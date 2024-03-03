Общие боевые потери РФ с начала войны – около 416 800 человек (+1160 за сутки), 347 самолетов, 6640 танков, 10 188 артсистем, 12 639 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 416 800 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 416800 (+1160) человек,
танков ‒ 6640 (+16) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12639 (+28) ед,
артиллерийских систем – 10188 (+35) ед,
РСЗО – 1003 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 696 (+0) ед,
самолетов – 347 (+1) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7843 (+14),
крылатые ракеты ‒ 1915 (+0),
корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13332 (+65) ед,
специальная техника ‒ 1620 (+3)
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чёткойприблизительной градации по потерям...(((
можно трактовать как хочешь, и кому хочешь...(
Це покоління втратило здібність мислити. Подивитися на 2-3 кроки назад або наперед вони вже не можуть.
У стандартній, мирній ситуації це непогано - забилась попільничка у Вашій "теслі" - їдьте на СТО, Ваші проблеми там порішають.
У нестандартній ситуації (СТО було розбито кацапським дроном) це покоління впадає в ступор.
Тому пояснювати їм, що таке безповоротні втрати, санітарні втрати, бойові втрати, небойові втрати - марна трата часу.
Вони це не читають, бо не хочуть вникати -
їм потрібен готовий інформаційний продукт.
а пуцло казав, що Україна бєдная страна и ее тоже нужно сколен
147!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1160!!! чумардосів.
Арта 25!, броня 44!, логістика 65!!.
У СУшок продовжується зоряний час, так тримати.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 46 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 416 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
В результаті завдання затяжної війни виявилися не під силу російському військово-промисловому комплексу.