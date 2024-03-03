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Новости Война
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На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 37 единиц техники россиян, - Силы обороны

війна,зсу

За прошедшие сутки враг нанес на Таврическом направлении 14 авиаударов, провел 43 боевых столкновения и совершил 950 артобстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага в живой силе составляют 393 человека.

Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 37 единиц, не считая БпЛА. В частности:

  • 7 танков;
  • 7 ББМ;
  • 7 артсистем;
  • 15 автомобилей;
  • 1 единица спецтехники.

Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага. Нейтрализовано или уничтожено 338 БпЛА разных типов.

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Автор: 

Таврия (179) боевые действия (4120)


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Всім москалям місце в пеклі ,
а не на нашій землі 😡
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03.03.2024 12:52 Ответить
 
 