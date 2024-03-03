Возле Синьковки на Купянском направлении оккупанты уменьшили интенсивность штурмов, - ОСГВ "Хортица"

На Купянском направлении враг уменьшил количество штурмов, на Лиманском – перегруппировывается и ведет подготовку штурмовых групп.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"На Купянском направлении враг несколько снизил свою интенсивность вблизи Синьковки. Там он прибегает сейчас к закреплению на позициях, поскольку понял, что сейчас на этом направлении его атаки безуспешны", - сказал он.

По словам спикера, оккупанты на Лиманском направлении перегруппировываются и ведут подготовку штурмовых групп. Он добавил, что россияне перебрасывают силы в Терны и Ямполевку (Донецкая область), где не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск.

Евлаш сообщил, что на этом направлении за сутки Силы обороны отразили 12 атак захватчиков, ликвидировали и ранили 373 оккупанта, уничтожили 76 единиц техники врага.

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