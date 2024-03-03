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Новости Война
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"Шахед" мог содержать усиленную боевую часть, - ОК "Південь" о причине масштабных разрушений в Одессе

одеса,дснс

Масштабные разрушения в одесском доме после попадания вражеского дрона могли быть вызваны усилением боевой части беспилотника. Оккупанты постоянно модернизируют БПЛА.

Об этом в комментарии журналистам рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В последнее время мы фиксируем попытки врага запускать дроны на очень низких высотах. Это в определенной степени отводит от систем противовоздушной обороны, затрудняет их обнаружение и усложняет нашу работу по их уничтожению. Они (вражеские БПЛА. – Ред.) идут низко над уровнем моря и затем внезапно поднимаются на ту высоту, с которой наносится удар. Также враг модифицирует свои дроны, меняя двигатели, меняя боевую часть. Поэтому вполне возможно, что могла быть усилена боевая часть. И в связи с этим – такие разрушения. Но это уже установит следствие и экспертиза и соответствующие специалисты.", - сказала Гуменюк.

По ее словам, последняя атака на Одесщину была достаточно интенсивной. Непосредственно в течение одного часа подразделения противовоздушной обороны работали очень плотно по целям, которые входили одновременно с разных направлений.

Также читайте: Под завалами дома в Одессе могут находиться еще 4 человека, - ГСЧС

"В основном вражеские дроны заходили из направления Черного моря, с последующим мощным маневрированием. В том числе, над объектами промышленности, припортовой инфраструктуры и среди жилых домов", - добавила Гуменюк.

По ее словам, силами противовоздушной обороны удалось сбить семь дронов, один БПЛА попал в жилой дом.

Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Позже стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 марта количество погибших в Одессе выросло до 9. Впоследствии стало известно о гибели младенца.

Автор: 

Одесса (7898) Гуменюк Наталья (577) дроны (3974)


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Топ комментарии
+18
Зеленський ..., де наші шахеди, чому не літають ?
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03.03.2024 12:30
+17
он никому ничего не должен....
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03.03.2024 12:33
+13
Це не вікна у кацапів вибивати жужиками від МО.
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03.03.2024 12:38
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я вчора ще писав, що від шахеда не може "скластися" 18 квартир і 7 бути пошкодженими.....
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03.03.2024 12:28 Ответить
Это смотря из каких говна и палок и когда они построены. Обратите внимание на состояние швов между панелями этой несчастной панельной чешки.
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03.03.2024 12:45 Ответить
може буди декілька факторів одночасно, як пише "
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03.03.2024 13:01 Ответить
Один из таких факторов- попадание почти в самый угол дома. Там начиная с "зала" и до угла ничего не осталось. За "залом" в чешке ещё по 1 комнате с каждой стороны дома и санузлы, примыкающие тоже уже к торцевой (наружной) стене. Если это вдруг была 5-комнатная квартира- то по 2 комнаты, но всё равно совсем рядом. А торцевая стена за 30-40 лет минимум из-за износа некачественной сварки на стыках панелей и растрескивания там фуфловой совковой замазки с попаданием внутрь влаги- совсем дрова. Как и фасадные плиты, впрочем...
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03.03.2024 13:17 Ответить
Чому ж?50 кг бойова частина....радянська панелька.....Тим паче гуменюк каже шахед!
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03.03.2024 12:50 Ответить
Может. Это панельные карточные домики. Надо что-то делать с панельными коробками после войны, после победы. Они просто гробят жильцов. Любой прилет в такой карточный домик и складывается практически весь пролет. Дома с кирпича или альминского камня так себя не ведут. Не говоря уже о каркасных монолитах.
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03.03.2024 13:05 Ответить
Треба щоб у владі були будівельники як Омельченко , А НЕ БАРИГИ- ТОРГАШИ
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03.03.2024 13:47 Ответить
Або ж від землетрусу.

А Одеса, нагадаю, знаходиться в зоні потенційного 7-бального землетрусу.
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03.03.2024 14:56 Ответить
І помилився. Запросто може. Панелька, і вразливе місце. Житлові будинки не розраховані на підрив 40 кг військової вибухівки
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03.03.2024 14:28 Ответить
можливо і помилився - почекаємо висновок експертизи....
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03.03.2024 14:32 Ответить
що ж тут чекати. Будинок обвалився. І від шахеда. Не від ракети
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03.03.2024 14:37 Ответить
Зеленський ..., де наші шахеди, чому не літають ?
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03.03.2024 12:30 Ответить
он никому ничего не должен....
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03.03.2024 12:33 Ответить
А радителям?
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03.03.2024 12:51 Ответить
мама ріма папа саша уже прилаштовані і стипендія є
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03.03.2024 12:56 Ответить
Тому що нетряпка не сокіл, тому у нас свої шахеди не літають.
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03.03.2024 14:17 Ответить


"Москвичі, ходіть у сховища": Притула і Стерненко показали дрони для ударів по столиці РФ

31 липня 2023 в 16:29
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03.03.2024 15:23 Ответить
Только вот я нигде не слышал чтобы на Раше обвалился просвет из-за попадания дрона. Максимум - выбитые оконные рамы и пожар в квартире. Шоу для лохов.
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03.03.2024 15:29 Ответить
летают....он стекла в питере выбили...
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03.03.2024 22:04 Ответить
Да плевать на причины. Мы желаем видеть пылающие базы кацапов в Ватостополе.
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03.03.2024 12:34 Ответить
Ви , троль кацапський, сидите на шіі у німців , які розмовляють німецькою , а не кацапською, і ше не соромитесь писати про Фаріон .

