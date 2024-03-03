Польские митингующие блокируют 6 КПП, в очереди скопилось 2,4 тысячи фур, - Госпогранслужба

Польские митингующие блокируют все 6 КПП на украинско-польской границе. По состоянию на утро 3 марта в очереди на польской территории в сторону Украины находятся 2,4 тысячи грузовиков.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Демченко, самая большая очередь наблюдается в направлении контрольного пункта пропуска (КПП) "Краковец" и "Ягодин". Всего в очередях по всем шести направлениям - 2,4 тысячи фур.

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