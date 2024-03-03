"Шахед" мог содержать усиленную боевую часть, - ОК "Південь" о причине масштабных разрушений в Одессе
Масштабные разрушения в одесском доме после попадания вражеского дрона могли быть вызваны усилением боевой части беспилотника. Оккупанты постоянно модернизируют БПЛА.
Об этом в комментарии журналистам рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В последнее время мы фиксируем попытки врага запускать дроны на очень низких высотах. Это в определенной степени отводит от систем противовоздушной обороны, затрудняет их обнаружение и усложняет нашу работу по их уничтожению. Они (вражеские БПЛА. – Ред.) идут низко над уровнем моря и затем внезапно поднимаются на ту высоту, с которой наносится удар. Также враг модифицирует свои дроны, меняя двигатели, меняя боевую часть. Поэтому вполне возможно, что могла быть усилена боевая часть. И в связи с этим – такие разрушения. Но это уже установит следствие и экспертиза и соответствующие специалисты.", - сказала Гуменюк.
По ее словам, последняя атака на Одесщину была достаточно интенсивной. Непосредственно в течение одного часа подразделения противовоздушной обороны работали очень плотно по целям, которые входили одновременно с разных направлений.
"В основном вражеские дроны заходили из направления Черного моря, с последующим мощным маневрированием. В том числе, над объектами промышленности, припортовой инфраструктуры и среди жилых домов", - добавила Гуменюк.
По ее словам, силами противовоздушной обороны удалось сбить семь дронов, один БПЛА попал в жилой дом.
Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта
Ранее сообщалось, что из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.
Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.
Позже стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.
По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 марта количество погибших в Одессе выросло до 9. Впоследствии стало известно о гибели младенца.
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А Одеса, нагадаю, знаходиться в зоні потенційного 7-бального землетрусу.
"Москвичі, ходіть у сховища": Притула і Стерненко показали дрони для ударів по столиці РФ
31 липня 2023 в 16:29
сьoгодні вони вбили твоїх дітей,
завтра убьють запоріжских, дніпровських, київських
десь я вже таке чув...
Дуже слушна думка.
Дзвонила ночером родичам чоловіка на раїсю. Адекватні, бо телевізора немає. Фільми через ноут наші дивляться.
скільки би родин вижило, якби могли їхати своїм транспортом від окупантів. Скількі би жинок було не зґвалтовано і дітей не вбито
ПОРА ПРО ЦЕ ДЕПУТАТАМ НАГАДУВАТИ
Повернить нульове розмитнення.
Найема і Геттманцева на гіляку
У Украины не было ни западного вооружения, ни боеприпасов, ни ракет, ни союзников-партнеров, ни договоренностей.
А народ уже тогда настолько "устал от войны", что на следующий год готов был выбрать кого-угодно вместо Порошенко.
НЕ надо в кровати лежать в комнате... Шансов спастись больше будет...