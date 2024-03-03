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Возле Синьковки на Купянском направлении оккупанты уменьшили интенсивность штурмов, - ОСГВ "Хортица"

зсу

На Купянском направлении враг уменьшил количество штурмов, на Лиманском – перегруппировывается и ведет подготовку штурмовых групп.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"На Купянском направлении враг несколько снизил свою интенсивность вблизи Синьковки. Там он прибегает сейчас к закреплению на позициях, поскольку понял, что сейчас на этом направлении его атаки безуспешны", - сказал он.

По словам спикера, оккупанты на Лиманском направлении перегруппировываются и ведут подготовку штурмовых групп. Он добавил, что россияне перебрасывают силы в Терны и Ямполевку (Донецкая область), где не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск.

Евлаш сообщил, что на этом направлении за сутки Силы обороны отразили 12 атак захватчиков, ликвидировали и ранили 373 оккупанта, уничтожили 76 единиц техники врага.

Читайте также: Враг сосредотачивает войска на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях, - Силы обороны

Автор: 

боевые действия (4120) Лиман (319) Евлаш Илья (138) Купянск (645)


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Топ комментарии
+2
Він приколюється))

Доречі, мене питання одне бентежить - а нафуя це все оприлюднювати?? Це новий варіант передачі інфи цапам?(
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03.03.2024 11:17
+1
О!
І ракети у рузьге кінчаються, і штурми...
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03.03.2024 10:47
+1
А-яяй, гаспадін арєстовічь!
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03.03.2024 10:59
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О!
І ракети у рузьге кінчаються, і штурми...
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03.03.2024 10:47 Ответить
А-яяй, гаспадін арєстовічь!
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03.03.2024 10:59 Ответить
телехмарафон не обходиться без таких "люсь" - лапшу наріду потрібно ж комусь вішати ...
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03.03.2024 11:02 Ответить
Він приколюється))

Доречі, мене питання одне бентежить - а нафуя це все оприлюднювати?? Це новий варіант передачі інфи цапам?(
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03.03.2024 11:17 Ответить
Він клоун.

А для чого цапам інфа про їх власні переміщення? В них типу немає цієї інфи, чи шо?
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03.03.2024 12:17 Ответить
Не клоун, а клован.

До того, що наших палить.
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03.03.2024 12:39 Ответить
Знову сарказмуєте)))
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03.03.2024 11:15 Ответить
Клоун, чи шо? Тих, хто штурмував Купʼянськ перекидають на інші напрямки.
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03.03.2024 12:13 Ответить
Сьогодні зменшили, завтра посилять. Новина ні про що...
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03.03.2024 11:43 Ответить
Якщо завтра посилять, значить в іншому місці зменшать. Новина про фронтові події на сьогодні.
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03.03.2024 12:18 Ответить
 
 