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03.03.2024 13:53 Ответить
Ты тролль из Донбабве. Сидишь на палке и кривляешься. В школе при Украине мову учил и придуриваешься тут. Я не сижу на впн. Я реально в Германии транзитом. А отчитываться перед тобой, придурок, не собираюсь.
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03.03.2024 14:13 Ответить
А тобі вчити мову мабудь кацапська ЧЕЛЮСТЬ заважае .

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04.03.2024 00:14 Ответить
Ты донбасоид. Мутант. Я даже знаю что в твоей башке. Лучше тебя даже.
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03.03.2024 14:16 Ответить
Прикольно когда это говорит консерва КГБ, возглавлявшая группу марксистско-ленинской эстетики и принятая в КПСС с характеристикой за "успешное продвижение русского языка среди иностранных студентов". Биполярное расстройство
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03.03.2024 16:54 Ответить
Ви взагалі не маете права щось говорити про українців , тому що не пишите українською мовою
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04.03.2024 00:16 Ответить
Ну да, ну да. Говорит тело, продвигающее тут агентку КГБ под видом настоящей украинки. Слабовато
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04.03.2024 00:30 Ответить
Але, 😀 ТЕЛО , я не продвігаю Фаріон , а поважаю за знання історії і мови .
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04.03.2024 00:34 Ответить
Ага. Без знания ее никак бы де допустили в группу марксистско-ленинской этики при иностранных студентах для продвижения русского языка. Каких агентов КГБ вы еще там уважаете?
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04.03.2024 00:49 Ответить
Шановні, та , читаю та ціную Вас обох, прошу не займатись дурницями із "срачами" однодумців.
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04.03.2024 00:54 Ответить
ти вже в ЗСУ, 'желатєль' ?
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03.03.2024 13:19 Ответить
Це не вікна у кацапів вибивати жужиками від МО.
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03.03.2024 12:38 Ответить
Не від МО, а від нас..МО спить
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03.03.2024 13:27 Ответить
Ага. Ми зкинулися а далі...як завжди схеми.
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03.03.2024 14:44 Ответить
То я на монобанки кидаю...кацам від МО не вірю
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03.03.2024 16:08 Ответить
Одесса, сльози...
сьoгодні вони вбили твоїх дітей,
завтра убьють запоріжских, дніпровських, київських
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03.03.2024 12:43 Ответить
тварі за цим і прийшли в Україну - вбивати дітей
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03.03.2024 12:51 Ответить
Я думаю що за вбивство дітей, у них якась окоема нагорода є. Не дерма вони кажуть, що вбивати і дітей треба. Щоб не виросли і не пішли мститися за батьків.
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03.03.2024 14:21 Ответить
вбивство немовлят - це в них обзивається "денацифікація"
десь я вже таке чув...
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03.03.2024 14:29 Ответить
Саме оце повинен знати українець. І йому не треба знати, як цей Шахед намагались збити чи збивають. Треба змінити тематику інформації з дешевої сенсаційності (що нам треба для Контрнаступу) на ІНФОРМАТИВНІСТЬ: скільки, де знищили. Менше експертних думок дуже великих Розумників як ЗСУ наступати, оборонятись, куди і скільки направити військ. Забути : ЩО НЕ ВИСТАЧАЄ для наступу чи оборони ? Особливо, дізнаватись про це у військових. Цікавтесь їх побутом, настроями, почуттями до рідних. Це важливіше для тих, хто чекає.
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03.03.2024 12:44 Ответить
а краще не знати і мовчати , так ?
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03.03.2024 12:55 Ответить
Що знати ? ВСЕ ? Адреси ВПК ? Скільки *********** чи дронів Україна отримала чи виробила ? Як мар'яна хоче ? Щоб ворог скоригував свої ракети ? Читай уважно про що йде мова взагалі !!!
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03.03.2024 14:07 Ответить
Це тіпа як страус? Голову в пісок а срака зверху? Витягнув голову, глянув на сраку - ціла - значить вже перемога.
Дуже слушна думка.
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03.03.2024 13:08 Ответить
Це не ТИПА ? Війна - це не гра у шпигунів. Хто, що раніше дізнається, яку таємницю у військового з язика зніме. Війна - це не плани у публічному просторі !!!
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03.03.2024 14:11 Ответить
Згоден. Ще одного добавити потрібно.
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03.03.2024 14:17 Ответить
Нісенітниця. Зокрема. Чорновіл - дивись рік народження. Портников взагалі тільки про політику, він не військовий експерт, як Світан. Світан - пенсіонер. Як пенсіонер, активний, марафонець, скажу просто .. за 60 воювати не круто. Бо воювати треба КРУТО (як 3 штурмова), а не абияк. Багато й до 60 абияких, бо бачу таких кожен день. На черговому тренуванні. Подробиці не можна казати, щоб не розводити паніку. ВЗАГАЛІ то я писав про інше. Не про експертів. Бо всі українці сьогодні - експерти. Я більше про ЗМІ. Нам не треба деталі тактики чи методів дій, кількість техніки, наших втрат. Про ворога ВСЕ. До трусів.
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03.03.2024 14:21 Ответить
О , а ту схиблену чорновол як?
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03.03.2024 14:30 Ответить
Я знаю то, що знаю. Дивлюсь, що дивлюсь. Це все - мої інтереси. За чужими інтересами я не слідкую.
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03.03.2024 14:53 Ответить
Якою цапською мовою написано? Такн навіть го угл не перекладе. Ржати буде.
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03.03.2024 16:15 Ответить
Я згодна, але не можу)) втратила скіл пересування..

