На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 37 единиц техники россиян, - Силы обороны

За прошедшие сутки враг нанес на Таврическом направлении 14 авиаударов, провел 43 боевых столкновения и совершил 950 артобстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага в живой силе составляют 393 человека.

Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 37 единиц, не считая БпЛА. В частности:

7 танков;

7 ББМ;

7 артсистем;

15 автомобилей;

1 единица спецтехники.

Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага. Нейтрализовано или уничтожено 338 БпЛА разных типов.

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