешь, и кому хочешь...(
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03.03.2024 09:06 Ответить
Останні 20-30 років і в Світі, і в нас зокрема вирощувалось покоління споживачів готового продукту.
Це покоління втратило здібність мислити. Подивитися на 2-3 кроки назад або наперед вони вже не можуть.
У стандартній, мирній ситуації це непогано - забилась попільничка у Вашій "теслі" - їдьте на СТО, Ваші проблеми там порішають.
У нестандартній ситуації (СТО було розбито кацапським дроном) це покоління впадає в ступор.

Тому пояснювати їм, що таке безповоротні втрати, санітарні втрати, бойові втрати, небойові втрати - марна трата часу.
Вони це не читають, бо не хочуть вникати -
їм потрібен готовий інформаційний продукт.
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03.03.2024 09:18 Ответить
1000 відс. - тіктокерні пластмасові іпучі роботи. Вони скоро розписатися самостійно не зможуть. Як воно бісить....
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03.03.2024 09:39 Ответить
40 млн. українців їздять на теслі - до слез
а пуцло казав, що Україна бєдная страна и ее тоже нужно сколен
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03.03.2024 12:47 Ответить
Минув 3661 день москальсько-української війни.
147!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1160!!! чумардосів.
Арта 25!, броня 44!, логістика 65!!.
У СУшок продовжується зоряний час, так тримати.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 46 000.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 416 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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03.03.2024 09:37 Ответить
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03.03.2024 09:41 Ответить
У 1987 році в СРСР було випущено понад 3 тисячі танків, а у 2021 році, за однією з оцінок, Росія планувала поставити у війська лише 240 танків, і лише на 70 з них припадало виробництво нових Т-90М, решта були модернізованими Т-72 та Т-80.

В результаті завдання затяжної війни виявилися не під силу російському військово-промисловому комплексу.
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03.03.2024 09:46 Ответить
Непонятно, вроде бы ж вчера две новости были о сбитии СУшек.. а в статистике одна.
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03.03.2024 09:52 Ответить
Треба ще гелікоптери, по втратах, підтягнути! Слава ЗСУ!
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03.03.2024 10:00 Ответить
Чому пишуть "противник"? Я гадаю, що треба писати "ВОРОГ"!
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03.03.2024 10:36 Ответить
Ну, для зевлади кацапи противники, а для народу - вороги.
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03.03.2024 14:01 Ответить
Там в Попасной вроде как сегодня что то интересное было https://t.me/sevastopolchat1/1669466 тут
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03.03.2024 10:46 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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03.03.2024 11:47 Ответить
За 33 роки населення України зменшилося з 52 млн. до 30 млн. Так швидко ще жодна влада у світі не геноцидила свій народ. Ганьба усім очільникам України.
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03.03.2024 14:00 Ответить
Почнемо з початку - дані про 52 лями населення то є совкові дані шо вже викликає деякі запитання ( в совку ніхто ж не брехав і нічого не вигадував ).
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03.03.2024 18:30 Ответить
 
 