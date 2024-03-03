Присутствие солдат НАТО в Украине только усугубит ситуацию, - спикер польского Сейма Головня
НАТО не готово к размещению войск в Украине, считает спикер Сейма Польши Шимон Головня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.
"Я думаю, что это гораздо сложнее, чем думают некоторые люди даже в Европе. Не хочу быть нечестным, поэтому скажу, что это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон и какова его идея в целом, но не думаю, что НАТО готово к такому участию в этой войне", – сказал он.
По мнению Головни, даже участие отдельных стран НАТО в такой операции будет проблематичным.
"Если солдаты из страны НАТО, даже отдельной страны – члена НАТО, будут атакованы или погибнут на вашей территории в этой войне, мы будем рассматривать это как атаку на весь Альянс, хоть это и произойдет в Украине. Мы должны будем дать коллективный ответ. НАТО – это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу", – сказал он.
Головня считает, что Украине от Запада сейчас нужны не люди, а технологии.
"Ведь каждый раз, когда вы получаете технологическое преимущество, вы выиграете. Это самое главное. Вам нужно новое оружие, вам нужна информация с поля боя, вас нужно поддерживать многими способами. Но мы должны быть очень осторожны, если речь идет о физическом присутствии солдат НАТО, потому что это может усугубить ситуацию. Я думаю, что это может усугубить ситуацию", – сказал польский спикер.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(1939)
У свій час наши козаки постійно били ляхів. Наш славетний Тарас Бульба назавжди!
Це в черговий підвержено у ********* "Довбуш". Кожний, хто цінує історію нашеі ненькі, повинен переглянути. Це не вимисел сценаріста, а наша історія!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%88_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
А чим закінчилось розслідування купівлі поляками у москалів зерна яке останні скомуніздили в українців......... і через це польські фермери потерпають і звинувачують українців. А зеонл крадене і ввозиться таємно.
От тож бо любі братики поляки, як би не ваші продажні московитам магнати то разом би нам ліпше було.