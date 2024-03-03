Присутствие солдат НАТО в Украине только усугубит ситуацию, - спикер польского Сейма Головня

НАТО не готово к размещению войск в Украине, считает спикер Сейма Польши Шимон Головня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

"Я думаю, что это гораздо сложнее, чем думают некоторые люди даже в Европе. Не хочу быть нечестным, поэтому скажу, что это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон и какова его идея в целом, но не думаю, что НАТО готово к такому участию в этой войне", – сказал он.

По мнению Головни, даже участие отдельных стран НАТО в такой операции будет проблематичным.

"Если солдаты из страны НАТО, даже отдельной страны – члена НАТО, будут атакованы или погибнут на вашей территории в этой войне, мы будем рассматривать это как атаку на весь Альянс, хоть это и произойдет в Украине. Мы должны будем дать коллективный ответ. НАТО – это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу", – сказал он.

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Головня считает, что Украине от Запада сейчас нужны не люди, а технологии.

"Ведь каждый раз, когда вы получаете технологическое преимущество, вы выиграете. Это самое главное. Вам нужно новое оружие, вам нужна информация с поля боя, вас нужно поддерживать многими способами. Но мы должны быть очень осторожны, если речь идет о физическом присутствии солдат НАТО, потому что это может усугубить ситуацию. Я думаю, что это может усугубить ситуацию", – сказал польский спикер.