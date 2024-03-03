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Новости Война
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Россияне не оставляют попытки выбить ВСУ с позиций на левобережье Днепра, за сутки ликвидировано 69 оккупантов

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На юге идет контрбатарейная борьба. Враг не оставляет намерения выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"В течение суток враг пошел на 1 штурмовую атаку без поддержки бронетехники. Понеся безвозвратные и санитарные потери в количестве более 40 штурмовиков, снова отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают меры по расширению и удержанию плацдарма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, продолжают системное применение большого количества ударных дронов.

За сутки потери врага на юге составляют:

  • 69 оккупантов;
  • 8 орудий, в том числе 2 гаубицы типа "Мста" (самоходная и буксировочная);
  • 4 миномета;
  • 18 единиц автомобильной техники;
  • 1 лодка;
  • 2 генератора.

Также уничтожены вражеский блиндаж и полевой пункт боеснабжения.

Смотрите: Утром оккупанты обстреляли Херсон, по меньшей мере 5 прямых попаданий в дома. ФОТОрепортаж

Автор: 

боевые действия (4120) Херсонская область (4802)


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Слава героям ! Чим більш ми розказуємо про наші винаходи, тактичні прийоми у ПРЕСІ та ТБ, тим скоріше це з'явиться у касапів на лінію вогню. Фіни не розповідали як вони заморозили радянські дивізії на лінії Маннергейма, якої насправді не існувало, крім окопів та поодиноких дзотів. Проте КПСС ще років п'ятидесят розказувало про підступність фінських "кукушок" та неприступність "лінії" Маннергейма.
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03.03.2024 11:38 Ответить
А що скривати коли сам Зеленський заявив що в його ОПі є руцький кріт? Дивно тільки що нікого не назвав Мабуть через те що в ОПі нема опозиції, лише "зелена" гидота
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03.03.2024 12:00 Ответить
Приховати чи поховати вже зелень треба.
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03.03.2024 12:16 Ответить
Я не про стратегію. З кротами у Ставці повинні розбиратись СБУ чи сам "янЄлох". Я про тактику наших військ. По простому: мені не цікаво як знищили танк чи Беху касапів. Тому що я не на війні. Мені цікаво тільки кількість знищених. Я не пишаюсь тим, що я такий розумний у війні ... на дивані. Чи з мікрофоном. Чи у студії. Якщо кожна собака буде знати, як це роблять наші хоробрі вояки, то це і є ЗРАДА. Це моя особиста думка. Хай там що. Писакам і репортам треба припинити шукати сенсації. А показувати наших воїнів в окопах, їх побут, їх проблеми. Кожна матір чи дружина цікавиться цим, бо болить, бо переживає. А не відео про FPV.
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03.03.2024 12:31 Ответить
менше слів, більше діла...
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03.03.2024 11:49 Ответить
Згідно з оманськими Лівоберіжжя - це Московія !
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03.03.2024 12:17 Ответить
 
 