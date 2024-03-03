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Новости Война
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Присутствие солдат НАТО в Украине только усугубит ситуацию, - спикер польского Сейма Головня

головня,шимон

НАТО не готово к размещению войск в Украине, считает спикер Сейма Польши Шимон Головня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

"Я думаю, что это гораздо сложнее, чем думают некоторые люди даже в Европе. Не хочу быть нечестным, поэтому скажу, что это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон и какова его идея в целом, но не думаю, что НАТО готово к такому участию в этой войне", – сказал он.

По мнению Головни, даже участие отдельных стран НАТО в такой операции будет проблематичным.

"Если солдаты из страны НАТО, даже отдельной страны – члена НАТО, будут атакованы или погибнут на вашей территории в этой войне, мы будем рассматривать это как атаку на весь Альянс, хоть это и произойдет в Украине. Мы должны будем дать коллективный ответ. НАТО – это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу", – сказал он.

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Головня считает, что Украине от Запада сейчас нужны не люди, а технологии.

"Ведь каждый раз, когда вы получаете технологическое преимущество, вы выиграете. Это самое главное. Вам нужно новое оружие, вам нужна информация с поля боя, вас нужно поддерживать многими способами. Но мы должны быть очень осторожны, если речь идет о физическом присутствии солдат НАТО, потому что это может усугубить ситуацию. Я думаю, что это может усугубить ситуацию", – сказал польский спикер.

Автор: 

НАТО (9999) Польша (8431)


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Топ комментарии
+54
Поляки здатні лише на блокування кордонів з Україною, на протистояння проти українців???
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03.03.2024 09:13
+52
Навчимо вас воювати, поки будете окопи рити..
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03.03.2024 09:13
+44
Ще один мудозвон з пісним рилом. Кордон розблокуйте,козли.
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03.03.2024 09:13
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Ще одна польська консерва вскрилась)
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03.03.2024 12:47 Ответить
.он такой же поляк,как я балерон...
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03.03.2024 12:56 Ответить
Гардинский фраерок по родителям!!Следует проверить на связь с гб мацковии...
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03.03.2024 12:55 Ответить
Солдати НАТО примусять вас порядок на кордонах навести
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03.03.2024 12:58 Ответить
Не ГОЛОВНЯ, а *****. пишіть прізвище правильно!
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03.03.2024 13:14 Ответить
Що, пся крев, обісрався?
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03.03.2024 13:57 Ответить
Так виводьте їх із Польщі
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03.03.2024 14:51 Ответить
Так поляки вже показали своє справжнє обличчя
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03.03.2024 15:38 Ответить
Йдіть нах довбойоби як ви нас всі за"бали
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03.03.2024 16:11 Ответить
Окуляри запотіли! Бажає, як у 1939, здати поляндію путлеру за 35 днів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(1939)

У свій час наши козаки постійно били ляхів. Наш славетний Тарас Бульба назавжди!

Це в черговий підвержено у ********* "Довбуш". Кожний, хто цінує історію нашеі ненькі, повинен переглянути. Це не вимисел сценаріста, а наша історія!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%88_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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03.03.2024 16:52 Ответить
А чим закінчилось розслідування вбивства москалями польської політичної еліти.....
А чим закінчилось розслідування купівлі поляками у москалів зерна яке останні скомуніздили в українців......... і через це польські фермери потерпають і звинувачують українців. А зеонл крадене і ввозиться таємно.
От тож бо любі братики поляки, як би не ваші продажні московитам магнати то разом би нам ліпше було.
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03.03.2024 17:35 Ответить
Звичайно погіршить санітарну ситуацію. Ще навіть не збираєтесь воювати, а вже дрищете прямо на шляхах біля кордону. Мій дід зі своїм рідним братом воював з німцями в складі польської армії генерала Андерса. Дід був командос, це слово я вперше почув від нього. Я питав як він потрапив в полон до німаків і пам'ятаю відповідь (скорочено, але зміст 100%) - "Ми з братом залишились самі і нічого не могли вдіяти, набої закінчились, бо поляки поздавались в полон і не було кому піднести. Недалеко воювали англійці, вони здалися слідом за поляками. Німці нас дуже сильно били прикладами за те що не здались з усіма ...". Історія повторюється - поляки знову починають здавати позиції.
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03.03.2024 19:25 Ответить
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