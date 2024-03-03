Россияне не оставляют попытки выбить ВСУ с позиций на левобережье Днепра, за сутки ликвидировано 69 оккупантов

На юге идет контрбатарейная борьба. Враг не оставляет намерения выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"В течение суток враг пошел на 1 штурмовую атаку без поддержки бронетехники. Понеся безвозвратные и санитарные потери в количестве более 40 штурмовиков, снова отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают меры по расширению и удержанию плацдарма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, продолжают системное применение большого количества ударных дронов.

За сутки потери врага на юге составляют:

69 оккупантов;

8 орудий, в том числе 2 гаубицы типа "Мста" (самоходная и буксировочная);

4 миномета;

18 единиц автомобильной техники;

1 лодка;

2 генератора.

Также уничтожены вражеский блиндаж и полевой пункт боеснабжения.

Смотрите: Утром оккупанты обстреляли Херсон, по меньшей мере 5 прямых попаданий в дома. ФОТОрепортаж