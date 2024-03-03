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Новости
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Если президент РФ Владимир Путин добьется успеха в Украине, то следующей его целью будет Грузия, - экс-глава Пентагона Панетта

леон,панетта

В случае достижения успеха в Украине Владимир Путин продолжит свою агрессию не только против Грузии, но и против других стран-членов НАТО, граничащих с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Голосу Америки заявил экс-министр обороны США Леон Панетта.

"Я считаю понятным, что если мы не остановим Путина в Украине, он продолжит свою агрессию не только против Грузии, но и против других стран - членов НАТО, граничащих с Россией. Поэтому абсолютно важно, чтобы США пытались сотрудничать с Грузией по обеспечению ее безопасности", - сказал он.

Леон Панетта отметил, что главная цель Путина – подорвать демократию в США, а также подорвать демократию в других странах.

"Это его главная цель и очевидно, что для защиты нашей национальной безопасности мы должны сделать так, чтобы Путину не удалось осуществить свои намерения", – заявил Панетта.

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На вопрос о тесных политических и экономических отношениях Грузии с Китаем, Панетта заявил, что Грузия должна ясно дать понять, что она остается "суверенным государством, которое само будет определять свою судьбу" и не позволит Китаю определять свое будущее.

Панетта объяснил, что Грузия является для Китая важной страной "по многим причинам": "Но самое важное в Грузии - это способность грузинского народа пользоваться преимуществами свободы".

Автор: 

Грузия (4501) Пентагон (1462) путин владимир (31321) США (26844)


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Топ комментарии
+16
Один маніяк-убивця по всьому світу вбиває сотні тисяч людей, а керівники держав гадають, хто буде наступним.
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03.03.2024 08:32
+10
Чому всі екс думають і говорять правильно а діючі жують шмарки. Не вже за царювання всього терміну ***** це не зрозуміло. А за два останні роки всі кацапи збожеволіли впиваючись кров'ю Українців.
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03.03.2024 08:21
+10
А з урахуванням пропарашній влади та скілікі до Грузії вже інфільтровано фсбшників з грушниками і скілікі Сакартвело впустило до себе тупого російськАгА стада, окупація Грузії пройде легко, бадьоро та весело.
Плацдарми є, залишилось проспівати - Тая тая тая тая ............
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03.03.2024 08:25
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Грузини вже змирились?
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03.03.2024 08:18 Ответить
Грузини змирились...
В барах Тбілісі-
Руські бухають-
Співають..

Топчуть ногами варвари-
Нащадків цариці Тамари...
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03.03.2024 09:27 Ответить
Так зробіть,щоб ботокс був також екс, а то знову ранок з маразмів екс старців.
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03.03.2024 08:18 Ответить
Які ж вони всі розумні, аж стррррашно... щоправда стають такими лишень, коли отримують префікс "-екс-" 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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03.03.2024 08:19 Ответить
Чому всі екс думають і говорять правильно а діючі жують шмарки. Не вже за царювання всього терміну ***** це не зрозуміло. А за два останні роки всі кацапи збожеволіли впиваючись кров'ю Українців.
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03.03.2024 08:21 Ответить
Прогнози, прогнози... Панове, а де зброя для ЗСУ?
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03.03.2024 08:21 Ответить
Ето другоє.
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03.03.2024 08:24 Ответить
Де де, мабуть у криворіжському асфальті а не у Караганде.
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03.03.2024 08:26 Ответить
Суцільні балачки від яких нудить.
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03.03.2024 08:23 Ответить
грузини про це поки що не підозрюють.
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03.03.2024 08:24 Ответить
Пан має рацію. Все це завдяки зрадникам в керівництві обох країн !
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03.03.2024 08:25 Ответить
А з урахуванням пропарашній влади та скілікі до Грузії вже інфільтровано фсбшників з грушниками і скілікі Сакартвело впустило до себе тупого російськАгА стада, окупація Грузії пройде легко, бадьоро та весело.
Плацдарми є, залишилось проспівати - Тая тая тая тая ............
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03.03.2024 08:25 Ответить
У нас не менше !
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03.03.2024 08:26 Ответить
Ви за тупе стадо?
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03.03.2024 08:30 Ответить
вони ставки приймають а реагувати ніяк?
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03.03.2024 08:27 Ответить
Та вони вже там. Давно...
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03.03.2024 08:28 Ответить
Один маніяк-убивця по всьому світу вбиває сотні тисяч людей, а керівники держав гадають, хто буде наступним.
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03.03.2024 08:32 Ответить
Диктатура неможлива без маньяків, які погоджуються служити диктатору.
Особисто диктатор - це просто 1 (одна) нікчемна людинка.
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03.03.2024 08:38 Ответить
Ніякої свободи в Грузії немає. Он у ляхів свободи аж зашкалює, і від розуму теж.
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03.03.2024 08:35 Ответить
Так ви авансом допомагаєте йому санкції обходить.Не допоможе.
Ці тварі вдячності не знають.
Врятували їх США та інші,Україна в тім числв 90-х від голоду в повного розвалу,подяку ви бачите.
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03.03.2024 08:37 Ответить
Эмда. На Западе до сих пор очень плохо разбираются в процессах происходящих на постсоветской территории. То ли из-за языкового барьера, то ли им просто лень копаться во всем этом.
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03.03.2024 08:39 Ответить
Грузию уже скупили через Иванишвили ...причём давно...
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03.03.2024 08:47 Ответить
Тому що бункерне чмо нападає тільки на слабших. Типова тактика гопніка з пітєрської обісцяної підворітні.
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03.03.2024 08:47 Ответить
З врахуванням не дуже письменних батьків з тверської губернії, атєц нквдіст - мабудь завзято працював, раз перевели в пітер.

