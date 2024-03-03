"Шахед" мог содержать усиленную боевую часть, - ОК "Південь" о причине масштабных разрушений в Одессе

Масштабные разрушения в одесском доме после попадания вражеского дрона могли быть вызваны усилением боевой части беспилотника. Оккупанты постоянно модернизируют БПЛА.

Об этом в комментарии журналистам рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В последнее время мы фиксируем попытки врага запускать дроны на очень низких высотах. Это в определенной степени отводит от систем противовоздушной обороны, затрудняет их обнаружение и усложняет нашу работу по их уничтожению. Они (вражеские БПЛА. – Ред.) идут низко над уровнем моря и затем внезапно поднимаются на ту высоту, с которой наносится удар. Также враг модифицирует свои дроны, меняя двигатели, меняя боевую часть. Поэтому вполне возможно, что могла быть усилена боевая часть. И в связи с этим – такие разрушения. Но это уже установит следствие и экспертиза и соответствующие специалисты.", - сказала Гуменюк.

По ее словам, последняя атака на Одесщину была достаточно интенсивной. Непосредственно в течение одного часа подразделения противовоздушной обороны работали очень плотно по целям, которые входили одновременно с разных направлений.

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"В основном вражеские дроны заходили из направления Черного моря, с последующим мощным маневрированием. В том числе, над объектами промышленности, припортовой инфраструктуры и среди жилых домов", - добавила Гуменюк.

По ее словам, силами противовоздушной обороны удалось сбить семь дронов, один БПЛА попал в жилой дом.

Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Позже стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 марта количество погибших в Одессе выросло до 9. Впоследствии стало известно о гибели младенца.