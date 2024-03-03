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Новости
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В Monobank произошел технический сбой, специалисты работают над устранением проблем (обновлено)

monobank

Утром 3 марта у Monobank произошел технический сбой.

Об этом сообщил в телеграм-канале соучредитель Monobank Олег Гороховский, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас технический сбой. Чиним. Извините:(", - написал он.

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Позже Гороховский сообщил, что Monobank уже работает в обычном режиме.

Автор: 

банки (1935) Monobank (16)


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Камсамолец 80-90-х не останется без прибыли
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03.03.2024 11:55 Ответить
Я називав його "останній перший".
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03.03.2024 12:08 Ответить
Хз, що то за авантюра від гороховського, але я сплатила комуналку, електрику, воду, інет і телік - годину/півтори тому без таблів. Ще й трохи задонила.

Піндить, як дихає. Чи фінансування проекту випрошує?
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03.03.2024 12:03 Ответить
Ні. У мене поповнення телефону досі висить - і гроші не знімає, і скасовувати не можна. Намагався сплатити вчора зранку.
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04.03.2024 12:57 Ответить
Монобанк запущено на гроші вкрадені в Привату.
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03.03.2024 12:20 Ответить
 
 