У вави комплекс меншовартості..тому воно таке @бнуте.
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03.03.2024 09:44 Ответить
Балачками кацапню не зупиниш!
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03.03.2024 08:47 Ответить
Молдова
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03.03.2024 08:49 Ответить
Приднестровье самый очевидный кандидат.
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03.03.2024 09:23 Ответить
Придністров'я це плацдарм, з якого можливе захоплення усієї Молдови
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03.03.2024 15:10 Ответить
Грузія вже давно стала.. вірніше встала.. встала гаком перед раССєєю..
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03.03.2024 08:53 Ответить
Грузія зрадили, великий світ, величезни та багаті країни дозволили шматувати маленьку Грузію. Нічого окрім брехні про свої начебто цінності в них немає, незважаючи на те що вже немає країн та людей які їм вірять вони продовжують свою маячню. В Грузії Путіну нічого не потрібно, тому що цю країну вони вважають вже завойованою та лояльною. Прийшов час країн НАТО воювати за себе, а не язиками ************.
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03.03.2024 09:06 Ответить
У яких шлунків?? Ну ти ти ректум-пряма кишка... Пин.доси й винні! ЯЗ разом з Рашкою забрали безплатно? Гарантії давали? А де Обамка-п,индос був зі своїми гарантіями в 14-му? А зараз ? Хоча,кому я пояснюю...ректум він і є ректум....
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03.03.2024 09:07 Ответить
Наступна буде Молдова!
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03.03.2024 08:58 Ответить
Шоб до Молдови дойти, кацапам треба знищити всю Україну.
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03.03.2024 09:54 Ответить
Ну вони ж хворі, можуть морем..потім Тираспіль..

Не шукайте логіку в діях пуйла. Довбануте може утворити будь що.
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03.03.2024 11:14 Ответить
А знищення України прутіним це для його не успіх?
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03.03.2024 12:33 Ответить
Ні. Слідуючи будуть країни НАТО, Грузія вже під впливом Раші по причині того що союзники, начебто союзники ії зрадили, та дозволили величезній країні шматувати та бомбити маленьку.

Зараз вже прийшов час сплачувати за рахунками.
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03.03.2024 09:02 Ответить
Наше лоховате мзс або московитьсяе тяжко сказати , ніде не говорить що всі війни де ми були самі ми програли московії!

тільки військова коаліція здатна перемогти цього ядерного гіганта .

от це і потрібно вирішувати хто реально готовий і заціавлений у перемозі над московією ?
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03.03.2024 09:04 Ответить
Схоже,що "гарячі" грузини вже готові,гарячі джигіти вже лягли і просють....
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03.03.2024 09:04 Ответить
Та пох.Для чого нам такий світ,де не буде України?(
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03.03.2024 09:08 Ответить
Да они там спят и видят что бы ***** пришел.
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03.03.2024 09:16 Ответить
Грузия и Белоруссия уже под кремлём . Следующая цель - Молдова . И в перспективе - Балтия.
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03.03.2024 09:19 Ответить
Kakim obrozom Moldova,u nix jest obcaja granica?Mozet cerez Ruminiju zajdut? Baltija eto srazu nado budet vojevat protiv NATO vojsk,kak skazal britov glavno komandujuci,sto oni mogut naciat vojnu protiv NATO no budet razgroblenimi i bystro
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03.03.2024 09:24 Ответить
Головна мета -підірвати демократію у США...Ймовірно, тактична...Бо стратегічно московитам після цього - гайки.
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03.03.2024 09:21 Ответить
Другий рік війни завершився остаточним переходом бойових дій на позиційну війну, перемогою дронів над класичною зброєю минулого та пошуком проривних технологічних рішень, які мають переломити хід конфлікту. Рік тому видання The Insider описало перші уроки, та й то виявилося багато ключових проблем, які актуальні і сьогодні: відставання в логістиці, вразливість авіації, яка поступається за ефективністю дронам, дефіцит озброєння та снарядів.
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03.03.2024 09:35 Ответить
Наступною буде Європа...!
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03.03.2024 10:07 Ответить
А я за те щоб це була Польща!
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03.03.2024 10:28 Ответить
Яка прозорливість та далекоглядність!
Це ті ж самі безпорадні західні політики чи якісь інші?
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03.03.2024 10:32 Ответить
Нащо куйлу нападати на Грузію, котру він вже купив грошима...???На відміну від ЄС І США .котрі ніяк не можуть купити Укрїну .(куйло їм не дозволяє)
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03.03.2024 10:38 Ответить
В очередь. За прибалтами и молдаванами. Не-хрен наглеть.
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03.03.2024 10:51 Ответить
Яка до біса Грузія ? Вони вже кремлю руки лижуть, якщо не зад. 2008 р показав, що їх грузинські патріоти дуже-дуже малочисельні, щоб зупинити саму довгу армію світу. А тих, хто коньяком вирішив відкупитись набагато більше.
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03.03.2024 11:01 Ответить
Грузія це Беларус. Вже окуповані.
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03.03.2024 11:04 Ответить
Так вона і так вже практично у кишені *****. Я б скоріше подумав про Вірменію. Цілком можуть розіграти розчленування на пару з Алієвим.
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03.03.2024 13:22 Ответить
Ну у американців хмарочосів багато. На іран та кндр такі пекльні санкції наклали, що вони аж регочуть.
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03.03.2024 15:12 Ответить
 
 