В Monobank произошел технический сбой, специалисты работают над устранением проблем (обновлено)
Утром 3 марта у Monobank произошел технический сбой.
Об этом сообщил в телеграм-канале соучредитель Monobank Олег Гороховский, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас технический сбой. Чиним. Извините:(", - написал он.
Позже Гороховский сообщил, что Monobank уже работает в обычном режиме.
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