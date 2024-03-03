Если президент РФ Владимир Путин добьется успеха в Украине, то следующей его целью будет Грузия, - экс-глава Пентагона Панетта
В случае достижения успеха в Украине Владимир Путин продолжит свою агрессию не только против Грузии, но и против других стран-членов НАТО, граничащих с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Голосу Америки заявил экс-министр обороны США Леон Панетта.
"Я считаю понятным, что если мы не остановим Путина в Украине, он продолжит свою агрессию не только против Грузии, но и против других стран - членов НАТО, граничащих с Россией. Поэтому абсолютно важно, чтобы США пытались сотрудничать с Грузией по обеспечению ее безопасности", - сказал он.
Леон Панетта отметил, что главная цель Путина – подорвать демократию в США, а также подорвать демократию в других странах.
"Это его главная цель и очевидно, что для защиты нашей национальной безопасности мы должны сделать так, чтобы Путину не удалось осуществить свои намерения", – заявил Панетта.
На вопрос о тесных политических и экономических отношениях Грузии с Китаем, Панетта заявил, что Грузия должна ясно дать понять, что она остается "суверенным государством, которое само будет определять свою судьбу" и не позволит Китаю определять свое будущее.
Панетта объяснил, что Грузия является для Китая важной страной "по многим причинам": "Но самое важное в Грузии - это способность грузинского народа пользоваться преимуществами свободы".
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В барах Тбілісі-
Руські бухають-
Співають..
Топчуть ногами варвари-
Нащадків цариці Тамари...
Плацдарми є, залишилось проспівати - Тая тая тая тая ............
Особисто диктатор - це просто 1 (одна) нікчемна людинка.
Ці тварі вдячності не знають.
Врятували їх США та інші,Україна в тім числв 90-х від голоду в повного розвалу,подяку ви бачите.
У вави комплекс меншовартості..тому воно таке @бнуте.
Не шукайте логіку в діях пуйла. Довбануте може утворити будь що.
Зараз вже прийшов час сплачувати за рахунками.
тільки військова коаліція здатна перемогти цього ядерного гіганта .
от це і потрібно вирішувати хто реально готовий і заціавлений у перемозі над московією ?
Це ті ж самі безпорадні західні політики чи якісь інші?