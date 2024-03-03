В Monobank произошел технический сбой, специалисты работают над устранением проблем (обновлено)

Утром 3 марта у Monobank произошел технический сбой.

Об этом сообщил в телеграм-канале соучредитель Monobank Олег Гороховский, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас технический сбой. Чиним. Извините:(", - написал он.

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Позже Гороховский сообщил, что Monobank уже работает в обычном режиме.