Дзвонила ночером родичам чоловіка на раїсю. Адекватні, бо телевізора немає. Фільми через ноут наші дивляться.
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03.03.2024 14:29 Ответить
Тут може буди декілька факторів одночасно: більшпотужніша вибухівка, будинок побудований з порушеннями, влучення в критичне місце.
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03.03.2024 12:46 Ответить
сьогодні будинок вражений тому, що вчора не знищена база шахедів у криму, а не знищена тому, що замість зсу гроші пішли на якісь маклі.Навіть більше, щось сьогодні нічим вразити і звідти готують удар по нам завтра.
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03.03.2024 12:54 Ответить
Коротше зеля - оманський зрадник.
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03.03.2024 13:20 Ответить
То вже ''шахєдів'' навчили і між будинками маневрувати?
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03.03.2024 12:55 Ответить
Мабудь ждуни допомагали, нехай їм грець.
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03.03.2024 13:07 Ответить
Завантаж собі на телефон, хоча б, гугл-карти. Або будь-які інші. там є всі будинки. Навіщо там ждуни? Кацапи не такі вже ідіоти, як нам розповідають на тєлємарахвоні.
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03.03.2024 14:02 Ответить
Прокласти маршрут по карті між двома точками і коригувати його за сигналами супутників може, навіть, примітивний дешевий китайський автомобільний навігатор.
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03.03.2024 14:06 Ответить
"Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запускати на дуже низьких висотах" - в Одесі є завод "стальканат", могли вже давно вже море на низьких висотах сітками на щоглах обснувати, не кажучи вже про типчасові аеростатні загородження. В Лондоні вони закривали висоту до 2 км від німецьких ракет "Фау". А великі капітальні щогли можна буде після війни використовувати як основи під вітряки.
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03.03.2024 13:07 Ответить
Українці «вдячні», отим СРАТЬєхам…, стефанчуку+зеленському+шмигалю, що вони, завчасно та суттєво, вжили дієвих заходів, щоб послабити безпеку України! Усьо ж па Регламенту ВРУ та КМУ….
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03.03.2024 13:43 Ответить
А ще тим , ХТО ЛИШИВ( закон про евробляхи) У 2019 р ЗВИЧАЙНИХ УКРАІНЦІВ ПРАВА ЗАВЕСТИ ДЕШЕВУ ЕВРОПЕЙСЬКУ АВТО для себе за 3000- 5000 евро.

скільки би родин вижило, якби могли їхати своїм транспортом від окупантів. Скількі би жинок було не зґвалтовано і дітей не вбито
ПОРА ПРО ЦЕ ДЕПУТАТАМ НАГАДУВАТИ
Повернить нульове розмитнення.

Найема і Геттманцева на гіляку
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03.03.2024 14:03 Ответить
А якби ще у 18-му звільнили Донбас та Крим, то взагалі б цього нічого б не було.
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03.03.2024 14:43 Ответить
Ким звильнылы? в 18-му года там уже были крупные силы рф и мобилизованных дофига лнр+днр.
У Украины не было ни западного вооружения, ни боеприпасов, ни ракет, ни союзников-партнеров, ни договоренностей.
А народ уже тогда настолько "устал от войны", что на следующий год готов был выбрать кого-угодно вместо Порошенко.
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03.03.2024 15:55 Ответить
та стара панелька могла так скластись і від 155 снаряда, не те що від фугасу в 50 кг.
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03.03.2024 14:10 Ответить
То такє, правильно выше писали, во-первых панелька, во-вторых 50 кг взрывчатки это немало, в-третьих видно, что попало в край-торец и очень трагично всё совпало... Поэтому помним правило, услышал тревогу, прочёл в тг что налёт, тем более слышишь взрывы - иди в коридор.
НЕ надо в кровати лежать в комнате... Шансов спастись больше будет...
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03.03.2024 15:53 Ответить
смотря где коридор и где комната...
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03.03.2024 22:06 Ответить
 
 