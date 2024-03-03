Россияне не оставляют попытки выбить ВСУ с позиций на левобережье Днепра, за сутки ликвидировано 69 оккупантов
На юге идет контрбатарейная борьба. Враг не оставляет намерения выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
"В течение суток враг пошел на 1 штурмовую атаку без поддержки бронетехники. Понеся безвозвратные и санитарные потери в количестве более 40 штурмовиков, снова отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают меры по расширению и удержанию плацдарма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, продолжают системное применение большого количества ударных дронов.
За сутки потери врага на юге составляют:
- 69 оккупантов;
- 8 орудий, в том числе 2 гаубицы типа "Мста" (самоходная и буксировочная);
- 4 миномета;
- 18 единиц автомобильной техники;
- 1 лодка;
- 2 генератора.
Также уничтожены вражеский блиндаж и полевой пункт боеснабжения.
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