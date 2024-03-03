На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 37 единиц техники россиян, - Силы обороны
За прошедшие сутки враг нанес на Таврическом направлении 14 авиаударов, провел 43 боевых столкновения и совершил 950 артобстрелов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
Общие потери врага в живой силе составляют 393 человека.
Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 37 единиц, не считая БпЛА. В частности:
- 7 танков;
- 7 ББМ;
- 7 артсистем;
- 15 автомобилей;
- 1 единица спецтехники.
Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага. Нейтрализовано или уничтожено 338 БпЛА разных типов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а не на нашій землі 😡